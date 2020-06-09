Lapis Lazuli Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Lapis Lazuli Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Gece taşı şeklinde isimlendirilen lapis lazuli taşı, bu adı, renginden ötürü almıştır. Doğada saf bir şekilde oluşmaz. Bunların dışında lapis lazuli taşı, Mısır Kralı Tutanhamon’un mezarının süslenmesinde kullanılan bir taştır. Dış görünümü, yarı saydam ve opak şeklindedir. Lapis lazulinin uyumlu olduğu çakralar; gırtlak ve alındır.



Lapis Lazuli Taşı Nedir?



Lapis lazuli taşı, bünyesinde pek çok minerali barındırmaktadır. Bunlar; kalsit, lazurit, pirit, noselit, sodalit, hoynit olarak sıralanabilir. Bundan ötürü mineral şeklinde bilinse de aslında bu taş bir kayadır. Tek bir mineralden oluşmuş olsaydı, mineral şeklinde adlandırıldı. Lapis lazuli, mavimsi tonlarını lazuritten, kimi kısımlarında yer alan altın sarısı rengini piritten, kimi bölümlerinde yer alan beyazımsı renklerini kalsitten almaktadır. Lapis lazuli taşı, pek çok özelliği ile bilinmekle beraber birçok yararı da bünyesinde bulundurmaktadır.



Lapis Lazuli Taşı Nasıl Oluşur?



Lapis Lazuli taşı, birçok mineralin birleşmesi ile oluşan bir taştır. Lapis Lazuli taşının oluşumunda; kalsit, sodalit, hoynir, noselit, pirit ve lazurit yer almaktadır. Bu minerallere sahip olan lapis lazuli bu şekilde saf özelliklere sahip olmadan oluşmaktadır.



Lapis Lazuli Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?



Geçmiş zamanlardan beri, insanlar açısından çok fazla kullanılan taşların içerisinde yerini alan lapis lazuli; pek çok anlama sahiptir. Bunlar; onurun, ruhun, tanrıların ve soylu olmanın sembolü şeklinde sıralanabilir. Doğada yer alan pek çok değerli ve doğal taşlar gibi bu taşın da insan sağlığına birçok faydası vardır. İçerisinde yer alan pek çok mineral, bu taşın çok faydalı olmasına yardımcı olmaktadır. Lapis lazuli taşının faydaları;



- Kemikleri güçlendirme özelliğine sahip olan lapis lazuli, iskelet sisteminin kuvvetli olmasına yardımcı olur.

- Çocuklar için çok sıkça tercih edilen bu taş, küçük yaştaki çocukların korkularına çözüm olmaktadır.

- Lapis lazuli taşı, solunum yolu rahatsızlıklarını önler.

- Lapis lazuli, enerji veren bir taştır.

- Tiroit bezlerinin sürekli ve düzgün bir şekilde çalışmasına destek olur.

- Tansiyonu olması gerektiği seviyede tutar.

- Kaygı ve stres azaltan bir özelliği vardır.

- Kişinin zihnini açarak, olumlu etki sağlar.

- Lapis lazuli taşını kullanan kişilere canlılık hissi sağlar.

- Gebe olan kadınların düşük yapmasını önleyen bir özelliğe sahiptir.

- Kalp ve akıl arasında mantıklı tercih yapılmasına olanak sağlar.

- Kişinin kendine değer vermesi için olumlu etkilerde bulunur.



Lapis lazulinin faydalarını bu şekilde sıralamak mümkündür. Bununla beraber lapis lazuli taşının pek çok özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler, taşın tercih edilmesi konusunda çok büyük rol üstlenmektedir.