Kurallar var

Bugün ne yapılabilir? Bugün dayanıklı olmak, disiplinli davranmak önemli. Bizi test eden, sınayan durumları pek sevmesek de, bugün karşılaştığımız sınırlamalar, eleştiriler eksik yönlerimizi gösteriyor olabilir. Duygusal olmanın zamanı değil. Özellikle ortaklaşa konularda, ilişkilerde daha fazla şey öğrenmek durumunda olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Olaylara daha gerçekçi bir gözle bakmak gerekiyor. Akşam saatlerinde, 18 civarında bizi psikolojik açıdan baskılayan durumlarla karşılaşabiliriz. Bu saatlerde evde ve ailevi konular içinde daha dürüst ve ılımlı olmak gerekebilir. Duygusal alanda kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Travmalara açık durumda olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Baykuş Yeni koşullara hazırlanalım. Mayalara göre bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş bilgelik, ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.