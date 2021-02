Kulak Estetiği (Otoplasti) Nedir? Kulak Estetiği Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılır?

Kulak estetiği kulakta yer alan deformitelerin ve şekil bozuklukların düzeltilmesi amacı ile uygulanan bir estetik ameliyattır. Kulak estetiği kulaktaki her türlü bozukluğu düzeltilmesi amacı ile yapılır.



Kulak Estetiği (Otoplasti) Nedir?



Kulak estetiği başta halk arasında kepçe kulak olarak bilinen ve kulaktaki her türlü deformitelerin düzeltilmesi amacı ile yapılmaktadır. Bu operasyonlara ise otoplasti denilmektedir. Otoplasti her türlü kulak şekil bozukluğu için uygulanabilir. Örneğin kulağı büyük olan bir kişi yine bu ameliyat ile birlikte kulağı küçültülebilir. Kulak estetiği erkeklerde ve kadınlarda da aynı başarı oranını vermektedir. Bundan dolayı önemli bir estetik ameliyattır. Otoplasti ameliyatı oldukça kolay olan bir estetik ameliyattır. Hastalar bu ameliyattan sonra genellikle 2 gün sonra normal hayatına dönmektedirler.



Kulak kıkırdakları bu operasyon ile birlikte düzeltilir. Kulakta her alan her türlü bozukluk bu ameliyat ile birlikte düzeltilmektedir. Kulağın bu şekilde anatomik yapısına kavuşması amaçlanmaktadır. Bu ameliyat yapıldıktan sonra iyileşme süreci oldukça hızlıdır. Genelikle 2 hafta içerisinde hasta tamamen iyileşir. Ameliyat yapıldıktan sonra ise hastanın tüm deformiteleri düzelmiş olur. Bu ameliyat aynı zamanda lazer ile birlikte de yapılabilmektedir.



Otoplasti ameliyatı genellikle 1 ila 1.5 saat arasında sürmektedir. Bazı kişilerde ise herhangi bir kesiye gerek duyulmaz. Bundan dolayı bu kişilerde 15 dakika gibi kısa süre içerisinde tamamlanır. Bu ameliyatta büyük kulaklar kesi ile küçültülür ve küçük kulaklarda yine kıkırdak eklenerek gerekli büyüklüğe getirilir.



Kulak Estetiği Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılır?



Kulağın anatomisi önemli ölçüde bozulduğu durumlarda kulak estetiği yapılması şart olur. Bazı durumlarda ise kişinin tamamen isteği üzerine bu ameliyatlar yapılmaktadır. Kozmetik açısından yapılan bu ameliyatlar başarılı bir şekilde tamamlanır. Kulak estetiği şu durumlarda daha çok yapılır:

- Bayanlarda saç kulaktan dolayı toplanma sorunu yaşıyorsa

- Kulak açık ve büyük olduğundan dolayı sık sık yaralanıyorsa

- Kepçe şeklinde kulak dışarı doğru dönük duruyorsa

- Kulağın yüze uygun olmadığı estetik amaçlı kötü duruyorsa

- Kulakta aşırı bir şekilde büyüklük ya da aşırı bir küçüklük söz konusu ise yapılır.