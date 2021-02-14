Kulak Çınlaması Neden Olur? Sol Ve Sağ Kulak Çınlaması Nelerin Habercisidir?

Kulak çınlamalarının tıptaki adı tinnitus olmaktadır. Gerçekte akustik bir uyaran olmaksızın hastanın ses algılaması olarak da tanımlamaktadır.

Kulak Çınlaması Neden Olur?

Kulak çınlamaları değişik ses, yon ve özelliklerde olabilir. Çoğu kez çınlama olarak duyulan ses bazen uğultu olarak bazen de rüzgar veya ıslık sesi olarak da duyulmaktadır. Kulak çınlamaları hastalıktan ziyade bir belirti olarak değerlendirilir ve işitme sisteminin en sık karşılaşılan belirtilerindendir.

Kulak çınlamaları genellikle beş dakikadan uzun sürmektedir. Bu durum oldukça yaygın olarak görülür. Fakat patolojik çınlama belirtilen süreden daha uzun sürer ve genellikle bu duruma işitme kaybı da eşlik eder. Kulak çınlamalarının pek çok nedeni olabilir. Bu nedenler şunlardır:

- Uzun süre yüksek ses maruz kalma

- Kulağa yabancı cisim kaçması

- Kulak zarının delinmesi

- Orta kulak iltihabı

- Orta kulakta sıvı birikimi

- İç kulak hücrelerinin zarar görmesi

- Orta kulak eklemlerinde sertleşme

- Tansiyon oynamaları

- kulak içi tansiyonu

- Şeker hastalığı

- Anemi

- Menopoz dönemi

- Baş ve boyun bölgesindeki travmalar

- Yanlış ilaç kullanımı

- İşitmeyi sağlayan sinirlerde bulunan tümörler

- Damar genişlemeleri

- Psikiyatrik hastalıklar

Sağ ve Sol Kulak Çınlaması Nelerin Habercisidir?

Kulak çınlamaları halk arasında çoğu kez görülen ve pek önemsenmeyen bir durumdur. Fakat sağ ve sol kulakların çınlaması bazı durumlarda bazı rahatsızlıkların belirtisi olabilir. Bu nedenle uzun süren ve geçmeyen çınlamalarda mutlaka Kulak Burun Boğaz bölümü uzman doktorlarına danışılması gerekir.

Kulak çınlamaları bazı hastalıkların belirtisi olabilir. Anevrizma, beyin tümörleri, hipertansiyon, beslenme bozukluğu veya depresyon rahatsızlıklarında kulak çınlamaları belirti olarak görülebilir. Kulak çınlamalarının altta yatan bir sebep olmadığı tespit edilmediği sürece tehlike sinyali olarak kabul edilmelidir.

Çınlama dış ortamda ses kaynağı olmadan ses algılanması durumudur. Çınlamalar genellikle bir hastalık olarak kabul edilmez. Genellikle bir hastalığın habercisi olabilir. Bu nedenle altta yatan hastalığın erken teşhisi büyük önem taşımaktadır.

Kulak Çınlaması Tanısı Nasıl Konulur?

Kulak çınlamaları tanı koymak için atılan ilk adımdır. Kulak çınlamalarının başlangıç zamanı, çınlamaya eşlik eden bir bir hastalığın bulunup bulunmadığı, gürültüye veya travmaya maruz kalınıp kalınmadığı teşhis koymak için çok önemlidir. Özellikle çınlamaların tek kulakta mı yoksa iki kulakta mı olup olmadığı da doktorlara mutlaka belirtilmelidir.

Bunlar dışında ses türünün çınlama, tıslama veya çoklu sesler gibi seçeneklerden hangisine yakın olduğu da sorgulanır. Seslerin oluşma sıklığı ile birlikte gürültüsü de tanı için doktora mutlaka anlatılmalıdır. Kulak çınlamalarında alınan bu bilgiler doğrultusunda odyolojik muayene veya nörolojik muayeneler de yapılabilir. Bu durum sonucunda hekimler gereken tanıyı koyar ve uygun tedaviye başlar.

Kulak Çınlaması Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Uzman doktorların uyguladıkları muayene ve tetkikler sonucunda çınlamanın sebebi bulunur ve kişilere özel tedaviler uygulanır. Kulak çınlamasının tedavi yöntemleri çınlamanın sebebine göre şekilleneceği için tedavi seçenekleri de oldukça geniştir. Farklı hastalıklar için kullanılan ilaçların yan etkilerinden kaynaklanıyor ise doktor kontrolünde ilaçlar değiştirilebilir.

Eğer çınlamalar kulak zarının delinmesinden kaynaklanıyor ise cerrahi bir müdahale gerekebilir. Bu sebeple doktorların yaptıkları tetkikler sonucunda hastalara çeşitli tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.