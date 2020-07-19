Lotus Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Hindistan ve Mısır ile Vietnam gibi doğu kültürlerinde, ‘son yaşamın simgesi’ olarak bilinen lotus çiçeği, diğer çiçeklere göre değişik bir yaşam döngüsü bulunuyor. Her ne kadar bataklık ve çamur alanlarında yetişse bile hiç kirlenmeden kalabilen en değerli çiçeklerden biridir. Özellikle geceleri kapanması ile beraber aynı temiz ve güzel görüntüsü üzerinden gündüzleri açar.



Lotus Çiçeği Anlamı



Farklı anlamları ile beraber lotus çiçeği çok önemli bir tarihe sahiptir. Bu anlamları maddeler halinde ele almak mümkün.



- Özellikle Buddha’nın yeryüzü temsili olarak bilinmektedir.

- Herhangi bir kişinin zihinsel durumunu ortaya çıkaran ve gösteren bir yapısı olduğu inanışı bulunmaktadır.

- Kırmızı rengi ile beraber gerçek aşkı, tutku ve merhameti sembolize eden bir çiçektir.

- Mavi lotus çiçeğin bilgeliğe işaret ettiğine inanılan bir anlamı bulunur.

- Mor lotus çiçeği ise Buda'nın öğretilerini taşır.



Yaklaşık olarak 15 milyon yıldan bu yana varlığı olduğu düşünülen lotus çiçeği, inanış ve bilgelik arasında önemli anlamlara sahiptir.



Lotus Çiçeği Özellikleri



Çok farklı özelliği ile lotus çiçeği günümüzde değişik alanlarda yetiştirilen önemli bitkiler içerisinde yer alıyor. Özellikle yaydığı pozitif enerji ile beraber renkleri üzerinden büyüleyici özelliklere sahiptir. Çamurlu ve bu gibi farklı topraklarda yetişse dahi hiç kirlenmeden kalabilme özelliğine sahip bitkilerden biridir.



Özellikle yapraklarını bir toz bile değse onları hemen uzaklaştıracak bir ayrıcalığa sahiptir. Kendi kendini temizleme özelliği nedeniyle insanlara en güzel örnekler arasında yer alıyor. Yaklaşık olarak boyları 3 metreye kadar uzayan lotus çiçeği, insanların çakra kısımlarını açması ile pozitif bir etki yaratmaktadır. Bu sayede gündelik yaşamın daha zinde ve mutlu şekilde geçmesine imkan verir.



Lotus Çiçeği Faydaları Nelerdir?



İnsan sağlığı açısından lotus çiçeği sunduğu pek çok fayda ile büyük öneme sahiptir. Bu faydaları daha iyi anlayabilmek için maddeler halinde ele almak gerekir.



- Lotus çiçekleri ve yaprakları çay olarak kullanılmak suretiyle kolesterol düşürücü bir etkiye sahiptir.

- Yaprakları kan şekeri seviyesini düşürür ve şeker hastalığına karşı iyi gelir.

- Karaciğer yağlanması adına Lotus çayı kullanılır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Sakinleştirici ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir.

- Mide açısından faydalı olan lotus çiçeği; ishal, gaz ve mide krampları için iyi gelir.

- Doğurganlığı arttırıcı bir etkiye sahiptir.

- Cildi nemlendirmesi ile beraber daha genç görünmesi konusunda macun olarak kullanılır.

- C ve B vitamini ile beraber demir ve fosfor içerir.

- Enfekte olan bölgeye kullanılması ile beraber antibakteriyel bir etki yaratır.

- Maske olarak kullanılmasıyla saçın erken zamanda beyazlamasına engel olur.



Lotus Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?



Lotus çiçeğinin yetiştirilmesi ve bakımı oldukça zorludur. Aşamalı olarak ve dikkatli şekilde ele alınması gerekir.



- Lotus çiçeği öncelikle bir bardak su içerisinde filizlenmesi için bırakılır.

- Suyu devamlı değiştirilmek suretiyle bir hafta içerisinde filizlenir.

- Filizlenen kısımlar tek tek toprağa ekilmesi ile beraber killi toprak ile çakıl üzerinden kapatılır.

- Mutlaka toprağa dökülen suyun 60 santigrat derece olması gerekir ve devamlı güneş almalıdır.

- Düzenli olarak kullanması ve güneş görmesi ile beraber, bir yılın sonunda çiçek vermeye başlar.