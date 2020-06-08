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08.06.2020 - 00:00 |

Kurallar var

Bugün dayanıklı olmak, disiplinli davranmak önemli.

Kurallar var
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Bugün ne yapılabilir? Bugün dayanıklı olmak, disiplinli davranmak önemli. Bizi test eden, sınayan durumları pek sevmesek de, bugün karşılaştığımız sınırlamalar, eleştiriler eksik yönlerimizi gösteriyor olabilir. Duygusal olmanın zamanı değil. Özellikle ortaklaşa konularda, ilişkilerde daha fazla şey öğrenmek durumunda olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Olaylara daha gerçekçi bir gözle bakmak gerekiyor. Akşam saatlerinde, 18 civarında bizi psikolojik açıdan baskılayan durumlarla karşılaşabiliriz. Bu saatlerde evde ve ailevi konular içinde daha dürüst ve ılımlı olmak gerekebilir. Duygusal alanda kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Travmalara açık durumda olabiliriz.  

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Baykuş Yeni koşullara hazırlanalım. Mayalara göre bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş bilgelik, ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.

 

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Bugün

İş hayatınızda daha çok sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak sizin için önemli olabilir. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İlgilendiğiniz işlerde bürokrasiyle uğraşabilirsiniz. Gün içinde annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin. İkili ilişkilerinizde uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Sizi uğraştıracak konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi yeni şeyler öğrenme sorumluluğu içinde hissedebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarla ilgili bütünü görmeniz çok daha kolay olacaktır. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Ev hayatınızla ilgili konulara daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Arkadaşlarınızla plan yapmak iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde kriz yaratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.  Ortaklı işlerinize daha ciddi bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Endişe duyduğunuz konuların gündeminize gelmesi söz konusu olabilir. Ailenizle ilgili konularda yorucu zamanlar yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlacı koşullar oluşmasından kaçınmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Evle ilgili konularda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Gün içinde bu durum sizin yorulmanıza neden olabilir. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Denge de kalmanızı sağlayacak uğraşlara yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınıza daha ciddi yaklaşabilirsiniz. Gün içinde iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde gerilmeler olabilir. Ailenizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Endişe yaratan durumlardan uzak durmalısınız.  İkili ilişkilerinizde dengede kalmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönlenmek isteyebilirsiniz. Daha ciddi gördüğünüz konularda kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Gün içinde hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde gündeminizi etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ailevi konularla ilgili yorucu koşullar oluşabilir. Geçmişe yönelik durumların arasında kalabilirsiniz. Zaman zaman güven aradığınız yerlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Ev ile ilgili konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Olaylar karşısında kendi iç sesinizi dinlemelisiniz. Babanızla ilgili konuları göz ardı etmeyin.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. İletişim trafiğinden kaynaklanan aksaklıklara dikkat etmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konulara daha ciddi yaklaşmanızda fayda var. Ev hayatınızı ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Eşinizi ihmal etmemeye özen gösterin. İkili ilişkilerinizde denge de kalmaya çalışın. Yakın çevrenizdeki olaylardan etkilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda ciddi şekilde düşünmeniz gerekebilir.  Kişisel donanımınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Ev hayatınızda sizi yoran koşullar oluşabilir. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle işlerinizi akıcı hale getirebilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

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Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara daha ciddi bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Yeni başlangıç yapmak için sorumluluk alabileceğiniz bir gündesiniz. Bedeninizi ilgilendiren konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ailenizle ilgili konularda yorucu koşullar oluşabilir.  Akışta kalmaya özen göstermeniz gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde ailenizle ilgili bilemediğiniz olaylar yorucu hale gelebilir. Ev hayatınızla ilgili konularda daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızda uğraştığınız işlere daha ciddi bakış açısıyla bakmanız gerekebilir. Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Sosyal konularınız gündeminizi meşgul edebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Uğraştığınız konulara bakış açınız ciddileşebilir. Ailenizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerde dengede kalmaya özen göstermeniz gereken zamanlardasınız.Devamını Oku

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