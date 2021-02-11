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11.02.2021 - 05:59 |

Kuluçka Makinesi Yapımı Ve Malzemeleri: Tavuklar İçin Kulukça Makinesi

Son zamanlarda fazlasıyla gelişen kuluçka makinesi teknolojisi nedeniyle fiyatlar eski kuluçka makinelerine göre daha fazla artmıştır. Kuluçka makinelerinin fiyatlarının artmasının diğer bir sebebi ise kuluçka makinesi üretimi için kullanılan sistemler ve mekanizmalar olmaktadır. Bu nedenle tavuklar için kuluçka makinenizi kendiniz yapabilirsiniz. Kuluçka makinesi için gerekli malzemeler nelerdir, kuluçka makinesi nasıl yapılır ve püf noktaları nelerdir tüm detaylarıyla derledik.

Kuluçka Makinesi Yapımı Ve Malzemeleri: Tavuklar İçin Kulukça Makinesi
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Tavuklar için kuluçka makinesi yapımında dikkat edilmesi gereken beş parametre vardır. Bunlar; nemlendirme, ısıtma, çevirme, havalandırma ve vantilasyondur. Bu parametreleri dikkatlice kurarak çok düşük bir maliyet ile kendi kuluçka makinenizi yapabilirsiniz.

Tavuklar İçin Kuluçka Makinesi Nasıl Yapılır?

1. Adım

Kuluçka makinesi yapımı için ilk olarak çıkım sepetlerini ve yumurta viyöllerini almaktır. Bunlar yapmak istediğiniz makinenin boyutlarını çıkartmaya yardımcı olacaktır. Makinenin 2 viyöl arasını 12 ile 15 cm olacak şekilde ayarlayın. Viyol kasa araları en az 10 cm en fazla 20 cm olacak biçimde ayarlayın ve ölçüleri alın.

2.Adım

İstediğiniz her tür materyal ile kuluçka makinesinin kasasını yapabilirsiniz. Eğer makine çok soğuk bir alanda çalışacak ise yüksek yalıtımlı malzemeler tercih edebilirsiniz.

3.Adım

Kuluçka makinesi için üretilmiş PID kontrollü karları ya da yalnızca bir ısı kontrolcü kullanabilirsiniz. Bu durum bütçe ile alakalıdır. PID kontrollü kartlar şart değil bunun yerine 0-45 derecelik bir termostat kullanarak da kuluçka makinesi yapılabilir.

4.Adım

Kuluçka makinesinin tüm donanımlarının montajı tamamlandıktan sonra güvenilir bir ısıölçer ile cihazı ölçün. En iyi sonuç için ıslak termometre ya da cıvalı termometre kullanabilirsiniz.

Kuluçka Makinesi Olası Problemler Nelerdir?

Kuluçka makinenizi tamamladıktan sonra karşılaşılabilecek olası problemler;

● Kuluçka makinesinin ısısı sabit durmuyor ise termostatın devreye girme zamanlarını kısıtlayın.
● Kuluçka makinesinin nemi sabit durmuyor ise makinenin içinde yüzey alanı daha küçük ya da daha büyük olan bir kap veya ek su kabı kullanın. Hava deliklerinin konumunu aşağı alın ya da delikleri büyütün.
● Kuluçka makinesinin ısısı çok yüksek ise kullanılan ısıtıcıyı küçültebilir ya da makinenin üst kısmına fazladan bir hava deliği açabilirsiniz.

 

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