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27.01.2021 - 14:53 |

Kuru Öksürüğe Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Kuru Öksüğü Kesen Yiyecek Ve Yöntemler

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte pek çok hastalık da görülüyor. Özellikle bağışıklık sisteminin düşmesi ile birlikte hastalıklar da artıyor. Kuru öksürük ise çeşitli belirtiler gösteriyor. Kuru öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Kuru Öksürüğe Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Kuru Öksüğü Kesen Yiyecek Ve Yöntemler
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 Kuru öksürük vücuttaki balgam ve tahriş edici çeşitli maddelerin boğazdan temizlenmesi için kullanılan bir reflekstir. Toz, duman ve çeşitli alerjenler sonucu kuru öksürük de meydana gelebilir.

 Kuru Öksürüğe Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

 Kuru öksürüğün pek çok nedeni vardır. Özellikle de toz, alerjen maddeler ve duman gibi tahriş ediciler alt ve üst solunum yollarını tıkayabilir. Bu da sinirleri uyararak öksürüğe neden olur. Vücuttaki kaslar kasılarak akciğerlerdeki hava öksürük yolu ile aniden dışarı atılır. Öksürük ara sıra olduğunda normaldir. Sürekli öksürük ise kronikleşir ve önlem almak gerekir.

 Öksürüğün geçmesi için çeşitli ilaçlar ve öksürük şurupları tüketilebilir. Aynı zamanda doğal yollar ve bitkisel takviyeler ile birlikte öksürüğün de geçmesi sağlanabilir. Öksürüğü kesmek için bol bol sıcak içecekler tüketilmelidir. Ayrıca öksürüğün olduğu dönemde bol su tüketimini de arttırmak önemlidir. Öksürüğü kesmek için limon ve C vitamini yüksek besinler yenilmelidir. Boğaz ağrılarını giderecek bazı kürler de yapılmalı. Özellikle tahin ve pekmez karışımı da öksürüklerin önüne geçebilir. Ayrıca kuru öksürüğe ne iyi gelir kadınlar kulübü diye merak ediliyor. Bunun için belli yöntemler ile öksürük de giderilir.

 Kuru Öksürüğü Kesen Yiyecek ve Yöntemler

 Kuru öksürüğün ortadan kaldırılması için sıvı tüketimi arttırılmalıdır. Özellikle soğuk kış günlerinde sıcak içecekler içilmelidir. Elma kabuğu ve çekirdeği bir tencereye atılıp içine ıhlamur, karanfil ve tarçın kabuğu konuşur. Su da konulan bu karışıma limon sıkılarak kaynatılır. Bu sayede demlenen karışım süzülüp ılıdıktan sonra tüketilir.

 Bu karışım öksürüğü kısa zamanda geçirir. Ayrıca bir tatlı kaşığı bala toz zencefil karıştırılıp macun kıvamında yenilir. Düzenli tüketilen bu macun öksürüğü de kolaylıkla ortadan kaldırır. Öksüren kişiler dut pekmezine karabiber karıştırıp yemeliler. Ihlamur ve ayva yapraklarının çay gibi demlenmesi ile birlikte öksürük için mucize bir karışım elde edilmiş olur. Nane ve limon çayı sayesinde öksürük giderilerek bağışıklık da güçlendirilmiş olur. Kuru öksürük olan kişiler kekik kaynatıp içine bal damlatmalılar. Bu da düzenli tüketilirse çok iyi gelecektir.

 Akut ve Kronik Öksürük Nedenleri Nelerdir?

 Kuru öksürüğe neden olan akut ve kronik öksürük nedenleri vardır. Akut öksürük nedenlerinden bazıları bahar alerjisi, bronşit, zatürre, boğmaca hastalığı ve soğuk algınlığı olarak biliniyor. Bunun yanı sıra akut sinüzit hastalarında da kuru öksürük görülüyor. Bazı kişiler için ise tahriş edici madde solunması da kuru öksürük nedenleri arasında gösteriliyor. Bunun yanı sıra kronik öksürük nedenleri de farklılık gösterir.

 Bunlar sigara kullanımı, geniz akıntısı, solunum yolu alerjileri, kistik fibrozis ve akciğer kanseri olarak biliniyor. Ayrıca solunum yolu alerjileri ve astımı olan kişiler de kuru öksürük oluşma koşulları da bulunur. KOAH hastalarında ve akciğer mantar enfeksiyonları olan kişilerde kuru öksürük ortaya çıkabiliyor. Solunum yollarını döşeyen mukoza tabakasında bazı kuruluklar da öksürüklere neden olabilir. Tüberküloz hastalığı da kuru öksürük nedenleri arasında sayılır. Tüm bu nedenlere bağlı olarak kuru öksürük oluşabilir.

 Çevresel tahriş edici ajanlar ve boğmaca hastalığı nedeni ile kuru öksürük meydana gelebilir. Akciğer kanseri ile kalp yetmezliği ve Akciğer kanseri de kuru öksürüğün nedenleri arasında sayılır. Kuru öksürük yaşayan kişiler sorunun tespiti için iyi bir doktora gitmeliler.

 Sonrasında ise ilaç takviyesi verilir. Bakteriyel kaynaklı kuru öksürüklerde antibiyotik ilaçlardan faydalanılır. Ayrıca boğaz spreyleri, pastil ve öksürük şurupları da kullanılır. Kuru öksürüğü olan kişiler yatarken yastıklarını yükseltmeliler. Bu sayede rahat bir şekilde uyuyabilirler. Ayrıca bol bol su içerek odalar da sürekli havalandırılmalı. Havanın nemlendirilmesi için bazı hava nemlendirme cihazlarından yardım alınır.

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