Lazerle Göz Ameliyatı Kimlere, Nasıl Yapılır? Lazerle Göz Çizdirmek Zararlı Mıdır?

Lazerle göz ameliyatı miyopi, hipermetropi, astigmatizma, presbiyopi gibi sorunlar için tercih edilebilir.

Lazerle Göz Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Lazerle yapılacak olan göz ameliyatı için öncelikle kişiler detaylı bir şekilde incelenir. Kontrol sonrasında kişilerin uygun bulunması durumunda lazer operasyonu yapılır. Göz ameliyatı için gerekli olan koşullar ise şu şekildedir;

Bireyin bütün kriter yapısına ve göz yapısına sahip olması gerekmektedir.

Kişilerin on sekiz yaşından büyük olması gerekmektedir.

Kişilerin kornea kalınlığının büyük olması gerekmektedir.

-10 diyoptriye kadar miyobu bulunan bireylere yapılabilir.

6 diyoptriye kadar astigmatı olan bireylere uygulanabilir.

+4 diyoptriye kadar hipermetropisi olan bireyler için tercih edilebilir.

Özellikle diyabet ve benzeri sistematik veya kronik rahatsızlığı olmayan kişilere kullanılabilir.

Göz içerisinde herhangi bir ek hastalığı olmayan kişiler için tercih edilebilir.

Kişilerin hamile olmaması veya emzirme döneminde olmaması gerekmektedir.

Lazerle Göz Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Özellikle gözde olan birçok problem için lazerle göz ameliyatı tercih edilmektedir. Bunun için öncelikle kişiler detaylı bir kontrolden geçer. Sonrasında ise yapılacak olan tedavi yöntemi belirlenir. Lazer göz ameliyatı 1980 yıllarından beri aktif bir şekilde uygulanmaktadır. Bu ameliyat son derece başarılı bir şekilde yapılabilir. Göz çizdirme olarak bilinen bu durum için on üç farklı sistem ve teknik uygulanabilir. Yapılacak olan muayene ortalama bir buçuk saat sürer. Sonrasında ise kişiye en iyi şekilde etki edecek yöntem belirlenir ve uygulanır.

Lazerle Göz Çizdirmek Zararlı mıdır?

Lazerler göz çizdirecek olan kişilerin öncellikle bu işlem için kendini hazır hissetmesi gerekmektedir. Ayrıca yapılacak olan işlemin kişinin yapısına en uygun olan işlem olması gerekmektedir. Bununla beraber lazerle göz çizdirmek hakkında bilinmesi gerekenler şu şekildedir;

Cihazların yeterli olması ve kişiye tam fayda sağlaması gerekmektedir.