Kuyruk Sokumu Ağrısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Tüm Tedavi Yöntemleri...

Kuyruk sokumu ağrısının geçmesi için enjeksiyon tedavisi uygulanabilmektedir. Şiddetli derecelerde kuyruk sokumu ağrıları çeken kişiler, uzmanlar yardımı ile enjeksiyonu tercih edebilirler. Enjeksiyon tedavisin genelde hastadan hastaya değişkenlik gösterebilmektedir.

Bu sebeple her hastaya bu tedavi uygulanmayabilir. Muayene sırasında doktor, hastanın uygun olup olmadığını belirleyip, kuyruk sokumu tedavisine başlayabilmektedir.



Kuyruk Sokumu Ağrısı Tüm Tedavi Yöntemleri



Kuyruk sokumu tedavisinde tespit ve tanı oldukça önemlidir. Tedavi sürecinde doktorun tanısı oldukça önemlidir. Öncelikli olarak ağrının neyden dolayı kaynaklandığı tespit edilir ve o bölgeye gerekli olan tedavi uygulaması yapılır. Kuyruk sokumu ağrılarında cerrahi müdahaleler, o bölgenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Her durumda cerrahi müdahaleler doktorlar tarafından önerilmemektedir. İlk tedavi yöntemi cerrahi müdahale değildir.



Eğer uzun süre oturmak gibi bir durum söz konusu ise, ortopedik bel yastıkları ile ağrılı bölgeye desteklik sağlayabilirsiniz. Düzenli aralıklarla ayağa kalkmak da oldukça önemlidir. Düzenli yürüyüş ve egzersizler yapmak da tedavi yöntemlerindendir. Ağrılı olan bölgeye el ile masaj yapılması ağrıların azalmasına yardımcı olmaktadır.



Doktor önerisi ile gerçekleştirilen fizik tedavi uygulamaları kuyruk sokumu ağrılarının azalmasını sağlayacaktır. Ağrıların durumlarına göre sıcak su uygulaması ya da soğuk su kompresleri ağrıların azalmasını sağlayabilmektedir. Kuyruk sokumunda meydana gelen ağrılar kıl dönmesi, kist, bel fıtığı ve tümör gibi sebeplerle oluşmuş ise bu mevcut hastalıklar tedavi edildikten sonra ağrılarda azalma gözlemlenecektir.



Kuyruk Sokumu Ağrısının Nedenleri

Ağır yükler kaldırmak

Uzun süreli hareketsiz kalmak ve oturmak

Kuyruk sokumu kemiğinin bulunmuş olduğu bölgelerdeki kaslara darbe almak

Ani şekilde gerçekleşen hareketler yapmak

Çok kilolu ya da çok zayıf bir vücut yapısına sahip olmak

Oturuş pozisyonunun yanlış olması

Doğum sırasında meydana gelen travmalar

Düzenli tekrarlanan gerilme hasarları (Özellikle sporcularda)

Sinirlerde meydana gelen sıkışmalar

Hemoroit ya da kabızlık sebebi ile zorlanma

Pelvik taban fonksiyonlarında bozulma

Bel fıtığı

Enfeksiyonlar

Omurgada gerçekleşen bazı problemler

Tümörler.