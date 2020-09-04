Lena İsminin Anlamı Nedir? Lena Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Lena kız çocukları için kullanılan en özel isimlerden biridir. Özellikle kulağa oldukça hoş gelen telaffuzu ile beraber beğeni toplayan anlamları bulunmaktadır. Kökeni Arapça olan Lena ismini değerlendirebilir ve minik yavrunuz adına ona güzel bir isim verebilirsiniz.



Lena Ne Demek?



Lena ismi hem Arapça üzerinden gelen anlamı ile beraber hem de İslamiyet açısından anlamı eşliğinde öne çıkmaktadır.



- Bizden biri ve insan

- Kur'an'da, ‘bize’ şeklinde ifade edilmekte ve geçmektedir.



Kız çocukları için son zamanlarda büyük ilgi toplayan Lena adı, özellikle internet üzerinden en çok araştırılan isimler içerisine girmiş durumda. İnsanlığı anlatan bir anlamı bulunması ile beraber, sıcak ve samimi bir etki yaratmaktadır. Bu yüzden kız çocuklarına yakışan en özel ve etkili isimlerden biri olarak öne çıkıyor.



Lena ismini tek başına kullanabilir veya başka isimlerle uyumlu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ancak oldukça hoş ve etkili bir okunuşu bulunduğundan dolayı, tek başına daha çok tercih edilen bir isimdir.



Lena İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Pek çok kişi internetten araştırma yapmakta ve Lena isminin Kur'an'da geçip geçmediğini öğrenmeye çalışmaktadır. Lena adı Kur'an'da yer alır. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de, ‘bize’ anlamında geçmiştir. Burada söylenmek istenen bizden biri ya da İnsanoğlu şeklinde öne çıkıyor.



Her açıdan sevilen bir isim olması ile beraber pek çok ebeveynin ortak beğendiği adlar içerisinde geliyor. Kız çocuğunuz için isim aramaya devam ediyorsanız, mutlaka listeye Lena adını da eklemeyi unutmayın.