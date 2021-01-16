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16.01.2021 - 19:07 |

Lym Nedir? Kan Tahlili Sonuçlarında Lym Düşüklüğü Ve Yüksekliği Ne İfade Eder?

Lenfositler; LYM şeklinde bilinir. Lenfositler, kanda yer alan beyaz kan hücresi türüdür. Lenfositin en önemli görevi; virüsler, bakteriler, mantarlar, parazitler gibi vücuda yabancı olan durumları ortadan kaldırmaya yardımcı olan antikorlar üretip enfeksiyonlarla mücadele edilmesini sağlamaktır. Peki lym nedir? Kan tahlili sonuçlarında LYM düşüklüğü ve yüksekliği ne ifade eder? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Lym Nedir? Kan Tahlili Sonuçlarında Lym Düşüklüğü Ve Yüksekliği Ne İfade Eder?
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Lenfositler; beyaz kan hücrelerinin bir çeşidi olup, kemik iliğinde üretilmektedir. Lenfositler, insan vücudunu rahatsızlıklara karşı koruyarak, antikor üretirler. Bununla beraber diğer hücreleri tehlikelere karşı uyarmak adına bazı kimyasallar gönderirler. Kimi zaman kandaki lenfosit oranı, normal değerlerin altına düşebilir, kimi zaman da yükselebilir. Genelde her iki halde de kanda yer alan anormal sayıdaki lenfosit geçicidir. Fakat bu durumun uzun sürmesi; lösemi gibi pek çok ciddi hastalığa neden olabilir. Sigara içmek, yetersiz beslenme, birçok enfeksiyon, aşırı stres gibi durumlar lenfosit sayılarında değişime sebep olabilmektedir. Bu durum, bağışıklığı olumsuz etkilemektedir.

LYM Nedir?

Lenfositler; beyaz kan hücrelerine verilen isimdir. Vücudun mikroplara kaşı korunması için görev alan lenfositler, kemik iliğinde üretilir. Rutin sağlık kontrollerinde yapılan tahlillerde hemogram ismi verilen kan sayımında lenfositler, incelenen parametrelerden birisidir. Tahlil sonuçlarında lenfositler şeklinde belirtilen lenfosit seviyeleri, türlü sebeplerle normal değer aralığının altına ya da üzerine çıkabilmektedir.

Kan Tahlili Sonuçlarında LYM Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne İfade Eder?

Lenfosit yüksekliği; kanda bulunan lenfosit seviyesinin referans değerlerinin üzerinde olması durumu olarak tanımlanabilir. Bu durum genel olarak bir enfeksiyon rahatsızlığının ardından gerçekleşmektedir. Çoğu zaman geçici ve zararsızdır. Bununla beraber herhangi bir medikal tedaviye gerek olmaz. Ancak lenfosit seviyelerinin daha yüksek olduğu lenfositoz; kan kanseri, kimi kronik hastalıklar, inflamatuar bağırsak rahatsızlıkları gibi değişik hastalık çeşitlerinin belirtileri olmaktadır. Bunun dışında; suçiçeği türündeki viral enfeksiyonlar, boğmaca, tüberküloz gibi rahatsızlıklar, HIV ve AIDS, toksoplazma, brusella ve vaskülit gibi rahatsızlıklar lenfosit seviyesinde yükselişe sebep olur.

LYM düşüklüğü; insan vücudunun yeteri kadar lenfosit üretememesi, lenfositler toksinler açısından imha edilmemesi ya da bir hastalıktan ötürü lenfositlerin lenf bezlerinde veya dalaklarda tutulmasıdır. Bunun dışında; çinko eksikliği, yetersiz beslenme, HIV ve AIDS, grip gibi hastalıklar, Lupus, myastenia Gravis, romatoid artrit, lenfoma, lenfositik anemi, Hodgin hastalığı gibi hastalıklar, radyasyon tedavisi, kortizon kullanımı, kemoterapi ilaçları gibi bağışıklığın etkilenmesini sağlayan ilaçlar, çölyak, crohn gibi bağırsak hastalıkları, kronik böbrek rahatsızlıkları, alkol, sigara tüketimi, stres gibi durumlar lenfosit düşüklüğüne sebep olabilir.

Lenfositin Normal Değerleri Ne Olmalı?

Hemogram yapılıp, lenfositlerin kanda olan değeri ölçülmektedir. Lenfositlerin normal değeri; 1000 – 4800 µl (mikrolitre) şeklindedir. Lenfositlerin bu değerlerin, altında ya da üstünde olmaması oldukça önemlidir. Değerler, bu değerlerin altındaysa lenfosit düşüklüğü şeklinde isimlendirilir ve vücudun bağışıklığının düşmesine sebep olur. Bir başka taraftan yakın dönemde geçirilen bir rahatsızlığın sonrasında lenfosit yüksekliği şeklinde isimlendirilen durum da meydana gelebilir.

Lenfositlerin Düşüklüğünün veya Yüksekliğinin Tedavisi

Lenfosit yüksekliğinden ötürü, kişinin hekimi bağlı olan nedene bağlı şekilde antibiyotik tedavisi verebilir. Bunun yanı sıra kanser sebebiyle yükseklik varsa, ışın veya kemoterapi gibi kanser tedavileri uygulanabilir. Bunların dışında kişi kendi kendine de lenfosit değerlerini düşürebilir. Doğal metotlarla lenfosit değerleri düşürülebilir. Düzenli spor, D ve C vitamini alımının arttırılması, şekerli gıdalardan uzak durmak, omega- 3 tüketiminin arttırılması, strese sebep olacak vaziyetlerden uzak durmak bu konu için önemli olacaktır. Lenfositlerin düşüklüğünün tedavisi ise, doktorun belirlediği duruma bağlı şekilde tedavisi de farklı olacaktır. Lenfosit düşüklüğünün tedavisi, farklı şekillerde olabilir.

 

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