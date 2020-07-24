Kuru saçlar için Argan yağı mucizesi

Saç bakım önerileri içerisinde bahsedilen onlarca doğal yağ var. Muhtemelen siz de saçlarınız için en doğrusunu bulmaya çalışırken, hepimiz gibi bu ihtimaller içerisinde en az bir kez kayboldunuz. Aslında Argan yağı, mucizevi etkileriyle bu kafa karışıklığına net bir şekilde son veriyor.

Fas’ta, halk arasında “Altın Sıvı” olarak bilinen Argan yağı, Argania Spinosa ağacındaki meyvelerin çekirdeğinden üretilir ve dünyanın en pahalı, en değerli yağlarından biridir. Öyle ki Faslı kadınlar 3500 yıldır bu mucizevi yağı ciltleri ve saçları için kullanır.

Güneş, rüzgar, sülfatlı bakım ürünleri, yüksek ısı ya da uygulanan işlemler gibi pek çok nedenle kuruyan saçlar sertleşir ve matlaşır. Nemini kaybettiği için elastikiyetini de kaybederek kırılganlaşır. İşte Argan yağı bu noktada devreye girerek, kuruyan saçlara ihtiyacı olan nemi hızla geri verir ve nemini korumasına yardımcı olur. Nem sayesinde yumuşayan ve güçlenen saçlar, sağlıklı parlaklığına yeniden kavuşur.

Siz de saçlarınızın sert ve kuru görünümünden şikayetçiyseniz, saç bakım rutinlerinizde Argan yağına yer vermelisiniz. Saçınızdaki etkiyi artırmak için ise bu mucizeyi rutininizin her adımına taşımalısınız. Bu noktada da küçük bir önerimiz var. Sülfatın saçları kuruttuğunu unutmayın. Ne istediğini bilen saçlarınız için Argan yağı içeren, fakat sülfat içermeyen ürünleri tercih edin.

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