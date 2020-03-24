Lenfosit (Lhm, Lhmph) Nedir? Lenfosit Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Lenfosit; kemik iliğinde üretilen, kan ve lenf dokularında serbest halde bulunan beyaz kan hücrelerine verilen isimdir. Bu beyaz kan hücreleri farklı tiplerde bulunmakta ve kendilerine ait özel bir görevi üstlenmektedir.

Lenfosit (LHM, LHMph) Nedir?



Lenfosit, vücudun savunma mekanizmasını oluşturan ana bileşendir. Bu hücreler; bakteri, virüs ya da yabancı antijenlere karşı vücudu korumaktadır. Bağışıklık sistemi zayıflamış bir insan için kan dolaşımın yeterli beyaz kan hücresi yer almadığı yorumu yapılabilmektedir.



Lenfositler vücutta yer aldığı yere göre B ve T hücresi ismini almaktadır. Kemik iliğinde üretilip, burada kalan hücrelere B hücresi adı verilmektedir. Bu hücreler toplam lenfositlerin çeyreği kadardır. Kemik iliğinden çıkıp, kan akışına katılan ya da lenfatik sisteme dahil olan lenfomalar ise T hücreleri olarak adlandırılmaktadır. T hücreleri de kendi içerisinde; sitotoksik, yardımcı ve düzenleyici olmak üzere üç başlığa ayrılmaktadır.

Lenfosit Kaç Olmalı?

Kanda bulunan lenfosit miktarı farklı faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu kapsamda; cinsiyet, yaş, yaşam yeri ve diğer alışkanlıklar kandaki lenfosit değerini değiştirebilmektedir. Ancak yetişkinler için normal kabul edilen lenfosit aralığı, 1 mikro litre kan için 1000 ile 4800 arasındadır. Çocuklar için bu Aralık 3000 ile 9500 seviyelerine kadar artış gösterebilmektedir.



Lenfosit Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri



Lenfosit düşüklüğü ve yüksekliği farklı nedenler ile ortaya çıkabilmektedir. Lenfositlerdeki düşüklük kendini; yüksek ateş, burun akıntısı, öksürme ve eklemlerde ağrı şikayetleri ile gösterebilmektedir. Bu düşüklüğe neden olan faktörler ise; grip gibi bulaşıcı hastalıklar, bağışıklık sistemi bozuklukları, stereoid tedavisi ve bağışıklık sistemindeki yetersizlik olarak sıralanabilmektedir. Kişinin radyoterapi tarzındaki tedavileri alması da lenfosit sayısının azalmasına neden olabilmektedir.



Lenfosit düşüklüğünde olduğu gibi yüksekliğinde de bu artışa sebep olabilecek pek çok faktör araştırılmaktadır. İlk etapta akla vücutta bir hastalık olduğu ve savunma hücrelerinin artarak buna direndiği gelmektedir. Bir mikro litre kanda 3000’den fazla lenfosit gözlenmesi durumu yükseklik olarak nitelendirilmektedir.



Lenfosit yüksekliği genellikle hastalık kaynaklı meydana gelmektedir. Buna göre; suçiçeği, kaba kulak, sarılık, kan nakli, kan hücresi iltihabı, uçuk ve hayvansal kaynaklı enfeksiyonlarda lenfositlerin arttığı gözlemlenmektedir. Lenfosit hücresi artımında bazı ilaçların düzenli kullanımı da sebep olabilmektedir.