Kulak Kristallerinin Oynaması Nedir? Hangi Hastalıkların Habercisi Olabilir?

Bu hastalık çoğunlukla baş kısmına bir darbe sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Ancak bazen ortada bir sebep yokken de bu hastalık ortaya çıkabilir. Vertigo hastalığına insanlar çoğunlukla kristal oynaması ismini vermektedir.

Kulak Kristallerinin Oynaması Nedir?

Kulak kristallerinin oynaması durumu çoğunlukla travma oluşması sonrasında görülmektedir. Bir kaza yaşanması durumunda kulakta dengeden sorumlu olan kristaller yerinden oynayabilir. Ancak bazen stres ve yorgunluk gibi durumlar da hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilir.

Vertigo hastalığı iç kulakta bulunan kristallerin yerinden oynaması sebebi ile oluşmaktadır. Bu hastalığın oluşması durumunda kişilerin ciddi derecede baş dönmesi durumları meydana gelmektedir.

Hastaların baş dönmesi çok şiddetli seyreder. Hatta bazen hastalar deprem olduğu yanılgısına kapılabilirler. Bu hastalık insanların hayatlarına ve normal aktivitelerine yapmalarına engel olur. bu sebeple yaşam kalitelerini ciddi bir şekilde düşürmektedir. Aşırı seyreden baş dönmeleri durumunda mutlaka bir doktora görünmek gerekmektedir.

Vertigo Hangi Hastalıkların Habercisi Olabilir?

Vertigo rahatsızlığı daha çok yaşlı kesimde görülse de, genç nüfusta görülme olasılığı da bulunmaktadır.

Hastalık herhangi bir sebep olmadan da ortaya çıkabilmektedir.

Grip, çeşitli enfeksiyonlar, kafaya alınan darbe gibi problemler sebebi ile vertigo hastalığı oluşma olasılığı bulunmaktadır.

Bunların dışında stresli yaşam biçimi, uykusuz kalmak ya da aşırı yorgunluk da hastalığı tetikleyen faktörlerdir.

Vertigo Belirtileri Nelerdir?

Vertigo hastalığı iç kulakta bulunan çeşitli kristallerin yerinden oynaması ile ortaya çıkmaktadır. Hastalık esnasında kişilerin çok şiddetli bir baş dönmesi olmaktadır. Bu durumda kişiler aşırı derecede huzursuz olurlar ve normalde yapabildikleri çoğu aktiviteyi gerçekleştiremezler. Baş dönmeleri çoğunlukla sabah uyanıp yataktan kalktıktan sonra görülmektedir. Vertigonun diğer belirtileri ise şu şekildedir;

Kişilerde aşırı terleme görülmesi

Kulakta çok fazla basınç meydana gelmesi

Kişilerde kalp çarpıntısı oluşması

Bazen duyma problemlerinin meydana gelmesi

Kulakta akıntı meydana gelmesi

Baş dönmesi yanında mide bulantısı görülmesi

Kulakta uzun süre devam eden çınlama

Bazen kusma belirtileri görülmektedir.

Kulak Kristali Oynaması Tedavisi

Vertigo hastalığında baş dönmeleri çok şiddetli olduğu için kişilerde ölüm korkusu oluşabilir. Daha önceleri teşhisi zor olan hastalıkta yanlış tedavi yöntemleri uygulanmaktaydı.

Hastalığın tedavisi günümüzde basit bir şekilde yapılmaktadır. Hatta bazen ilaç tedavisine bile gerek kalmaz. Kristallerin yerine tekrar oturması için doktorun önerdiği hareketlerin yapılması tedavide oldukça önemlidir.