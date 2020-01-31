Kylie Cosmetics, Kendall + Kylie'yi geri getiriyor!

Kylie Cosmetics'in Kendall Jenner ile işbirliği sandığımızdan daha erken geliyor.

Yaptığı yatırım ile kozmetik devi haline gelen ve en geç milyarderler arasında yer alan Kylie Jenner, Kardashian ailesi ile yaptığı işbirliği sonrasında, kız kardeşi Kendall Jenner ile de işbirliği yapma kararı aldı.

Kylie Jenner, birkaç gün önce kız kardeşi Kendall ile birlikte sette bir kampanya hikayesi paylaşarak müjdeyi vermiş oldu. Kendall Jenner ise geçtiğimiz gün katıldığı Ellen Show'da Kylie-Kendall Jenner güzellik iş birliğini resmi olarak doğruladı.

24 yaşındaki model programa Kylie ile yaptığı makyaj koleksiyonundan ürünlerle yapılmış bir makyajla katıldı.