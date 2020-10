Limon Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Limon suyu C vitamini deposu olan bir meyvedir tadı ekşimsi olmaktadır.



Limon Suyu Nedir?



Günümüzde limonun suyu çıkarılarak tüketilen limon suyu vitamini bakımından oldukça yüksektir. Ayrıca folik asit, potasyum, bakırv magnezyum ve lif bakımından da yüksek bir besin maddesi olmaktadır.



Limon Suyunun Faydaları Nelerdir?



Limon suyunun faydaları saymak ile bitmez. Genel olarak sabahları güne yaklaşık olarak bir bardak ılık suya sıkılan yarım limon suyu ile güne başlamak çok faydalıdır.



PH seviyesini dengelemeye yarayan limon suyu, kronik hastalıklar ile savaşmak için vücuttaki olan alkalin dengesini korumak oldukça önemlidir. Limon asit içeriğinde içermesine rağmen, tüketildiği zaman vücudun alkalize olmasına da yardımcı olur.



Limon suyu kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirir ve C vitamini açısından zengin olduğu için limon, aynı zamanda da bağışıklık ve de sindirim sistemlerinin düzenli bir şekilde çalışmasına, vücudun kanser ile savaşmasına ve de yaraların çabuk iyileşmesine yardımcı olmaktadır.



Boğaz ağrısını gidermeye yarayan limon suyu, ılık limon suyu içmek genel olarak boğaz ağrılarına ve de farenjite iyi gelmektedir. Limon suyu ayrıca vücutta bulunan kanı temizler ve de vücudun kanda bulunan toksinlerini temizlemesine yardımcı olur. Ayrıca limon suyu tüketimi kişilerin kan şekerini dengeler ve limon suyunun içerisinde yer alan asit, besinlerin kan şekerinizin üzerindeki etkilerini de hafifletmektedir.



Limon suyu genel olarak kişilerin kilo vermesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca buna ek olarak içerdiği pektin liflerinin sayesinde de limon suyu açlık hissini ve de kalori alımını azaltır. Limon suyu bunun yanı sıra birde harika idrar söktürücü olup vücudu temizleyerek, toksinlerden kolay bir şekilde arındırılmasını sağlar. Bu sayede de idrar yolu sağlığınızı korur. Aynı zamanda limon suyu kabızlığa da iyi gelmektedir.



Limon Suyu Neye İyi Gelir?



Böbrek taşı oluşumunu engelleyen limon suyu, vücuda yeni bir su kazandırır ve de idrarı sulandırır. Bu sayede de böbrek taşı oluşumunu engeller. Ayrıca limon suyu sindirime de çok yardımcı olmaktadır. Taze limon suyu tüketimi böbrekleri ve sindirim sistemimizi temizleyerek vücudun toksinlerini atmasına yardımcı olur. Kemik erimesini durdurarak limon suyunun içerisinde bulunan C vitamininin vücudun kalsiyumu absorbe etmesine dolayısı ile de kemik erimesinde savaşmaya yardımcı olmaktadır. Ferahlatıcı özelliğe sahip olan limon suyu uykusuzluğa da iyi gelir ve böylece daha iyi uyumanızı sağlamaktadır.



Limon suyu kullanan kişilerin cildini temizlemekte olup C vitamini sayesinde kırışıklıklara ve siyah noktalara da iyi gelerek kandaki toksinleri temizlemektedir. Limon suyu karaciğere çok iyi gelir. Kullanan kişilerin karaciğerlerinde yer alan sindirim enzimleri limon suyunun sayesinde harekete geçerek kanın oksijen durumunu da dengeleyip düzene sokmasını sağlar.