Kulak İltihabı Belirtileri Nelerdir? Kulak İltihabı Çeşitleri, Evreleri Ve Tedavi Yöntemleri

Kulak iltihabı genel olarak kulağın iç, orta ve dış kısımlarında oluşur. Kulak iltihabının belirtileri oluştuğu anda mutlaka bir doktora görünmek ve tedaviye zaman kaybetmeden başlamak gerekir.

Kulak İltihabı Belirtileri Nelerdir?

Kulak iltihabı çoğunlukla çocuklarda görülmektedir. Bu kulak iltihabının belirtileri kişiden kişiye değişir. Daha çok bahar aylarında oluşan kulak iltihabı genellikle soğuk algınlığından sonra görülür. Aniden başlayan kulak ağrısı ve yüksek ateş ilk belirtiler arasında yer alır.

Bebeklerde kulak iltihabı yaşanırsa bebekler ellerini sürekli kulaklarına götürüp ağlayarak acılarını belli ederler. Bunun yanı sıra hastalığın belirtileri arasında kulak ağrısı, uyku problemi, halsizlik ve duyma sorunları ortaya çıkar. Kişi huzursuzluk yaşadığı gibi denge kayıpları da görülmektedir. Kulak iltihabı sırasında iştah kaybı ve kulak içinde tahriş de yaşanmaktadır.

Kulak İltihabı Çeşitleri, Evreleri ve Tedavi Yöntemleri

Kulak iltihabı genel olarak iç kulak iltihabı, orta kulak iltihabı ve dış kulak iltihabı olarak üç bölüme ayrılmaktadır. Kişilerde çoğunlukla orta kulak iltihabı görülmektedir. Yetişkinlerde oluşan bu kulak iltihapları kulak ağrısı ve tıkalı kulak hissi ile ortaya çıkar.

Çoğunlukla kulak çınlaması da yaşanır. Hastalığın evleri içinde öncelikle belirti verilir. Kulak ile ilgili yaşanan belirtinin ardından hastalığın tanısı konulur. Sonrasında ise tedavi evresine geçilir. Kulak iltihabı için ilaç tedavisi uygulanır. Çoğu kulak iltihabı cerrahi bir müdahale olmadan ilaç tedavisi ile geçer.

Kulak İltihabı Nedenleri Nelerdir?

Kulak iltihabının pek çok nedeni olabilir. Östaki borusundan kaynaklanan orta kulak iltihabı yetişkinlerde daha az görülmektedir. Geniz eti kaynaklı kulak iltihabı ise çeşitli nedenlere bağlı olarak şişmesi sonucunda kulak enfeksiyonu riskini arttırmaktadır. Orta kulak enfeksiyonu 6. aydan itibaren bebeklerde 2 yaşına kadar görülebilir.

Prematüre doğumlarda, düşük doğum ağırlığında, kış mevsiminde meydana gelen üst solunum yolu enfeksiyonları nedeni ile kulak iltihabı olabilir. Ayrıca sigara dumanına maruz kalmak da kulak iltihabına yol açan nedenler arasında sayılır. Kreşlerde de kulak iltihabı bulaşma riski yüksektir. Anne sütünü az alan kişilerde de kulak iltihabı meydana gelebilir.

Kulak İltihabı Teşhisi Nasıl Konulur?

Kulak ağrısı ve işitme kaybı, uğultu yaşayan kişiler mutlaka bir kulak burun boğaz doktoruna görünmeliler. Ardından gerekli muayene ve testler sonucu kulak iltihabı teşhisi konulur.