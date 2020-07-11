Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvcil Hayvan Haberleri Kuş Türleri Ve İsimleri Nelerdir? Kuşların Çeşitleri İle Özellikleri
11.07.2020 - 20:35 |

Kuş Türleri Ve İsimleri Nelerdir? Kuşların Çeşitleri İle Özellikleri

Kuşlar genel itibari ile tam evcilleşen hayvanlar değildir. Fakat evde besleyebileceğiniz birçok kuş türü de bulunmaktadır. Birçok kuş türü olması sebebiyle hepsinin adı ve özellikleri bilinmemektedir. Peki Kuş türleri ve isimleri nelerdir? Kuşların çeşitleri ile özellikleri nelerdir? Sizlere kuş türleri hakkında bilgileri ve evde besleyebileceğiniz kuşları detaylıca açıkladık.

Kuş Türleri Ve İsimleri Nelerdir? Kuşların Çeşitleri İle Özellikleri
ABONE OL

Doğada birçok kuş türü bulunmaktadır. Bu kuşların hepsinin birbirinden farklı özellikleri bulunur. Bazı kuşlar doğada serbest olarak yaşar iken bazılarını evde beslemek mümkündür. Sizde kuşların özelliklerini ve çeşitlerini öğrenebilirsiniz.

Kuş Türleri ve İsimleri Nelerdir?

Kuşlar vücutları tüyler ile örtülü olan, akciğer solunumu yapan, yumurtlayan, gagalı ve kanatlı hayvanlardır. Doğada yaklaşık olarak 10.000 tane kuş çeşidi bulunur. Çok çeşitli olması omurgalı hayvanlar arasında en kalabalık hayvan türü olmaktadır. Güney kutbu ve kuzey kutbu dahil genellikle her bölgede yaşayan kuş türü bulunur. Boyutları ve özellikleri de çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Kuşların hem karada hem de suda yaşayan çeşitleri de bulunmaktadır. Ayrıca gaga kısımlarında diş bulunmamaktadır.

Kuşlar arasında evde beslenebilen kuş çeşitleri de bulunur. Evde besleyebileceğiniz kuş çeşitleri şu şekilde açıklanmaktadır:

- Muhabbet Kuşları
- Hint Bülbülü
- Sultan Papağanı
- Gri Papağan
- Kakadu Papağanı
- Konur Papağanı
- Amerika Papağanı

Kuşların Çeşitleri ile Özellikleri

Doğada yaklaşık 10.000 tane kuş çeşidi bulunur. Her kuşun özellikleri ise birbirinden farklıdır. Bu kuşlar arasında bazıları evde beslenmektedir. Evde beslenebilen kuş çeşitleri şunlardır:

1) Muhabbet Kuşları: Evde beslenen en popüler kuş türüdür. Yaygın olarak mavi ve yeşil renkleri bulunur. Sesleri papağanlara göre çok yüksek değildir. İlgilenildiği takdirde birçok kelimeyi söyleyebilen kuşlardır.

2) Hint Bülbülü: Hint bülbülü ispinoz ailesinden bir kuş türüdür. Fakat Hint bülbülleri muhabbet kuşları kadar evcil değillerdir. Ayrıca muhabbet kuşları gibi de konuşamazlar. Boyutları küçüktür. Ötüşleri de çok yüksek değildir. Bu sebeple tercih edilen bir kuş çeşididir.

3) Sultan Papağanı: Ülkemizde muhabbet kuşlarından sonra en çok tercih edilen kuşlardır. Sevimli görüntüleri ile hayvan severler tarafından oldukça fazla tercih edilir. Bakımı ise ekonomiktir. Sesleri yüksek ve konuşmayı seven kuşlarıdır.

4) Gri Papağanı: Gri renkte olan gri papağanı akıllı ve hassas hayvanlardır. Oldukça sakin bir yapıya sahiplerdir. Satın alma ve bakma maliyeti sultan papağanına göre biraz daha fazladır.

5) Kakadu Papağanı: Bakımı maliyetli ve evde beslenecek kuşlardan birisidir. Beyaz renkli kuşlardır. Genellikle sakin hayvanlardır. Konuşmayı öğrenebilecek bir yapıya sahiptir. Fakat bunun için yoğun ilgi göstermek gerekir.

