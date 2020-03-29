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29.03.2020 - 01:59 |

Laktat Nedir? Laktat Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Laktat kan testlerinde LDH olarak yer almaktadır. Kan testlerinde sıklıkla laktat değeri ölçülmektedir. Laktat Nedir? Laktat enzimi normal değer aralığı nedir? Laktat enzimi yüksekliği nedenleri nelerdir? Laktat enzimi düşüklüğü nedenleri nelerdir? Bu sorulara cevap verilerek laktat enzimi hakkında bilgileri derleyerek sizlere sunduk.

Laktat Nedir? Laktat Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Laktat vücutta şekerin kullanımında etkili olmaktadır. Hücre içerisinde bulunan enzimler zaman zaman kanda da görülmektedir. Bu durumlarda laktat enzimi kan testinde yüksek çıkmaktadır.

Laktat Nedir?

Laktat vücutta neredeyse tüm hücrelerde bulunan bir enzim çeşididir. Kan testlerinde laktat LDH olarak yer almaktadır. Laktat enzimi hücre içerisinde şekerin enerjiye dönüştürülmesini sağlamaktadır. Vücutta doku hasarı ya da yaralanma olması halinde ise laktat enzimi kana karışmaktadır. Normal şartlarda ise kanda çok az miktarda bulunmaktadır.

Kan testinde LDH seviyesinin yüksek çıkması, vücutta yaralanma ve doku hasarının olduğunu işaret etmektedir. Özellikle en yüksek seviyede bulunan kalp, karaciğer, kaslar ve akciğerde bulunan hastalıkların teşhisinde belirleyici etken olmaktadır.

Laktat Kaç Olmalı?

Normal şartlar altında sağlıklı bir bireyin kanında bir miktar LDH enzimi bulunmaktadır. Bu seviye normal kabul edilen değer aralığı olmaktadır. LDH normal kabul edilen değeri şu şekildedir;

0-1 aylık bebekte 225- 600 u/l
1-12 aylık bebekte 100-400 U/L
1-3 yaş çocukta 100-300 U/L
4-18 yaş çocukta 100-250 U/L
Yetişkin Kadın Bireyde 90 ile 220 U/L
Yetişkin Erkek Bireyde 90 ile 240 U/L

Laktat Enzimi Yüksekliği Nedenleri

Vücutta oluşan her değişimin belli nedenleri bulunmaktadır. Laktat enziminin kanda bulunan değerinin yükselmesinin nedenleri şu şekilde sıralanmaktadır;

- Beyin damarlarında oluşan soruna bağlı olarak inme oluşması,
- Testis kanseri gibi bazı kanser türleri
- Ensefalit
- Karaciğer, akciğer ve böbrek hastalıklarının oluşması,
- Kalp hastalıkları
- Kas distrofisi, kaslarda doku hasarı oluşumu,
- Pankreas hastalıkları,
- Hemolitik anemiler, Pernisiyöz anemi, Öpücük hastalığı oluşumu,
- Menenjit, iskemi, Pnömoni
- Kemik kırıkları oluşumu,
- Tansiyon düşüklüğü
- Enfeksiyonlar ve bazı kronik hastalıkların varlığı,
- Bazı ilaç türlerinin kullanımı.

Laktat Enziminin Düşüşünün Nedenleri Nelerdir?

Laktat enzimi vücutta çok fazla bulunda da kanda yaşa göre daha az seviyede bulunmaktadır. Kanda LDH değerinin artması gibi normal değerin altına düşmesi de neden olabilmektedir. LDH seviyesinin normal düzeyin altında olması, kramp, çabuk yorulma, kas ağrısı gibi sorunların oluşmasına neden olmaktadır.

Kanda LDH seviyesinin düşmesinin nedenleri şu şekildedir,
- Aşırı C vitamini alınması,
- Genetik yatkınlık,
- LDH yüksekliğini tedavi edici ilaçların kullanılması.

Tüm bunlar LDH seviyesinin normal değerin altına düşmesine neden olmaktadır.

 

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