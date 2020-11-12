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12.11.2020 - 02:50 |

Kudret Narı Faydaları Nelerdir? Kudret Narı Yağı Cilde İyi Gelir Mi?

Kudret narı tropikal bir meyvedir ve özellikle faydaları ile son dönemlerde oldukça ilgi çekiyor. Yeşil rengi ile bir salatalığa benzeyen kudret narı, özellikle yüzyıllardır alternatif tıp üzerinden yaygın olarak değerlendiriliyor. Peki, kudret narı faydaları nelerdir? Kudret narı yağı cilde iyi gelir mi? İşte bu meyve hakkında merak ettikleriniz.

Kudret Narı Faydaları Nelerdir? Kudret Narı Yağı Cilde İyi Gelir Mi?
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Acımtırak bir tada sahip olan ve yeşil rengi ile salatalığa benzeyen kudret narı, insan sağlığı için önemli faydalar getirmektedir. Genelde bal ile karıştırmak suretiyle tüketilen kudret narı, tropikal bölgelerde yetiştirilen önemli besinler içerisinde yer alır. Özellikle mide ve bağırsaklar için önemli bir potansiyel teşkil eden kudret narı, daha birçok önemli faydası ile ön plana çıkıyor.

Kudret Narı Faydaları Nelerdir?

Yurt dışından ithal olarak getirilen kudret narı son zamanlarda insan sağlığına faydaları üzerinden ilgi toplamaya başladı. Fiziksel ve zihinsel olarak oluşturduğu faydalar nedeniyle düzenli olarak bu besin kaynağını tüketmek mümkün.

- Kan şekeri seviyesini koruma açısından yardımcı olur.
- Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına karşı iyi gelir.
- Kötü kolesterole karşı etkilidir ve seviyesini düşür.
- Düzenli kullanıldığı zaman sağlıklı kilo verme imkanı tanır.
- Doğal bir enerji kaynağı olarak öne çıkar.
- Zihinsel açıdan pozitif bir bakış açısı oluşturur.
- Öksürük ve astım ile beraber soğuk algınlığı gibi solunum yolu hastalıklarına karşı etkilidir.
- Kanı bütün farklı toksinlerden arındırır.
- Bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir.
- Alkol üzerinde meydana gelen karaciğer hasarını önler.
- Yanık tedavisi açısından iyileştirici bir destek verir.
- Antibiyotik etkisi sayesinde ölümcül risk taşıyan tümörlerin büyümesini engeller.
- Kanı temizler ve aynı zamanda kan dolaşımını dengeli hale getirir.
- Çıban ya da sedef ile beraber egzama gibi cilt hastalıkları için kullanılır.
- İnme riski ile kalp krizi problemlerinin önüne geçer.

Tropikal bir meyve olarak bu gibi özellikleri ile beraber, kudret narı düzenli şekilde gün içerisinde tüketilebilir.

Kudret Narı Yağı Cilde İyi Gelir mi?

Kudret narı yağı özellikle sık tekrarından sedef hastalıklarına karşı merhem olarak kullanılır. Ayrıca birçok nedenden dolayı açılmış olan yaraların iyileşmesi konusunda oldukça etkilidir. Yanık ya da kızarma gibi durumların oluşumu esnasında, bunların giderilmesi için önemli bir etki sağlar. Düzenli olarak kullanılması ile beraber farklı yöntemler üzerinden cilt üzerindeki lekelerin giderilmesinde etkilidir. Güneşin ultraviyole ışınlarından dolayı meydana gelen yanıklara karşı da önlem alır. Aynı zamanda çıban ya da egzama gibi hastalıklara karşı iyileşmeyi destekler.

Kudret Narı Nasıl Kullanılır?

Kudret narı birçok farklı yöntem üzerinden kullanılır. Örneğin macun şeklinde değerlendirilir ve sağlık açısından oldukça önemlidir. Ancak bunu yaparken zehir içeren çekirdeklerini mutlaka çıkarmak gerekir. Daha sonra bir su bardağı içerisine bal eklemek suretiyle tüketilebilir. Tabii bu karışım öncelikle kavanozları yerleştirmek suretiyle bir ay boyunca bekletilmesi gerekir. Aynı zamanda içerisine zeytinyağı eklemek suretiyle daha sağlıklı bir besin kaynağı oluşturmak mümkün.

Kudret Narı Kullanırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Eğer herhangi bir hastalık var ise ya da bir tedavi görülüyorsa, mutlaka kudret narı tüketmeden önce doktora başvurmak gerekmektedir. Özellikle hamileler için kudret narı tüketmek isteyen varsa mutlaka doktor izni alması gerekir. Dengeli tüketildiği zaman kudret narı herhangi bir sağlık sorunu teşkil etmez. Ancak aşırı tüketildiği zaman özellikle mide sorunları ile beraber İshale neden olabilmektedir. Bu sebepten dolayı hazırlanan kullanım üzerinden günde bir kaşıktan fazla tüketilmemesine dikkat edilmelidir.

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