L Karnitin Nedir, Ne İşe Yarar? L Carnitine Nasıl Kullanılır, Faydaları Nelerdir?



Son zamanların en popüler supplementlerinden biri l karnitindir. Yağ içerisinde bulunan asitlerin harekete geçmesini sağlayan bu içecek, yağların yakılması sürecini hızlandırmaktadır. Yağları yakarak yakılan yağları enerjiye dönüştüren bu içecek, vücut için sağlıklı amino asitlerden biridir. Böylelikle kilo vermek isteyen kişiler diyet ve sporları sırasında takviye edici l karnitin tüketmektedir.



L Karnitin Nedir, Ne İşe Yarar?



Vücutta oluşan yağların yakılmasını sağlayan L karnitin, bu yağların mitokondriye taşınmasına da yardımcı olmaktadır. Mitokondriye taşınan bu yağlar vücut için enerjiye dönüşmektedir. Vücut için oldukça faydalı amino asitlerden biri olan l karnitin, diyet ve spor ile birlikte tüketilerek kilo verme sürecini daha çok kolaylaştırmaktadır. Vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayan bu gıda, farklı çeşitleri ile faydasını arttırmaktadır. Özellikle bölgesel yağlanma problemi yaşayan kişiler düzenli l karnitin tüketerek bu problemlerini kısa sürede çözmektedir.



L Carnitine Nasıl Kullanılır, Faydaları Nelerdir?



L karnitin, vücudun dayanıklılığını arttıran takviye gıdalardan biridir. Özellikle sporcuların ve kilo vermek isteyen kişilerin tükettiği bir supplement olan l karnitin, vücudun direncini yükseltmektedir. Her gün tok karnına tüketilerek vücutta biriken yağların parçalanmasını ve metabolizmanın hızlanmasını sağlamaktadır.



Enerji merkezini harekete geçiren bu supplement, aynı zamanda kişi üzerinde pozitif bir etki bırakmaktadır. Günde 3-4 gr tüketilerek vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve amino asit karşılanmaktadır. Kas oluşumunu olumlu yönde etkileyen l karnitin, vücuttaki yağların yakılarak kasa dönüşmesine yardımcı olmaktadır.