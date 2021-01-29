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29.01.2021 - 16:24 |

Kulak İltihabı Neden Olur, Ne İyi Gelir? Bitkisel Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kulak iltihabı nedir? Kulak iltihabı nasıl olur? Kulak iltihabının nedenleri nelerdir? Kulak iltihabında işitme kaybı yaşanır mı? Kulak iltihabı başka rahatsızlıkların habercisi midir? Kulak iltihabına ne iyi gelir? Kulak iltihabına iyi gelen bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir? Kulak iltihabı ileri seviyede nelere sebep olmaktadır? Kulak iltihabı hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

Kulak İltihabı Neden Olur, Ne İyi Gelir? Bitkisel Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
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Kulak iltihabı özellikle kulağa su kaçması ile başlayan daha sonra kulak içindeki yararlı mikroorganizmaların yıkanması ile gerçekleşen daha sonra iç kulağa kadar ortaya çıkan ağrı ve sızı olarak ortaya çıkmaktadır. Kulak iltihabı tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. İlk zamanlarda ciddiye alınmayan kulak iltihaplanması daha sonra kronik rahatsızlıklara sebep olurken geçici duyma kayıpları, kulakta çınlama gibi rahatsızlıklarında oluşmasını sağlamaktadır.

Kulak İltihabı Neden Kaynaklanmaktadır?

Kulak iltihaplanması birçok nedenle ortaya çıkabilmektedir. En önemli neden ise gribal enfeksiyona bağlı kişinin boğazında başlayan iltihaplanmanın devam ederek kulağa kadar yayılması sayılabilmektedir.

Boğaz enfeksiyonlarına bağlı kulak iltihaplanması özellikle çocuklarda çok sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Kulak iltihaplanmasının diğer bir nedeni ise kulağın içine su kaçması sebebiyle yahut su ile birlikte enfeksiyon kapma şeklinde gerçekleşmektedir.

Özellikle havuz gibi açık ortamlarda kulağa su kaçması ve çok sık havuza girmek bu rahatsızlığa neden olmaktadır. Kulak iltihaplanmasının diğer nedenleri arasında ise kişinin kronik rahatsızlıkları veya kulak bölgesine çarpma ve yaralanma olarak ortaya çıkmaktadır.

Kulak İltihabına Ne İyi Gelir?

Kulak iltihaplanmasında 3 günün sonunda kulakta iltihaplanma devam ediyorsa hemen doktora başvurulmalıdır.

Kulak İltihabı Nasıl Geçer?

Kulak iltihaplanmasında kulak bölgesinin sıcak bir havlu konularak rahatlatılması tamamen iyileşene kadar su ve havuzdan mümkünse uzak kalınması gerekmektedir.

Kulak İltihaplanmasının Bitkisel Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kulak iltihaplanmasında en önemli dikkat edilecek husus 3 günden fazla ağrı veya işitmede bozukluk gibi durumlarda doktora gidilmesi ve ilaç tedavisidir. Bitkisel olan tedaviler daha kulağın iltihaplanmasının başlangıcında işe yarayan ilerlediği zaman etkili olmayan tedavilerdir.
Bitkisel tedavi olarak kulağa soğan suyu veya sarımsak ezilerek suyu damlatılması eski bir tedavi yöntemidir.

Kulağın iç kısmı bu durumda kulak çubuğu gibi araçlar ile temizlenmemelidir. Kulak içine herhangi bir şekilde müdahale etmemek gerekmektedir. Kulak iltihaplanması ısıtılmış havlu koyularak ara ara devam edilmelidir. Kulak içindeki sarı sıvının çıkarılmaması gerekir bu sıvı kulağa giren mikropları önlemek amacıyla kulakta var olan bir savunma aracıdır. Kulak iltihaplanması başlangıcında bu sıvının çınlama oluşturduğu düşünülerek temizlenmesi yanlış bir uygulamadır. Kulak iltihaplanması kulağın içine kadar geçmeden tedavisi yapılması gerekmektedir.

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