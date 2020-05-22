Louis Vuitton kolobratif vitrinleriyle yaza rengarenk giriyor!

Louis Vuitton, ‘’The Rainbow Project’’ isimli yeni, yaratıcı vitrin konsept çalışmasına çalışanları ile beraber çocuklarını da katılmaya davet etti. Tüm katılımcılar bu ortak çalışmada, Maison’un heyecanlı ve çarpıcı vitrinler yaratma geleneğini sürdürürken içlerinde saklı çocuksu duygularını uyandırmaya ve kendi gökkuşağı versiyonunu çizmeye davet edildi. Louis Vuitton, birçok yaratıcı fikrin bir araya geldiği renkli gökkuşağı ile yazın başlangıcını kucaklarken çevresine pozitif hisler yaymayı umut ediyor.

Her bir mağaza vitrininde, o şehirde yaşayanlar tarafından çizilen gökkuşağı deseni, baskı ya da dijital formda sergilenip eşsiz bir görsellik sunuyor. Paris, Champs-Elysées mağazasının 6 ön vitrini Fransız çocuklar tarafından yaratılan bir dizi gökkuşağı ile süslenirken, Madrid’in vitrinleri İspanyol bir çocuğun eğlenceli monokrom bulutları ile yarattığı gökkuşağı çizimine sahne oluyor. Rainbow projesi, tüm dünyada seçili mağazaların vitrinlerinde Mayıs ayı boyunca görülebilecek.