Ldh Nedir? Ldh Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

LDH vücudun enerji üretiminde yardımcı olan bir enzimdir. LHD enzimi birçok organda bulunur. LDH pankreas, böbrekler, kalp, karaciğer, iskelet kasları, kan hücreleri ve beyinde bulunur.



LDH Nedir?



Vücudun enerjisi için LDH değeri çok önemlidir. Kan sayımında LDH değerleri ortaya çıkar. LDH insan vücudundaki bir yerinde yaralanma veya darbe olduğu durumlarda kan akar ise LHD oraya hücum eder. Böylelikle LDH değerinin yüksekliği anlaşılabilir. Bu gibi durumlarda LDH değeri yüksek çıkar. Bu da kan testinde görülür.



LDH izoenzimler ile 5 farklı formdan oluşmaktadır. Bu formlar yapılarına göre ayırt edilebilir. LDH izoenzimleri LDH-1, LDH-2, LDH-3, LDH-4 ve LDH-5'tir. LDH-1 kalp ve kırmızı kan hücrelerinde yüksek miktarda bulunur. LDH-2 de kalp ve kırmızı kan hücrelerinden yüksek miktarda bulunur. LDH-3 ise lenf dokusu, akciğer, trombositler ve pankreasta yüksek miktarda bulunur. LDH-4 karaciğer ve iskelet kasında yüksek miktarda bulunur. LDH-5 de iskelet kası ve karaciğerde yüksek miktarda bulunur.



LDH Kaç Olmalı?



İnsan kanında her zaman belirli bir ölçüde LDH bulunur. LDH değerleri yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterir. LDH değerleri ve referans aralığı aşağıda belirtilmiştir.



- 0 ve 1 aylık bebeklerde 225-600 U/L değeri normal değerdir.

- 1 ve 12 ay arası bebeklerde 100-400 U/L değeri normal değerdir.

- 1 ve 3 yaş bebeklerde 100-300 U/L değeri normal değerdir.

- 4 ve 18 yaş arası kişilerde 100-250 U/L değeri normal değerdir.

- Yetişkin kadınlarda 90-250 U/L değeri normal değerdir.

- Yetişkin erkeklerde 90-240 U/L değeri normal değerdir.



LDH Yüksekliği Nedenleri



LDH enzim değerleri kan testi sonucunda çıkar. Kan testi sonucunda LDH değerleri normal değerlerden yüksek çıkması durumunda LDH yüksekliğinin var olduğu anlaşılır. LDH yüksekliğine yol açan bazı sebepler bulunmaktadır. Bu sebepler aşağıda belirtilmiştir.



- Testis ve lenfama kanseri

- İnme ve SVO gibi hastalıklar

- Ensefalit

- Karaciğer, böbrek ve kalp hastalıkları

- Akciğer embolisi

- Pankreatit

- Hemolitik anemiler

- Menenjit

- İskemi ve pnömoni

- Kemik kırıkları ve kas zedelenmeleri

- Tansiyon düşüklüğü ve bazı kronik hastalıklar

- Bazı ilaçların türleri



LDH Düşüklüğü Nedenleri



- Aşırı C vitamini alımı

- Genetik özellikler

- Kas tutulması

- kramp ve kas ağrıları