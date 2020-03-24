Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Lenfosit (Lhm, Lhmph) Nedir? Lenfosit Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri
24.03.2020 - 02:49 |

Lenfosit (Lhm, Lhmph) Nedir? Lenfosit Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Lenfositin vücuttaki görevinin savunma mekanizması olduğu çoğu kişi tarafından bilinmektedir. Bu hücrelerin düzeyine yapılan kan sayımlarında da dikkatli bir şekilde bakılmaktadır. Peki, kandaki lenfosit aralığı kaç olmalıdır? Lenfositlerdeki düşüklük ve yükseklik ne anlama gelir? Merak ettiğiniz tüm cevaplara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Lenfosit (Lhm, Lhmph) Nedir? Lenfosit Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Lenfosit; kemik iliğinde üretilen, kan ve lenf dokularında serbest halde bulunan beyaz kan hücrelerine verilen isimdir. Bu beyaz kan hücreleri farklı tiplerde bulunmakta ve kendilerine ait özel bir görevi üstlenmektedir.

Lenfosit (LHM, LHMph) Nedir?

Lenfosit, vücudun savunma mekanizmasını oluşturan ana bileşendir. Bu hücreler; bakteri, virüs ya da yabancı antijenlere karşı vücudu korumaktadır. Bağışıklık sistemi zayıflamış bir insan için kan dolaşımın yeterli beyaz kan hücresi yer almadığı yorumu yapılabilmektedir.

Lenfositler vücutta yer aldığı yere göre B ve T hücresi ismini almaktadır. Kemik iliğinde üretilip, burada kalan hücrelere B hücresi adı verilmektedir. Bu hücreler toplam lenfositlerin çeyreği kadardır. Kemik iliğinden çıkıp, kan akışına katılan ya da lenfatik sisteme dahil olan lenfomalar ise T hücreleri olarak adlandırılmaktadır. T hücreleri de kendi içerisinde; sitotoksik, yardımcı ve düzenleyici olmak üzere üç başlığa ayrılmaktadır.

Lenfosit Kaç Olmalı?

Kanda bulunan lenfosit miktarı farklı faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu kapsamda; cinsiyet, yaş, yaşam yeri ve diğer alışkanlıklar kandaki lenfosit değerini değiştirebilmektedir. Ancak yetişkinler için normal kabul edilen lenfosit aralığı, 1 mikro litre kan için 1000 ile 4800 arasındadır. Çocuklar için bu Aralık 3000 ile 9500 seviyelerine kadar artış gösterebilmektedir.

Lenfosit Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Lenfosit düşüklüğü ve yüksekliği farklı nedenler ile ortaya çıkabilmektedir. Lenfositlerdeki düşüklük kendini; yüksek ateş, burun akıntısı, öksürme ve eklemlerde ağrı şikayetleri ile gösterebilmektedir. Bu düşüklüğe neden olan faktörler ise; grip gibi bulaşıcı hastalıklar, bağışıklık sistemi bozuklukları, stereoid tedavisi ve bağışıklık sistemindeki yetersizlik olarak sıralanabilmektedir. Kişinin radyoterapi tarzındaki tedavileri alması da lenfosit sayısının azalmasına neden olabilmektedir.

Lenfosit düşüklüğünde olduğu gibi yüksekliğinde de bu artışa sebep olabilecek pek çok faktör araştırılmaktadır. İlk etapta akla vücutta bir hastalık olduğu ve savunma hücrelerinin artarak buna direndiği gelmektedir. Bir mikro litre kanda 3000’den fazla lenfosit gözlenmesi durumu yükseklik olarak nitelendirilmektedir.

