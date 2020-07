Kuş Türleri Ve İsimleri Nelerdir? Kuşların Çeşitleri İle Özellikleri

Doğada birçok kuş türü bulunmaktadır. Bu kuşların hepsinin birbirinden farklı özellikleri bulunur. Bazı kuşlar doğada serbest olarak yaşar iken bazılarını evde beslemek mümkündür. Sizde kuşların özelliklerini ve çeşitlerini öğrenebilirsiniz.



Kuş Türleri ve İsimleri Nelerdir?



Kuşlar vücutları tüyler ile örtülü olan, akciğer solunumu yapan, yumurtlayan, gagalı ve kanatlı hayvanlardır. Doğada yaklaşık olarak 10.000 tane kuş çeşidi bulunur. Çok çeşitli olması omurgalı hayvanlar arasında en kalabalık hayvan türü olmaktadır. Güney kutbu ve kuzey kutbu dahil genellikle her bölgede yaşayan kuş türü bulunur. Boyutları ve özellikleri de çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Kuşların hem karada hem de suda yaşayan çeşitleri de bulunmaktadır. Ayrıca gaga kısımlarında diş bulunmamaktadır.



Kuşlar arasında evde beslenebilen kuş çeşitleri de bulunur. Evde besleyebileceğiniz kuş çeşitleri şu şekilde açıklanmaktadır:



- Muhabbet Kuşları

- Hint Bülbülü

- Sultan Papağanı

- Gri Papağan

- Kakadu Papağanı

- Konur Papağanı

- Amerika Papağanı



Kuşların Çeşitleri ile Özellikleri



Doğada yaklaşık 10.000 tane kuş çeşidi bulunur. Her kuşun özellikleri ise birbirinden farklıdır. Bu kuşlar arasında bazıları evde beslenmektedir. Evde beslenebilen kuş çeşitleri şunlardır:



1) Muhabbet Kuşları: Evde beslenen en popüler kuş türüdür. Yaygın olarak mavi ve yeşil renkleri bulunur. Sesleri papağanlara göre çok yüksek değildir. İlgilenildiği takdirde birçok kelimeyi söyleyebilen kuşlardır.



2) Hint Bülbülü: Hint bülbülü ispinoz ailesinden bir kuş türüdür. Fakat Hint bülbülleri muhabbet kuşları kadar evcil değillerdir. Ayrıca muhabbet kuşları gibi de konuşamazlar. Boyutları küçüktür. Ötüşleri de çok yüksek değildir. Bu sebeple tercih edilen bir kuş çeşididir.



3) Sultan Papağanı: Ülkemizde muhabbet kuşlarından sonra en çok tercih edilen kuşlardır. Sevimli görüntüleri ile hayvan severler tarafından oldukça fazla tercih edilir. Bakımı ise ekonomiktir. Sesleri yüksek ve konuşmayı seven kuşlarıdır.



4) Gri Papağanı: Gri renkte olan gri papağanı akıllı ve hassas hayvanlardır. Oldukça sakin bir yapıya sahiplerdir. Satın alma ve bakma maliyeti sultan papağanına göre biraz daha fazladır.



5) Kakadu Papağanı: Bakımı maliyetli ve evde beslenecek kuşlardan birisidir. Beyaz renkli kuşlardır. Genellikle sakin hayvanlardır. Konuşmayı öğrenebilecek bir yapıya sahiptir. Fakat bunun için yoğun ilgi göstermek gerekir.



6) Konur Papağanı: Bu papağanlar arasında en yaygın olan yeşil yanaklı papağanlardır. Muhabbet kuşlarına göre biraz daha büyüktür. Çok konuşmayan ve sakin bir hayvan olması sebebiyle bakımı da oldukça kolaydır.



7) Amerika Papağanı: Kendi içerisinde türleri olan egzotik renge sahip papağanlardır. Sesleri yüksektir. Fakat çok gürültü yapmazlar. Oyun oynamayı çok seven bu papağanların konuşabilme yetenekleri de bulunmaktadır.