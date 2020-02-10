Kusursuz bir görünüm için tam yüz makyajı nasıl yapılır?

1. Adım: Cilt

Tam yüz makyajı yaparken, makyaj bazı kullanmak tartışılamaz. Sadece ustaca katmanlı makyajınızın ömrünü uzatmakla kalmaz, aynı zamanda kusurların bulanıklaşmasına yardımcı olarak makyaj ürünlerinizin kendini sergilemesi için eşit, boş bir tuval oluşturur.

Kusursuz bir görünüm kızarıklık, koyu halkalar, koyu lekeler ve diğer renk bozulmalarının gözden uzak kalması gerektiği anlamına gelir! Cildinizi nötralize etmek ve ton farklarından kurtarmak için genellikle beş renkten oluşan krem yapıdaki kapatıcı paletlerinden yararlanabilirsiniz.

Kızarıklığa karşı koymak için; yeşil tonlarını kullanırken,mor alanları gizlemek için sarı, koyu halkaları, koyu lekeleri ve hiperpigmentasyonu gizlemek için şeftali tonlarını kullanın.

Sırada göz altı bölgenizin aydınlatılması var. Cilt renginizden bir ton açık bir kapatıcıyı göz altınıza uygulayın. Daha sonra makyaj uzmanlarının 'baking' olarak bilinen tekniğinden yararlanın. Teknik, mükemmel, kırışıksız bir son kat yaratmak için makyaj ürünlerinin katmanlanmasını içerir, aynı zamanda cildinizi aydınlatmaya da yardımcı olur. Kapatıcınızın üzerine, transparan bir pudrayı kabarık bir fırça ile uygulayarak; bir süre makyajınızın oturmasını bekleyin.

2. Adım: Yüz boyutlandırma

Cildinizden birkaç ton koyu kahverengi bir kapatıcı ile yüzünüzü boyutlandırın. Elmacık kemiklerinizin altına, burun kenarlarınıza, çeneniz ve alnınızın doğru noktalarına müdahalelerde bulunarak; yüzünüzü ideal formuna kavuşturun.

Yüz kontürünüzü tamamladıktan sonra; allık uygulamasına geçebilirsiniz. Bunun için aynaya bir gülümseme ile bakın ve yanaklarınızın tepe noktalarına allığınızı uygulayın.

Cildinize biraz parlaklık katmaya hazır mısınız? Parlatıcınızı elmacık kemiklerinize, burnunuzun ucuna ve dudağınızın üstüne uygulayabilirsiniz.

3. Adım: Mükemmel kaşlar ve buğulu gözler

Mükemmel bir makyaj, profesyonelce şekillendirilmiş ve doldurulmuş kaşları gerektirir. İlk olarak kaşlarınızı yukarı doğru fırçalamak için bir kaş tarağı kullanın. Ardından kaş kaleminin uç aplikatörü ile kaşınıza şekil vermeye başlayın. İstediğiniz kaş şeklini çizdikten sonra yukarı ve dışa doğru fırçalayın. İstediğiniz kaş görüntüsünü elde edene kadar taramaya devam edin.

Makyaj bazından nasıl bahsettiğimizi hatırlıyor musunuz? Göz makyajı için far bazı da aynı derecede önemlidir. Göz makyajına geçmeden önce göz kapaklarınızın üstüne de baz uygulayın.

Biraz likit eyeliner olmadan tam yüz makyajı görünümü tamamlanabilir mi? Üst kirpik çizginizi ustaca çizmek ve yoğun kirpik görünümüne yardımcı olmak için likit siyah eyelinerdan yararlanın.

Göz makyajı görünümünüzde son adım olarak kirpiklerinizi olduğundan daha yoğun ve hacimli gösterecek bir maskara ile devam edin.

4. Adım: Göz alıcı dudaklar

Dudaklarınız söz konusu olduğunda, bir dudak kalemi ile başlamak en mantıklı seçim. Dudaklarınızı çerçeveledikten sonra, ruj için hazırsın! Renk tonlarını, göz makyajının yoğunluğuna göre daha iddialı ya da sade tutabilirsin.

5. Adım: Sabitleme

Bu adımı atlamak istemezsiniz! Sonuçta, tüm sıkı çalışmanızın solmasını veya kaybolup gitmesini istemezsiniz!

Makyajınızı tamamladıktan sonra; sabitleyici spreylerden yararlanarak makyajınızı daha da kalıcı hale getirin.