Kulak kristallerinin oynamasına ne iyi gelir? Pozisyonel vertigo nasıl geçer?

Kulak kristallerinin oynaması sonucunda vertigo hastalığı ortaya çıkar. Bu hastalık, şiddetli baş dönmesi, mide bulantısı ve denge kaybına neden olur. Vertigo için uygulanan net bir tedavi yöntemi olmasa da yapılan tedavi kişiye göre değişiyor.



Pozisyonel vertigo nasıl geçer?



Pozisyonel vertigo, başınızı eğdiğinizde ya da hızlıca döndürdüğünüz zaman bir anda iç kulağınızdaki kristallerin oynaması sorununu yaşayabilirsiniz. Bu hastalığın etkisi kişiye göre değişir. Bazı kişilerde belirtiler daha hafif seyrederken bazı kişilerde ise, mide bulantısı, kusma, şiddetli baş dönmesi ve denge kaybı gibi belirtiler hayatı olumsuz etkileyecek şiddette olabilir.



Pozisyonel vertigo, genellikle başın oynatılmasından kaynaklanan kulak içindeki kristallerin oynaması ile ortaya çıkan bir sorundur. Vertigonun net bir tedavisi olmasa da kişiye özel tedavi yöntemleri uygulanıyor. Denge testleri, işitme testleri ve bilgisayarlı tomografi ile inceleme yapılır. Bu kişilerin yüksek yastıkta yatmaması ve ani baş hareketlerinden kaçınması gerekir.



Vertigo nedenleri nelerdir?



Vertigo, iç kulağı doğrudan etkileyen hastalıkların ve durumların belirtisidir. Vertigonun nedenleri arasında üst solunum yolu enfeksiyonları, boyun ağrıları, iç kulak enfeksiyonları, metabolik hastalıklar ve alerjilerdir. Vertigoyu tetikleyen unsurlar ise uykusuzluk, stres, kafein tüketimi, aşırı tuz, kola, çikolata, kahve, fazla sigara tüketimi ve alkol kullanımıdır.



Vertigonun tanısı nasıl konulur?



Vertigonun tanısını koymak için hastanın detaylı fiziksel muayenesi ve tıbbi geçmişine göre tanı koyulur. Baş dönmesi ve denge kaybı şikayeti ile gelen hastanın yürüyüşüne bakılır. Bunun için dikkat edilen belirli yürüyüş tipleri vardır. Hastalarda baş dönmesine el ve kol uyuşmaları da eşlik ediyorsa hasta nöroloji bölümüne sevk edilir.



Vertigo nasıl geçer ve tedavi yöntemleri nelerdir?



Kulağın içindeki kristallerin oynaması ile ortaya çıkan vertigo, vertigo tipi düzeltme manevralarıyla tedavi edilir. Bu manevralardan önce hastaya ilaç verilmemesi gerekir. Düzeltme manevraları, seanslar şeklinde yapılır.



İlk seanslar, baş dönmesi azalana kadar yapılır. İlerleyen zamanlarda ise bu seanslara 4-5 günde bir devam edilir. Bu tekrarlanmalar, kişiye göre değişir. Kişideki baş dönmesi çok şiddetli ise, kulaktaki birkaç kanalda birden oynama olmuşsa bu hastalar için ilaç tedavisi de uygulanabilir. Hastalığın şiddetine göre tedavi yöntemi değişir.