Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Limon Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?
03.10.2020 - 03:27 |

Limon Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Limon suyu tüketimi son derece önemli olmaktadır bu nedenle sizler için limon suyu faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Limon Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?
ABONE OL

Limon suyu C vitamini deposu olan bir meyvedir tadı ekşimsi olmaktadır.

Limon Suyu Nedir?

Günümüzde limonun suyu çıkarılarak tüketilen limon suyu vitamini bakımından oldukça yüksektir. Ayrıca folik asit, potasyum, bakırv magnezyum ve lif bakımından da yüksek bir besin maddesi olmaktadır.

Limon Suyunun Faydaları Nelerdir?

Limon suyunun faydaları saymak ile bitmez. Genel olarak sabahları güne yaklaşık olarak bir bardak ılık suya sıkılan yarım limon suyu ile güne başlamak çok faydalıdır.

PH seviyesini dengelemeye yarayan limon suyu, kronik hastalıklar ile savaşmak için vücuttaki olan alkalin dengesini korumak oldukça önemlidir. Limon asit içeriğinde içermesine rağmen, tüketildiği zaman vücudun alkalize olmasına da yardımcı olur.

Limon suyu kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirir ve C vitamini açısından zengin olduğu için limon, aynı zamanda da bağışıklık ve de sindirim sistemlerinin düzenli bir şekilde çalışmasına, vücudun kanser ile savaşmasına ve de yaraların çabuk iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

Boğaz ağrısını gidermeye yarayan limon suyu, ılık limon suyu içmek genel olarak boğaz ağrılarına ve de farenjite iyi gelmektedir. Limon suyu ayrıca vücutta bulunan kanı temizler ve de vücudun kanda bulunan toksinlerini temizlemesine yardımcı olur. Ayrıca limon suyu tüketimi kişilerin kan şekerini dengeler ve limon suyunun içerisinde yer alan asit, besinlerin kan şekerinizin üzerindeki etkilerini de hafifletmektedir.

Limon suyu genel olarak kişilerin kilo vermesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca buna ek olarak içerdiği pektin liflerinin sayesinde de limon suyu açlık hissini ve de kalori alımını azaltır. Limon suyu bunun yanı sıra birde harika idrar söktürücü olup vücudu temizleyerek, toksinlerden kolay bir şekilde arındırılmasını sağlar. Bu sayede de idrar yolu sağlığınızı korur. Aynı zamanda limon suyu kabızlığa da iyi gelmektedir.

Limon Suyu Neye İyi Gelir?

Böbrek taşı oluşumunu engelleyen limon suyu, vücuda yeni bir su kazandırır ve de idrarı sulandırır. Bu sayede de böbrek taşı oluşumunu engeller. Ayrıca limon suyu sindirime de çok yardımcı olmaktadır. Taze limon suyu tüketimi böbrekleri ve sindirim sistemimizi temizleyerek vücudun toksinlerini atmasına yardımcı olur. Kemik erimesini durdurarak limon suyunun içerisinde bulunan C vitamininin vücudun kalsiyumu absorbe etmesine dolayısı ile de kemik erimesinde savaşmaya yardımcı olmaktadır. Ferahlatıcı özelliğe sahip olan limon suyu uykusuzluğa da iyi gelir ve böylece daha iyi uyumanızı sağlamaktadır.

Limon suyu kullanan kişilerin cildini temizlemekte olup C vitamini sayesinde kırışıklıklara ve siyah noktalara da iyi gelerek kandaki toksinleri temizlemektedir. Limon suyu karaciğere çok iyi gelir. Kullanan kişilerin karaciğerlerinde yer alan sindirim enzimleri limon suyunun sayesinde harekete geçerek kanın oksijen durumunu da dengeleyip düzene sokmasını sağlar.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha şanslı olabilirsiniz. Ancak aceleci olmayın. Kişisel işlerinizi ilerletmek açısından uygun koşullar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sezgilerinize daha çok güvenebilirsiniz. Yalnız kalmak ve kendi içinize dönmek için de fırsatlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlarla bir arada olmak ve sohbetler açısından destekleniyorsunuz. Aynı zamanda gelecek yönünde plan yapmak da mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün aynı anda birden fazla işle uğraşmanız gerekebilir. Parasal konularla ilgili daha dikkatli düşünmek ve sorumluluk almak söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Genel olarak akıcı ve destekleyici koşullar içindesiniz. Yeni insanlar, yolculuklar ve yabancılar hayatınıza güzel şeyler getirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizi olumlu tutmalı ve gereksiz endişelere yenik düşmemeye bakmalısınız. Parasal konular üzerinde durmak gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ya da sevgilinizle daha dengeli bir ilişki kurmaya bakmalısınız. Daha iyi bir dinleyici olmaya gayret edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmakla birlikte, pek çok işle uğraşabilirsiniz. Aynı zamanda yeteneklerinizi geliştirebilecek fırsatlar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendi içinizde daha uyumlu olabilir ve içinizdeki sesi daha iyi duyabilirsiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak da keyifli olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ev ve ailevi konular sizi daha bağlayıcı olabilirsiniz. Aynı zamanda evle ilgilenmeniz sorumluluklar da artıyor olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ziyaretler ve zihinsel uğraşlar açısından oldukça verimli geçebilir. Duygularınızı daha kolay ifade edebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız hızlı fırsatlar bulabilirsiniz. Bugün kazançlı işler yapmak için uygun görünüyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluEkim ayında dikkat çeken temalar
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalTemporomandibular eklem
Cevher Soydan
Cevher SoydanKoç dolunayından en çok etkilenecek burçlar
Adil Yıldırım
Adil YıldırımBir erkek görüşmeden neden kaçar?
Ayşegül Kartal
Ayşegül KartalAşk bedende küçülür mü?
Op. Dr. Oytun İdil
Op. Dr. Oytun İdilKadınların estetik yanılgıları
Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray
Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray2 Ekim dolunayı: ARINIYORUZ
Pınar Karahan
Pınar KarahanÇevirmen aranıyor
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa2 Ekim Koç dolunayı: Burçlara etkileri
Eda Özdemir
Eda Özdemir'Cadılar' ile savaşan kadın: Anja Ringgren Lovén
En Çok İzlenen Videolar
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Papatya Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Papatya Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Aloe Vera Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Aloe Vera Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Üzüm Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Üzüm Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Koruk Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Koruk Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Sıradaki Haber