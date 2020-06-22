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22.06.2020 - 03:55 |

Limon Ağacı Özellikleri Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Mucizevi bir yiyecek olan limon ve onun yetiştiği limon ağacı hakkında elbette sizlerde bilgi sahibisiniz. Özellikle limon ağaçlarının huzur veren görüntüsü ile dalından koparılarak sofralara gelen limonun lezzeti çok ayrı bir haz olacaktır. İşte bu nedenle limon ağacının özelliklerine ve bakımının nasıl yapılacağına dair bilgileri sizler için derledik.

Limon Ağacı Özellikleri Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Limon ağaçları, bakımları kolay ve evlerde bile yetiştirilebilen ağaçlardır. Ege ve Akdeniz bölgesinde oldukça fazla üretimi yapılan limonların ağaçlarından yılda 6 ila 10 kez hasat yapılabilmektedir. Bu kadar bol ürün veren bir ağacın bakımı aslında bir o kadar kolaydır. Fakat limon ağaçlarının ürünlerini ilk defa vermeleri biraz uzun sürmektedir.

Limon Ağacı Özellikleri

Limon ağaçları temelde Asya kökenlidir. Oldukça parlak ve göz alıcı şekilde yeşil yapraklara sahip olan limon ağaçları her zaman olmamakla birlikte pembe renkte çiçekler de açmaktadır. Limon ağaçları yetiştirildiği yere sevecek olursa oldukça cömert davranıp sizlere meyvesini kısa zamanda ve en lezzetli şekilde verecektir.

Oldukça fazla limon ağacı çeşidi bulunmaktadır. Bunların arasında Mersin-Erdemli tarafında yetiştirilen ve lamas limonu olarak adlandırılan limonların ağaçları vardır. Diğer taraftan yine Mersin tarafında ve aynı zamanda Hatay dolaylarında yetiştirilen kütdiken limon ağaçları da bulunmaktadır. Bunlardan farklı olarak çok daha fazla limon ağacı türü bulunmaktadır.

Limon ağaçları suyu çok fazla sevmezler. Gereğinden fazla su limon ağaçlarına verilirse yapraklarda oluşan sararmalar gözünüze çarpacaktır.

Limon Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

Limon ağaçlarının suyu çok fazla sevmediği daha önce belirtilmişti. Bu nedenle sulama işlemleri kış aylarında çok nadir yapılmalıdır. Bahar aylarından itibaren ise 15-20 günde bir sulama yapılabilir. Eğer limon ağacını saksıda yetiştirmek istiyorsanız su verme sıklığınız 10 günde bir kez olmalıdır. 10 günü geçirmek çok sağlıklı olmayacaktır.

Genel olarak limon ağaçlarının aşılı olması gerekmektedir. Aşılı limon ağaçları limonları daha lezzeti ve daha hızlı verecektir. Toprak bakımından minerali bol topraklar seçilmelidir. Minerallerin az olması yine limon ağaçlarının yapraklarında sararmaya ve kalitenin düşmesine sebep olacaktır. Bu nedenle toprak analizleri de belirli aralıklar ile yapılarak limon ağaçlarının ihtiyacı olan mineralleri alması sağlanmalıdır.

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