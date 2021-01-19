Lyme hastalığı nedir? Lyme hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Borrelia burgdorferi bakterisinden ortaya çıkan Lyme rahatsızlığı, ilk önce ciltte geniş ve kırmızı döküntülerle göstermektedir. Erken durumlarda tanısı konulamayan Lyme hastalığı, pek çok organda tutulum göstereceğinden ciddi hastalıklara sebep olabilir. Keneden insana bulaşan rahatsızlık olduğundan, kenelerin olacağı ormanlık veya çimenlik ortamlardan uzak durmak, bu alanlara girildiği zaman vücudu kaplayan ve kenenin ısıracağı hiçbir yeri açıkta bırakmayacak elbiseler tercih etmek önemlidir.



Lyme hastalığı nedir?



Lyme hastalığı; geyik kenelerinin taşmış olduğu spirochete ismi verilen bir bakterinin sebep olduğu enfeksiyondur. Lyme rahatsızlığına dört temel bakteri çeşidi sebep olur. Borrelia mayonii ve Borrelia burgdorferi, ABD'de Lyme hastalığına sebep olurken Asya ve Avrupa'da Borrelia garinii ve Borrelia afzelii önde gelen türlerdendir. Bu yerlerde en yaygın kene kaynaklı hastalık olarak bilinen Lyme hastalığı genel olarak geyik kenesi şeklinde bilinen, enfekte olmuş siyah bacaklı kene ısırığıyla bulaşmaktadır. Tipik belirtiler; baş ağrısı, ateş, deride ortaya çıkan döküntüler, yorgunluktur. Tedavi edilmezse; kalbe, enfeksiyon eklemlere ve sinir sistemine yayılabilmektedir.



Lyme hastalığının belirtileri nelerdir?



Lyme hastalığının ilk evresinin bulguları, bakteriyi kaptıktan günler veya haftalar sonra görülmektedir. Bu bulgular, grip bulgularına çok benzer. Belirtiler:



- Ateş,

- Üşüyerek titreme,

- Baş ağrısı,

- Genellikle halsiz hissetme,

- Eklemlerde ağrı,

- Boyunda sertleşme olarak sıralanabilir. Bunun yanı sıra kenenin ısırdığı yerde hafif veya düz şişkinlikler görülebilir. Bu bölgenin merkezindeyse temiz alan bulunur. Bu kızarma durumuna eritema migrans ismi verilerek tedavi edilmezse en az 1 ay sürer. Buldular ara ara kaybolabilir. Müdahale edilmediği takdirde beyne, eklemlere ve kalbe yayılabilmektedir.



Lyme hastalığının ikinci evresinin bulguları kene ısırmasından birkaç hafta veya ay sonra ortaya çıkabilir. Belirtiler;



- Göğüste ağrı,

- Kalp çarpıntısı,

- Kızarma olan yerde ağrı ve uyuşma,

- Nefes darlığı,

- Yüz kaslarında zayıflık olarak sıralanabilir.



Lyme hastalığının üçüncü evresinin belirtileriyse enfeksiyondan aylar veya seneler sonra ortaya çıkabilmektedir. En mühim belirtiler, kas ve eklem ağrıları olarak belirtilebilir. Bulgular:



- Eklemlerde şişlik,

- Kas hareketlerinde anormal durumlar,

- Uyku düzensizlikleri,

- Eklemde şişme,

- Düşünme, konuşma ve hafıza sorunları,

- Görme bozuklukları,

- Karıncalanma ve uyuşma olarak sıralanabilir.



Lyme hastalığının tedavi yöntemleri nelerdir?



Doğru hastalık teşhisi konduğu zaman Lyme hastalığının tedavisi mümkün olmaktadır. Erken tanı ile rahatsızlığın yayılımının önüne geçmek ve ilerleyen zamanlarda oluşacak olan bulguların önlenmesi adına birkaç hafta süre ile oral antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır. Hastaların pek çoğunda antibiyotik tedavisiyle beraber hızlıca ve tam anlamıyla iyileştikleri görülmektedir. Geç teşhis konulan hastalarda ise antibiyotik tedavisi damardan verilir. Tedaviye karşın ileri durumlardaki kimi kişilerde eklem ağrısı ve nörolojik hasarlar ortaya çıkabilmektedir.



Lyme hastalığı bulaşıcı bir hastalık mıdır?



Lyme hastalığının bireyden bireye bulaşma riski bulunmamaktadır. Çünkü bakteriyi keneler taşır. Herhangi bir temas sonucunda başka birine geçme gibi bir riski bulunmaz. Kenenin bireyin vücuduna yerleşmesinden belli bir zaman sonra hastalık vücuda yayılmaya başlar. Erken fark edilerek müdahale edildiğinde ise hastalık bireye bulaşmadan önlenebilir. Lyme hastalığının kişiden kişiye bulaşmadığını belirtmek doğru olacaktır.