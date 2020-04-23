Libido Ne Demek? Libidosuz Ne Anlama Gelir?
Yüksek libido, düşük libido, libidosuz gibi kullanımlar ile çok sık karşılaşılan libido kelimesi ilk olarak ünlü psikanalist Freud tarafından ele alınan bir konudur. Libido ne demek? Libidosuz ne anlama gelir? Libido ile ilgili bilgileri sizler için derledik.
Libido terimi psikoloji alanında kullanılan önemli bir terimdir. Libido terimini ilk kez kullanan Freud insanların yaşadıkları sorun kaynaklarından birini ortaya çıkarmış oldu. Latince olarak farklı anlama gelen libido kelimesi, psikolojide farklı anlamlarda kullanılır.
Libido Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
Libido kelimesinin Freud’da göre anlamı; içgüdüsel olan bir enerjidir. İnsanın içerisinde bastırmış olduğu duygularını ateşleyen terimdir. Bu Türkçede insana yaşam enerjisini veren anlamına gelir. TDK sözlüğündeki libidonun anlamı; İnsanların davranışlarındaki temeli oluşturan cinsel içgüdünün tanımıdır. Günümüzde libido kelimesinin kullanımı Latince anlamı da olan cinsel istektir. Cinsel istek anlamında libido kullanılır.
Libido terimi son yıllarda özellikle sosyal medyada günden olan bir kelimedir. Libidosuz gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Libidosuz cinsel istek azlığına da yokluğu anlamına gelir. Libidosuz olma halinde hormon tedavileri ile bu durum düzeltilebilir.