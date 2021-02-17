Kulunç Nedir? Kulunç Tedavisi Nasıl Yapılır, Kulunç Ağrısına Ne İyi Gelir?

Kulunç hastalığına tıpta fibrositis ismi verilmiştir. Hemen hemen her insanda ortaya çıkabilen bir durumdur. Özellikle sırt ve boyun bölgesinde daha sık kulunç görülmektedir. Ancak kas sisteminin olduğu her yerde kulunç olabilmektedir.

Kulunç Nedir?

Kulunç bir diğer adı ile fibrositis, kas içerisinde nodül ve şerit oluşması durumuna verilen isimdir. Bunun yanında gerilen kasların gevşemeden durması şeklinde de açıklanabilir. Özellikle boyun ile sırtta sıklıkla görülmektedir. Kol, bacak ya da gövdenin herhangi birinde de görülebilen bir rahatsızlıktır.

Kulunç rahatsızlığı korkulacak bir hastalık değildir. Sadece kasta ağrı oluşmasına sebep olmaktadır. Kulunç ağrılarında tetik bölgeleri bulunmaktadır. Bu bölgelerin tespit edilmesi hastalığın tedavisinde oldukça önemlidir.

Kulunç rahatsızlığından kurtulmak için çok ağır olmayan egzersizler ile kasların hareket ettirilmesi gerekmektedir. Böylece gerginlik yavaş yavaş ortadan kalkacaktır.

Kulunç Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kulunç ağrıları, sürekli bir hal alırsa o zaman kronik bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkar. Kişilerin psikolojik bir sorununun olması kulunç rahatsızlığının tetiklenmesine sebep olabilmektedir. Bu da tedavi sürecinin uzamasına neden olmaktadır.

Kulunç olan bölgeye sert bir şekilde masaj yapılarak gerginliğin giderilmeye çalışılması hastaların zarar görmesi ile sonuçlanabilir. Bu sebeple kulunç rahatsızlığı durumunda doktora gitmek ve doğru bir şekilde tedavi olmak oldukça önemlidir.

Kulunç olan bölgenin sıcak tutulması da kasların gevşemesine yardımcı olan bir yöntemdir. Tüm bunların yanında düzenli egzersiz programları ile de kulunçlardan kurtulmak mümkündür.

Kulunç Ağrısına Ne İyi Gelir?

Gevşeme egzersizleri

Sıcak kompresler

İğne tedavisi

Fizik tedavi uygulamaları

Profesyonel masaj yöntemleri

Şok dalga tedavisi kulunç ağrılarına iyi gelmektedir.

Kulunç Sebepleri Nelerdir?

Kulunç her insanda olabilen bir rahatsızlıktır. Kişilerin yanlış hareketler yapmaları sebebi ile sıklıkla kulunç problemleri ortaya çıkabilmektedir. Kulunç sebepleri şu şekilde sıralanabilir;

Kişilerin uzun süre rüzgarda kalması

Kaslara aşırı yük binmesi

Psikolojik problemler nedeni ile kasların istemsiz bir şekilde gergin tutulması

Omurlardaki bazı problemler

Kişilerin yanlış bir şekilde oturma alışkanlığı edinmesi

Kulunç rahatsızlığında tetik noktası denen bazı bölgeler bulunmaktadır. Bu bölgelerde ağrılar çok daha fazladır. Tetik noktasına basınç uygulanması durumunda o bölgedeki ağrıda artış meydana gelmektedir.