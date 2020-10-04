Leblebi Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Bir kuruyemiş çeşidi olan leblebi bazı işlemlerden geçirilmesi sonucunda ortaya çıkan leblebi insan sağlığı açısından oldukça sağlıklıdır. İçeriğinde bulunan lifler ve vitaminler ile oldukça sağlıklı bir yiyecek olmaktadır.



Leblebi Besin Değeri Nedir?



Leblebi pek çok kişi tarafından severek tüketilen bir kuruyemiş çeşididir. 1 kase leblebinin sağlık açısından birçok faydası da bulunmaktadır. Özellikle içerisinde bulunan besinler mide hastalıklarına ve bağırsak problemlerine karşı iyi geldiği belirtilmiştir. Leblebinin içerisinde bulunan besin değerleri ise şöyledir:



- Protein : 33.6

- Karbonhidrat : 65.18

- Lif : 36.38

- Yağ : 5.78

- Sodyum : 42.5

- Potasyum : 1377

- Kalsiyum : 210.8

- A Vitamini : 51

- C Vitamini : 6.8

- Demir : 11.9



Leblebi Kaç Kalori İçerir?



Sağlık açısından oldukça faydası bulunan leblebi life, minerale ve vitamine sahiptir. 1 kase leblebiyi günlük olarak tüketmeniz sağlığınız açısından da çok önemlidir. 1 kase leblebi 170 gram olmaktadır. 170 gram leblebide ise toplamda 456 kaloridir.



Leblebi İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?



Leblebinin sağlığa ne kadar faydası olduğu bilinmektedir. Bunun en büyük sebebi içerisinde bulunan vitaminlerdir. Leblebinin içerisinde A vitamini, C vitamini ve E vitamini bulunmaktadır. Ayrıca bu vitaminler dışında sodyum, potasyum, demir, kalsiyum ve bakır bulunur. Leblebi demir açısından oldukça zengin bir kuruyemiş olup pek çok faydası da bulunmaktadır.



Leblebinin Faydaları Nelerdir?



Kuruyemiş çeşitleri arasında oldukça sağlıklı olan leblebinin insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:



- Cilt yenilenmesine fayda sağlar.

- Ciltte bulunan kırışıklıkların önlenmesinde yardımcı olur.

- Vücut içerisinde mide asidini azaltır.

- Özellikle reflü ve gastrit hastalıklarına karşı yardımcı olur.

- İshal veya gaz gibi sindirim sorunların giderilmesine yardımcı olur.