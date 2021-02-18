Lazer Göz Ameliyatı Olacak Kişilerin Bilmesi Gerekenler... Lazerle Göz Ameliyatı Kaç Yaşında Yapılır?

Bu isimlendirmenin esası radyal keratotomi adı verilen eski bir tekniğe dayanmaktadır. İlk teknikte kornea üzerinde yapılan çizikler ile miyopi düzeltilmekte idi. Günümüzde bu teknik kullanılmasa da aynı isim ile isimlendirilmektedir.

Lazer Göz Ameliyatı Nedir?

Lazer ile yapılan göz ameliyatı diğer adı ile göz çizdirme ameliyatı yerine günümüzde doktorlar refraktif cerrahi ismini kullanmaktadır. Bu cerrahi ameliyatlarından günümüzde en sık başvurulanı iLastik ve No Touch yöntemi olmaktadır.

Bu iki yöntem arasında fark bulunmaktadır. iLastik ameliyatında kornea tabakasında ilk olarak bir kapak oluşturulur, lazer işlemi sonrasında ise bu kapak kaldırılmaktadır. Diğer yöntem de ise kornea tabakasından kapak kaldırılmaz ve direkt olarak kornea sıyırma işlemi uygulanır. Daha sonra lazer işlemi yapılır.

Lazer Göz Ameliyatı Olacak Kişilerin Bilmesi Gerekenler

Lazer göz ameliyatları gözlük kullanan pek çok kişinin merak ettikleri konular arasında yer almaktadır. Özellikle bu ameliyatı olabilmek için bazı şartlar bulunur. Bu nedenle ameliyat öncesinde bilinmesi gereken bazı hususlar bulunur. Bu hususlar şunlardır:

- Ameliyat olabilmek için 18 yaşının üzerinde olunması, gözlük veya kontak lens kullanılması gerekir.

- Gözlerde Keratokonusi göz tansiyonu gibi rahatsızlık bulunmaması gerekir.

- İleri diyabet ve romatizma gibi hastalıkların bulunmaması gerekir.

- Göz kusurunun en az 1 yıl değişmemesi gerekir.

- Hamile ve emzirme döneminde olanlar bu ameliyatı olamamaktadır.

Lazerle Göz Ameliyatı Kaç Yaşında Yapılır?

Lazer ile göz ameliyatı olmak isteyen kişilerin en çok sorduğu sorulardan birisi de göz çizdirme yaşıdır. Gözlük veya lens kullanmak istemeyen kişiler ameliyat olmak için başvurularda bulunmaktadır. Fakat bu ameliyatın olabilmesi için belirli bir yaşın üzerinde olunması gerekir.

Lazer ile göz ameliyatı olmak isteyen kişiler için yaş sınırı 18'dir. 18 yaşını doldurmuş olan kişilerin bu ameliyatı olmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Bunlar dışında göz numarasının sabitlenmesinin ve kanıtlanması için son 1 yıl içerisinde göz numarasının değişmemesi de gerekmektedir.

Göz çizdirme ameliyatı olabilmek için temel kurallardan birisi son bir yıl içerisinde göz numaralarında 0.50 derecenin üzerinde değişiklik olmaması gerekir. Bunun dışında diğer bir kural ise kişinin 18 yaşının altında bulunmaması gerekmektedir.