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22.05.2020 - 16:39 |

Louis Vuitton kolobratif vitrinleriyle yaza rengarenk giriyor!

Fırtına geçtikten sonra bulutlar arasından süzülen güneşle ortaya çıkan gökkuşağı, umudun sembolü olmakla kalmayıp yeni, renkli maceraların başlangıcını da temsil ediyor. 19.yüzyılın sonlarından bu yana Louis Vuitton dünyasının bir parçası olan ve sanatsal bir bakış açısına sahip vitrinler, tüm bu yıllar boyunca hayal dünyasına bir davetiye olarak hafızalarımızda yer etti.

Louis Vuitton kolobratif vitrinleriyle yaza rengarenk giriyor!
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Louis Vuitton, ‘’The Rainbow Project’’ isimli yeni, yaratıcı vitrin konsept çalışmasına çalışanları ile beraber çocuklarını da katılmaya davet etti. Tüm katılımcılar bu ortak çalışmada, Maison’un heyecanlı ve çarpıcı vitrinler yaratma geleneğini sürdürürken içlerinde saklı çocuksu duygularını uyandırmaya ve kendi gökkuşağı versiyonunu çizmeye davet edildi. Louis Vuitton, birçok yaratıcı fikrin bir araya geldiği renkli gökkuşağı ile yazın başlangıcını kucaklarken çevresine pozitif hisler yaymayı umut ediyor.

Her bir mağaza vitrininde, o şehirde yaşayanlar tarafından çizilen gökkuşağı deseni, baskı ya da dijital formda sergilenip eşsiz bir görsellik sunuyor. Paris, Champs-Elysées mağazasının 6 ön vitrini Fransız çocuklar tarafından yaratılan bir dizi gökkuşağı ile süslenirken, Madrid’in vitrinleri İspanyol bir çocuğun eğlenceli monokrom bulutları ile yarattığı gökkuşağı çizimine sahne oluyor. Rainbow projesi, tüm dünyada seçili mağazaların vitrinlerinde Mayıs ayı boyunca görülebilecek.

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Bugün başarılı olmak için yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Gün içinde sevdiklerinizle birlikte olmak için zaman yaratabilirsiniz. Gelecek beklentileriniz konusunda kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Keyif aldığınız konularda harcamalar olabilir. Akşam saatlerinde iletişimde olduğunuz kişilerde dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün evle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz. Ailevi konularda kendi iç sesinize güvenmek sizi gelişen olaylara karşı koruyacaktır. Sorumlu olduğunuz konularda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu konuda alternatif planlar yapmanız gerekebilir. Akşama doğru çatışmalardan kaçının.Devamını Oku

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Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. İşlerinizde en iyisini yapmak için çalışacaksınız. Başarılı olduğunuz konularda daha fazla mücadele verebilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza da zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızdan alacağınız desteklerle buna imkân bulabilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

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