Lenfosit yüksekliği genellikle hastalık kaynaklı meydana gelmektedir. Buna göre; suçiçeği, kaba kulak, sarılık, kan nakli, kan hücresi iltihabı, uçuk ve hayvansal kaynaklı enfeksiyonlarda lenfositlerin arttığı gözlemlenmektedir. Lenfosit hücresi artımında bazı ilaçların düzenli kullanımı da sebep olabilmektedir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki konularda kendinizi feda edeceğiniz olaylar ön plana çıkabilir. Gelecekle ilgili projelerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Bedeninizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Hassasiyet gösterdiğiniz konularda daha dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde çok fazla fedakâr davranabilirsiniz. Gizli kalan konulardan dolayı düşmanlarınız olabilir. Akışta kalmaya çalışın. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz konularda cesaretli davranabilirsiniz. Bugün sosyal konularla ilgilenmek size iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek umutlarınız yönünde yeni projelere dâhil olmaya cesaret göstereceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konular daha fazla ilgi odağınızda olabilir. Uğraştığınız işler de kabullenme içine girdiğinizde, alacağınız desteklerle daha hızlı ilerlediğinizi fark edebilirsiniz. Gün içinde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz.  Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için tamamlanma içinde olabilirsiniz. Üzerinde yoğunlaştığınız işleri bırakmak isteyebilirsiniz. Çalışma ortamızda yaşanacak kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün akışa kendinizi bırakmak isteyebilirsiniz. Özgürleşme isteği içinde yeni projelere atılabilir. Alternatif konularda eğitim alabilirsiniz. İnandığınız düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak için kendinizi hevesli hissedeceğiniz zamanlar var. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde ufak tefek kazalar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi yoran koşullar daha fazla gündeme gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Parasal konulardaki sıkışmalar sizi sıkıntıya sokabilir. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. Banka işlerinize daha fazla özenmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizdeki olaylarda kendinizi fedakâr hissedebilirsiniz. Yaşadığınız olaylar da sıkışma hissedebilir. Sonrasında kabullenme içine girebilirsiniz. Karşınızdakilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olmalısınız. Sosyal konulara yönleneceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Aldığınız sorumluluklarınız için fedakâr hissedebilirsiniz. Tamamlanması gereken işler için çalışma arkadaşlarınızla birlikte planlama yapabilirsiniz. İş hayatınızda gelen destekleri göz ardı etmemeye çalışın. Sosyal konulara zaman ayırın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yaratıcılığınızı uğraştığınız işlere kullanabilirsiniz. Kolektif veya sosyal konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabileceğiniz zamanlar var. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Bugün tamamlanmasını istediğiniz konular gündeminizi etkileyecektir. Risk almak için acele etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Ailenizdeki eski konular gündeme gelebilir. Kendinizi aile içindeki mevzulara karşı fedakâr yaklaşım içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. İç sesinizi dinlemeniz sizin için iyi olacaktır. Gün içinde güven aradığınız yerlere çekilebilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içindeki ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde yapacağınız ticari görüşmelere özenli davranmalısınız. Uğraştığınız işlerde tamamlanma söz konusu. Sosyal konular dikkatinizi dağıtabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Çözemediğiniz konularda kabullenme ihtiyacı doğabilir. Uğraştığınız konularda yeteneklerinizi kullanmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Gün içinde başkalarından gelen destekleri iyi değerlendirebilirseniz, kendinize vakit ayırabilirsiniz. Gün içinde cesur davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Nur Demir
Nur DemirDilekleri Deftere Yazıyoruz
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRK#evdekaltürkiye
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanNeden kriz yaşıyoruz?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüCovid-19 tedbirleri
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşEvde ev bitkilerine bakım
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaKoç Yeniayı karantinada
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkYüz germe estetiği
Bükre İkizer
Bükre İkizerBiraz dikkat!
Şerif Soğukbulak
Şerif SoğukbulakHer detayda Türk imzası
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginAvesküler nekroz nedir?
En Çok İzlenen Videolar
Corona virüse karşı en etkili el yıkama yöntemiCorona virüse karşı en etkili el yıkama yöntemi
16-22 Mart Gökyüzü Enerjileri16-22 Mart Gökyüzü Enerjileri
Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifiSarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi
Constance Leyla ile Didem Soydan makyajıConstance Leyla ile Didem Soydan makyajı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koç’ta yeniay gerçekleşiyor

Koç’ta yeniay gerçekleşiyor

Maden suyu içmek coronadan koruyor! Uzmanı açıkladı...

Maden suyu içmek coronadan koruyor! Uzmanı açıkladı...

7 adımda çevre dostu ve sürdürülebilir bir ev için ipuçları

7 adımda çevre dostu ve sürdürülebilir bir ev için ipuçları

Doğru nefes yaşam kalitesini nasıl değiştiriyor?

Doğru nefes yaşam kalitesini nasıl değiştiriyor?

Sıradaki Haber