Lh Hormonu Nedir? Lh Hormonu Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Lutropin, glikoprotein yapısına sahip bir hormondur. Vücuttaki başlıca görevi ise; kadınlarda ovülasyonu başlatmak ve erkeklerde testosteron hormonun salgılanmasını uyarmaktır. LH hormonunun seviyesi uzmanlar tarafından bazı hastalıkların tespit edilmesi amacıyla ölçülmektedir.

LH Hormonu Nedir?

LH hormonu düzeyi idrar ya da kan tahlili ile tüm bireyler için belirlenebilmektedir. Bu hormonun değerine göre üreme bozukluğu veya kısırlık gibi problemlerin tanısı konulabilmektedir. Gebe kalmak isteyen kadınlar eczaneden alabilecekleri basit bir LH testi ile yumurtlama günlerini de tespit edebilmektedir. LH hormonu testi, uzamanlar tarafından farklı durumlarda istenebilmektedir. Hipofiz bezi rahatsızlıkları, regl düzensizlikleri, kısırlık, sperm sayısı düşüklüğü, testosteron düşüklüğü ve yumurtlama zamanı tahmini testin kullanıldığı alanlardır. Bunların yanı sıra; cinsel isteksizlik, geç ergenlik ve menopoz tarihi tespiti için de LH hormonu düzeyi incelenmektedir.

LH Hormonu Kaç Olmalı?

LH hormonu testinde referans aralıklar kişinin içinde bulunduğu yaş ve cinsiyetine göre değişkenlik göstermektedir. Bu kapsamda hem kadın hem de erkeklerde ergenlik öncesi LH değeri 1 IU/L ‘nin altındadır. Bu değer yetişkin erkeklerde ortalama 1-9 IU/L olurken kadınlarda ovülasyon dönemine bağlı olarak değişmektedir.

Kadınlar için normal LH değeri; foliküler fazda 1-18, siklüs ortasında 20-80 ve luteal fazda da 0,5-18 IU/L aralıklarında normal kabul edilmektedir. Menaoza giren bir kadın için ise LH değeri 12-55 IU/L seviyelerindedir.

LH Hormonu Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

LH hormonu düşüklüğü ve yüksekliği kadınlarda ve erkeklerde farklı nedenlere bağlanmaktadır. Buna göre LH yüksekliği kadınlarda; sağlıksız yumurta, turner sendromu, kemoterapi alımı, tiroid hastalıkları ve polikistik over sendromu nedeniyle görülebilmektedir. LH seviyesinin düşük olduğu durumlarda ise sekonder over yetmezliği neden olarak gösterilmektedir. Seconder over, vücuttaki bir bölümden kaynaklı oluşan yumurtalık yetmezliğidir.

Erkekler için LH değerinin yüksek çıkması birincil testis yetmezliği sonucunda olabilmektedir. Bu yetmezliğin sebepleri; sert darbe alma, kemoterapi kullanma, kabakulak tarzı enfeksiyon geçirme veya radyasyona maruz kalma olabilmektedir. Erkeklerdeki LH düşüklüğü ise; cinsel işlev bozukluğu, cinsel isteksizlik ve aşırı yorgun hissetmek gibi belirtiler ile kendini göstermeye başlamaktadır. Çocuklar için yapılan LH testi sonuçları doğrudan ergenlik ile ilişkilendirilmektedir. Bu kapsamda çok düşük LH seviyelerinde çocuğun ergenliğe geç gireceği tahmin edilmektedir.