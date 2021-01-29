Kuyruk Sokumu Ağrısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Tüm Tedavi Yöntemleri...
Toplumda sıkça görülmekte olan ve genellikle oturarak çalışan kişilerde fazla miktarlarda gözlemlenen kuyruk sokumu ağrısı, tedavi edilmez ise ciddi bir hastalık olabilmektedir. Bu rahatsızlık ile uğraşan kişiler yemek yemekte, çalışmakta ve rahatça oturmada oldukça zorlanırlar. Peki, kuyruk sokumu ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Tüm tedavi yöntemleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar...
Kuyruk sokumu ağrısının geçmesi için enjeksiyon tedavisi uygulanabilmektedir. Şiddetli derecelerde kuyruk sokumu ağrıları çeken kişiler, uzmanlar yardımı ile enjeksiyonu tercih edebilirler. Enjeksiyon tedavisin genelde hastadan hastaya değişkenlik gösterebilmektedir.
Bu sebeple her hastaya bu tedavi uygulanmayabilir. Muayene sırasında doktor, hastanın uygun olup olmadığını belirleyip, kuyruk sokumu tedavisine başlayabilmektedir.
Kuyruk Sokumu Ağrısı Tüm Tedavi Yöntemleri
Kuyruk sokumu tedavisinde tespit ve tanı oldukça önemlidir. Tedavi sürecinde doktorun tanısı oldukça önemlidir. Öncelikli olarak ağrının neyden dolayı kaynaklandığı tespit edilir ve o bölgeye gerekli olan tedavi uygulaması yapılır. Kuyruk sokumu ağrılarında cerrahi müdahaleler, o bölgenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Her durumda cerrahi müdahaleler doktorlar tarafından önerilmemektedir. İlk tedavi yöntemi cerrahi müdahale değildir.
Eğer uzun süre oturmak gibi bir durum söz konusu ise, ortopedik bel yastıkları ile ağrılı bölgeye desteklik sağlayabilirsiniz. Düzenli aralıklarla ayağa kalkmak da oldukça önemlidir. Düzenli yürüyüş ve egzersizler yapmak da tedavi yöntemlerindendir. Ağrılı olan bölgeye el ile masaj yapılması ağrıların azalmasına yardımcı olmaktadır.
Doktor önerisi ile gerçekleştirilen fizik tedavi uygulamaları kuyruk sokumu ağrılarının azalmasını sağlayacaktır. Ağrıların durumlarına göre sıcak su uygulaması ya da soğuk su kompresleri ağrıların azalmasını sağlayabilmektedir. Kuyruk sokumunda meydana gelen ağrılar kıl dönmesi, kist, bel fıtığı ve tümör gibi sebeplerle oluşmuş ise bu mevcut hastalıklar tedavi edildikten sonra ağrılarda azalma gözlemlenecektir.
Kuyruk Sokumu Ağrısının Nedenleri
Ağır yükler kaldırmak
Uzun süreli hareketsiz kalmak ve oturmak
Kuyruk sokumu kemiğinin bulunmuş olduğu bölgelerdeki kaslara darbe almak
Ani şekilde gerçekleşen hareketler yapmak
Çok kilolu ya da çok zayıf bir vücut yapısına sahip olmak
Oturuş pozisyonunun yanlış olması
Doğum sırasında meydana gelen travmalar
Düzenli tekrarlanan gerilme hasarları (Özellikle sporcularda)
Sinirlerde meydana gelen sıkışmalar
Hemoroit ya da kabızlık sebebi ile zorlanma
Pelvik taban fonksiyonlarında bozulma
Bel fıtığı
Enfeksiyonlar
Omurgada gerçekleşen bazı problemler
Tümörler.