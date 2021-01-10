Kusmaya Ne İyi Gelir? Kusmayı Kesmek İçin Ne Yapılmalıdır?

Kusma çeşitli nedenlerden kaynaklanacağı gibi tamamen psikolojikte olabilir. Özellikle sevilmeyen bir yemeğin yenilmesi veya hoş olmayan bir görüntü ile karşılaşılması kusmaya sebebiyet verir.

Kusma Nedir?

Kusma üç ayrı başlık altında görülen hastalık olmayan belirtidir. Bu rahatsızlığın belirti adı altında incelmemesinin nedeni birçok kişi tarafından sadece arada bir görülmesidir. Kusmanın ilk başlığı bilinçli kusma eylemidir. Bu başlık altında ki bireyler daha çok rahatsız oldukları durumlarda kullanılmaktadır. Veya midelerin de kendilerini rahatsız eden gıdaların çıkarılması için kullanılır.

Aşırı ve sık aralıklarla öğürme refleksi yaşayan bireyler bu duruma bir son vermek içinde istemli kusma manevrası uygular. İkinci konu başlığı altında olan ise mecburi kusma olaylarıdır. Bu durumlar daha çok anlık olur ve temellerinde bozuk gıda veya ilaç kullanımı bulunmaktadır. Bireyler eğer kemoterapi benzeri yan etkisi kusma olan ilaçlar kullanıyor ise bu durum gerçekleşir.

Bazı durumlarda oldukça sağlıklı gözüken bir gıdanın çıkarılması da bu duruma örnektir. Son yıllarda genetiği değiştirilmiş gıdaların artması nedeni ile bu durumlarla sık sık karşılaşılmaktadır. Sonuncu ve pek çok kişi tarafından kusmaya ne iyi gelir sorusunu akıllara getiren balık psikolojiktir. Özellikle bu konu başlığı altında incelenen kusma türleri oldukça çeşitlidir.

Yani bireylerin pek çoğu gördüğü nahoş görüntüden dolayı kusma ihtiyacı yaşar. Fakat bazı durumlarda her hangi bir şey görmeden de kusma gerçekleşir. Örneğin aşırı üzülme gibi durumlarda kusma ortaya çıkabilir. Psikolojik temelli bu kusmalar daha çok anlık gelişir fakat fışkırma tarzında değildir.

Eğer kafaya bir cisim ile birlikte sert bir darbe alınmış ise o zaman da kusma işlemi gerçekleşir. Bu kusma işlemi sırasında birçok bireyin kusması fışkırma şeklindedir. Bu durum kafaya alınan darbeden dolayı vücut içinde bir tür baskılama olmuş olabilir demektir. Vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşu ile irtibata geçilmesi lazım. Çünkü fışkırma tarzında kusmalardan dolayı beyin kanaması ihtimali de son derece fazladır.

Kusmaya Ne İyi Gelir?

Yukarıda anlatıldığı şekilde kusmanın pek çok nedeni bulana bilmektedir. Bu nedenle de birçok açıdan kusmanın tedavisi bulunur. İlk olarak dikkat edilmesi gereken kusmanın yukarıda ki kategorilerden hangisine girdiğidir. Kusma tehlikeli boyutlarda değil ise yani bir şeyden iğrenip sürekli kusuluyor ise birkaç yöntem önerilmektedir.

İlk olarak zencefil tozu veya tam zencefil kaynatılarak içilebilir. Mide ağrılarına ve reflüye de çok iyi geldiği bilinmektedir. Bu nedenle midenizin yumuşamasını ve kusmanın ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Öncelikle zencefil dilimlenip sıcak sunun içine bırakılması lazım. Bir süre demlenmesi beklendikten sonra bir bardak içilmesi uygundur.

Nane ve keki karışımı tamamen doğal olarak bulunan ve oldukça faydalı otlardır. Bir bardak sıcak suyun içinde bir süre karıştırılması ve içine birkaç damla limon sıkılması gerekir. Devamına bu bir bardak suyun içilmesi ile işlem tamamlanmış olur. Haşlanmış patates ve yoğurt mide ağrılarına ve bulantılarına iyi gelir.

Yoğurt içeride bulunduğu birçok yaralı madde sayesinde temizleyici özelliği bulunur. Fakat laktoz hassasiyeti olan bireylerin tüketmemesi gerekir. Aksi takdirde kusmanın şiddeti artması muhtemeldir. Patatesin haşlanması ve ezilmesi ile birlikte midenizde oldukça rahatlama hissedeceksiniz. Tamamen doğal bir karbon hidrat olduğu için tüketilmesinde her hangi bir sorun yoktur.

Kusmayı Kesmek İçin Ne Yapılmalıdır?

Kusma ile ilgili sık problemler yaşayan bireyler için önerilen birkaç kusma önlemli gıdalar vardır. Bunlardan ilki patates püresidir. Patates püresinde sadece tuz olmasında fayda vardır. Ekstra olarak her hangi bir ek gıdaya patates püresinde ihtiyaç yoktur. Diğer bir yöntem ise tuzlu kraker olarak bilinmektedir. Kraker yoğun karbonhidrata sahip olduğu için bireylerin midesini büyük orana dolduracaktır.

Bu sayede kumayı başlatan sıvının önüne geçilmesi olur. Devamında tüketilmesi uygun olan gıdalardan birisi ekmek ve makarnadır. Genellikle yarı sıvı ve yarı katı olarak yemek borusundan çıkan kusma eylemini katılaştırıcı yöndedir. Bu önlemler sayesinde bireyler yapılan işlemlerden oldukça menün kalacaktır.

Eğer midede eki besin sertleşir yani katılaşırsa yemek borusunda ilerleyemez. Bu saye de de bireylerin rahat rahat dinlenmesini sağlar. Bu yolda kullanılan diğer yöntemlerden birisi de koku ile çözümdür. Bu çözümler genellikle bireylerin duygularını hareket geçirir ve koku sayesinde bireylerde rahatlama başlar. Bu olayın temelinde duyu sinirlerinin uyarılması ve mide kaslarının çalışması yatar. Mide kasları çalışırsa bireyin kusmasının önlenmesi gerçekleşir.

Çocuklarda Kusmaya Ne İyi Gelir?

Çocuklarda kusma sorunun ortay çıkmasının belirli nedenleri bulunmamaktadır. Özellikle tehlikeli bir yaş aralığı olan 0 ile 5 yaş arası çocuklarda bu durum daha da çok ciddidir. Çocuklarda kusma visal yangı olabileceği gibi gıda zehirlenmesi de olabilir. Bu durumdan dolayı çocuklarda aşırı kusma olaylarını da doktor ile iletişime geçilmesi gerekir. Aksi takdir de hayati sonuçlara yol açabilir kusma olayları.

Eğer çocuklar 6 ile 15 yaş arasında ise durum bağırsak tıkanıklığı olabilir. Bu durumlarda tavuk suyu içerilmesinde fayda vardır. Yine yapılan pirinç lapası ve haşlanmış yağsız makarna yedirilebilir. Eğer gıdalar yağlı olursa hazım zorlaşır. Tabi ki bu durum da bireylerin mide kaslarının daha da çok çalışmasına neden olur. Çocukların rahatsız olacağı kokulardan koklatılmamasında yarar verdir. Veya çocukların yemek içmek istemedikleri gıdaları zorla içirilmemelidir. Zorla içirmeler daha ciddi kusmalara yol açar.