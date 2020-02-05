Kylie Jenner bir günde nasıl besleniyor?

Kylie Jenner gününe lavanta ve limon veya taze kereviz suyu içeren bir bardak kemik suyu ile başlıyor. Kahve ve çayı kesmeye çalışan Jenner, bazı günler bu alışkanlığndan vazgeçip şeftali çayı veya yulaf sütüyle yapılmış vanilyalı buzlu bir latte ile kendini şımartıyor.

Jenner ve kızı Stormi genellikle aynı tip kahvaltı ediyor. Stormi’nin en sevdiği kahvaltı ürünleri yaban mersini, hindi pastırma ve çöerek! Görünüşe göre Stormi çörekleri çok seviyor. Jenner, Stormi'nin uykusunda bile onlardan bahsettiğini söyledi.

Öğle yemeğinde ise Jenner her gün aynı şeyleri yemeyi sevmiyor. Ancak yine de tercihleri limonlu ve sebzeli tavuk ya da bol marullu bir ton balıklı sandviçten yada oluyor. Jenner seyahat ederken ise otelden yemek siparişi verip, genellikle limon tavuğu ve beyaz pirinçli sebzeler veya jalapeno ve krutonlu bir lahana salatası gibi basit şeyler yediğini söylüyor.

Akşam yemeği için Jenner kendisi ve Stormi için sağlıklı bir yemek yapmayı tercih ediyor. Ancak sushinin vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Jenner, sık sık sushi yediğini de ekledi. Favorileri arasında sarı kuyruk sashimi, albacore ve pirinç keki üzerine baharatlı ton balığı var. Bir sushi restoranında denemeyeceği tek şey kalamar, ahtapot veya bacaklı veya dokunaçlı şeyler!