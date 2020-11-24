Lamina kaplama hakkında merak edilenler

Dental laminat (porselen veneer olarak bilinen porselen laminat), kişinin ihtiyacına göre diş renginde malzeme ile tasarlanan ince bir kabuktur. Bu kabuklar rengini, şeklini, boyutunu veya uzunluğunu değiştirmek ve görünümünü iyileştirmek için dişlerin ön yüzeyine yapıştırılır.

Porselen laminat, doğal diş minesi ve yapışkan tabaka ile değiştirilen farklı ince porselen katmanlardan oluşur. Bilinen aksine porselen laminat yapımında dişin kazınmasına gerek yoktur. Uzman diş hekimi tarafından uygun tedavi yönteminin seçilmesi durumunda doğal dişlere herhangi bir zarar vermeden laminatların gömülmesi için hazırlık yapılır.

Estetik yönünün yanı sıra, doğru laminat işlevi de önemlidir. Doğal dişlerin ve porselen laminatın doğru ve güçlü bir şekilde tutturulması esastır. Montajdan sonra özel ışın ile laminat güçleninceye kadar ışığa duyarlı reçineleri kullanılır.

Diş laminasyonu dişlerinizi bozabilir mi?

Hayır, diş hekiminiz deneyimli bir kozmetik uzmanı ve yeterli deneyime sahipse doğal dişlerinize zarar vermez. Ağzınızın ve çenenizin genel röntgeni çekilir ve diş laminatının size uygun olduğundan emin olmak için dişleriniz incelenir. Laminatının uygunluğu tespit edilirse kompozit veneer, diş yapıştırma, ortodonti, diş beyazlatma veya sadece diş şekillendirme gibi diğer seçenekler önerilir.

Dental laminat avantajları

Laminat, herkes için orijinal dişleriyle aynı ve bireysel olarak yapıldığından, laminat ve doğal diş arasındaki farkı ayırt etmek imkansızdır. Laminatlar, doğal dişlerden farklı olarak, yapımında yüksek teknoloji ürünü malzemeler kullanıldığından çay ve kahve lekelerine dayanıklıdır. Laminatlar, diğer beyazlatma işlemine karşı dirençli olan en koyu dişler için yüksek beyazlatma yapabilirler.

Diş laminat dezavantajları

Porselen laminat yapmak zaman alıcıdır ve laminat kurulumunu en az bir hafta geciktirir. Laminatlar doğru takılırsa ve diş tahribat faktörleri sınırlandırılırsa veya yok edilirse hasta doğal diş olarak laminat kullanabilir. Yüksek stabiliteye rağmen laminatlar kırılgan olabilir.

Doğal dişlerin de olmaması gerektiği gibi laminat baskı altında olmamalıdır.

Diş Hekimi Uzman Dr. Esma Sönmez