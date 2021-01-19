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19.01.2021 - 12:58 |

Kuyruk sokumu çatlağı belirtileri nelerdir? Kuyruk sokumu ağrısı neden olur?

Bel bölgesinde ortaya çıkan ağrı, destek ve omurilik sisteminden meydana gelmiyorsa, ağrının sebebi kuyruk sokumu olabilir. Kuyruk sokumu, toplamda 3 kemikten oluşmuştur. Bu kemiklerde oluşan hasarlar, ciddi ağrılara sebep olabilmektedir. Peki, Kuyruk sokumu çatlağı belirtileri nelerdir? Kuyruk sokumu ağrısı neden olur? İşte, detaylar.

Kuyruk sokumu çatlağı belirtileri nelerdir? Kuyruk sokumu ağrısı neden olur?
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Kuyruk sokumu, 3 adet kemiğin birbirlerine bağlanmasıyla olur. Bu bağlantı noktalarına disk adı verilir. Vücudumuzdaki normal kemiklere oranla bu kemikler çok fazla kırılgan ve hassastır. Sert zeminlere oturma ya da yatma ile bu kemikler hasar görebilmektedir. Bu hasarlar kırık ya da çatlak şeklinde nitelendirilebilmektedir. 

Kuyruk sokumu çatlağı belirtileri nelerdir?

Kuyruk sokumu bölgesinde kişileri huzursuz edebilecek şekilde ağrı semptomları oluşabilir. Hastalar bu ağrının yerini doğru bir şekilde tarif edemeyebilirler. Kuyruk sokumu bölgesinde gözlemlenen bu ağrıların herhangi bir yaş aralığı yoktur, her yaş grubunda gözlemlenebilmektedir. Kadınlarda bu ağrı, erkeklere göre 5 kat daha fazla görmek mümkündür. Bunun sebebi, kadın anatomisinde leğen kemiğinin kuyruk sokumunu korumasız bırakmasıdır. Hissedilen belirtiler ise şu şekilde sıralanabilir:

- Kuyruk sokumu bölgesinde oluşan, kişilerin yaşam kalitesini düşürebilecek derecelerde gerçekleşebilen ağrı semptomları,

- Kuyruk sokumu bölgesine parmak ucu ile dokunmada bile hissedilen hassasiyet,

- Bacaklara kadar yayılan şiddetli ağrı,

- Kişilerin lavabo ihtiyaçlarının öncesinde ve sonrasında hissedilen ağrı,

- Oturma esnasında gerçekleşen engelleyici ağrı,

-Kadınların adet dönemlerinde kuyruk sokumunda yine ağrı oluşabilmektedir.

Kuyruk sokumu ağrısı neden olur?

En yaygın şekilde gözlemlenen kuyruk sokumu kemiği ağrılarının nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Darbe: Kuyruk sokumuna ya da çevresinde bulunan kaslara alınan darbeler ağrılara neden olabilmektedir. Örneğin; bisiklet kullanırken düşmek kuyruk sokumunun kendisini yaralayabilirken, bir engele çarpmak diğer kaslardan kuyruk sokumuna doğru yayılan bir ağrının oluşmasına sebep olabilmektedir.

Oturmak: Uzun bir zaman diliminde sağlıksız bir pozisyonda oturmak kuyruk sokumunda ağrılar meydana gelmesine neden olabilmektedir.

Aşırı kilo ya da aşırı zayıflık: Aşırı kiloya sahip olan insanlar oturma pozisyonunda kuyruk sokumuna diğer insanlara oranla daha fazla baskı yaparlar. Aşırı zayıflık halinde ise kuyruk sokumunu koruyacak yağ oranının az olması sebebi ile ağrı semptomları oluşabilir.

Tekrarlayan gerilme hasarları: Düzenli bisiklet kullanan kişilerde gözlemlenebilir. 

Sinir sıkışması: Gebelik sırasında basınç oluşursa sinir sıkışması gözlemlenebilir.

Zorlanma: Genel olarak hemoroit ve kabızlık sebebi ile olur.

Pelvik taban disfonksiyonu: Genelde doğum sebebi ile oluşan bir durumdur.

Doğum esnasında travma: Normal doğum yapan kadınlarda, doğum esnasında kuyruk sokumu hasar görebilir ve hatta nadir de olsa kırılabilir.



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