6) Konur Papağanı: Bu papağanlar arasında en yaygın olan yeşil yanaklı papağanlardır. Muhabbet kuşlarına göre biraz daha büyüktür. Çok konuşmayan ve sakin bir hayvan olması sebebiyle bakımı da oldukça kolaydır.

7) Amerika Papağanı: Kendi içerisinde türleri olan egzotik renge sahip papağanlardır. Sesleri yüksektir. Fakat çok gürültü yapmazlar. Oyun oynamayı çok seven bu papağanların konuşabilme yetenekleri de bulunmaktadır.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yüksek bir enerjiniz var. Ay burcunuzda ilerlemekte. Yenilikler içindesiniz. Ancak kaza yaratabilecek durumlara da dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi kontrolsüz durumlar içinde bulabilirsiniz. Çok fazla bilmediğiniz konularda aşırı hırslı ya da istekli olmamaya özen gösteriniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gruplar ve arkadaşlıklar içinde samimi ancak fazla tepkisel durumlar gündeme gelebilir. Biraz daha sakin düşünmeye çalışınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi oldukça girişken ve cesur hissedebilirsiniz. Sizi öne çıkaran imkanlar var. Daha çok dikkat çekeceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni keşifler ve başlangıç enerjisi hakim. Duygusal açıdan daha coşkulu olabilirsiniz. Yolculuklar da gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal açıdan biraz daha sakın kalmaya bakmalısınız. Ortaklaşa konularda gereksiz risklere girmemeye bakın. Sağlığınıza da özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün karşılıklı konularda, olası tartışmalarda daha sakin kalmaya bakmalısınız. Daha fazla düşünmeye, sakinliğe ihtiyacınız olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi fiziksel açıdan uğraştırabilecek durumlar var. Enerjiniz yüksek ancak bu arada olası kazalara da dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Enerjinizi doğru yönde kullanmaya bakın. Sevdiklerinizle, çocuklarla daha ilgili olabilirsiniz. Ancak aşkta tartışmalar da gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün evde kendinizi daha enerjik hissedebilirsiniz. Ancak bu arada evde huzursuzluk kaynağı olabilecek konulara da dikkat etmek gerek.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün zamanınızı daha çok kendi özelinizde geçirebilir ya da psikolojik açıdan içe dönüş yaşayabilirsiniz. Bazı gizli konular da gündeme geliyor olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün içinizden geldiği gibi harcama yapabilirsiniz. Ancak düşünmeden gereksiz masraflara da girmeniz çok olası. Daha yapıcı düşünün.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzMal Ayrılığı Rejimi Nedir?
İpek Aykol
İpek AykolSigarayı nasıl bırakacağım?
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıRinoplastiden Beklentiler
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaChiron-Mars kavuşumu: Kozmik alarm
Yeşim Mutlu
Yeşim MutluTikTok'ta yaşama!
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluKritik yeniay
Merve Girgin
Merve GirginBandanadan vazgeçemeyenler için en tarz bandana stilleri
Estetik Diş Hekimi Onur Öztürk
Estetik Diş Hekimi Onur ÖztürkÇocukların dişleri beyazlatılabilir mi? Kaç yaşında bu işlem güvenlidir?
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanCovid-19 sürecinde hamilelik ve doğum
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluHaklı olmak mı, mutlu olmak mı?
En Çok İzlenen Videolar
İlişki ve uyum analiziniz burada!İlişki ve uyum analiziniz burada!
Kişiye özel numeroloji analizi burada!Kişiye özel numeroloji analizi burada!
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uzmanı uyardı: Bu gıdaların hepsi sahte!

Uzmanı uyardı: Bu gıdaların hepsi sahte!

Bu hafta gökyüzü neler söylüyor?

Bu hafta gökyüzü neler söylüyor?

Beyin yiyen amip yüzünüzü yıkarken bile bulaşabilir!

Beyin yiyen amip yüzünüzü yıkarken bile bulaşabilir!

En lezzetli ve hazırlaması en kolay 5 Fransız tatlısı

En lezzetli ve hazırlaması en kolay 5 Fransız tatlısı

Sıradaki Haber