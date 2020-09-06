Madımak Otunun Faydaları Nelerdir? Madımak Otu Nasıl Pişirilir?

Genellikle İç Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen Madımak otunun pek çok yararı var. Kan şekerini düzenleyen bu ot aynı zamanda böbrekleri de temizliyor. Bunun yanı sıra Madımak otu güçlü bir antioksidan özelliği de taşıyor.



Madımak Nedir?



Genellikle bahar aylarında yetişen Madımak otu yoğunlukla İç Anadolu Bölgesi'nde yetişir. Kuzukulağı familyasından gelen Madımak otu semizotu ve ıspanak ile yakındır. Görüntü olarak da semizotuna benzeyen Madımak otu semt pazarlarında yerini alıyor. Madımak otu tarlalarda istenmeyen yabani otlardan kurtulabilmek adına dikilir. Madımak otu içerisindeki bileşenler sayesinde yabani bitki gelişimlerini de yok eder. Oldukça faydalı olan Madımak otunun pek çok farklı yemek çeşidi de yapılıyor. İsteğe bağlı olarak Madımak otu ile çeşitli salatalar da yapılabiliyor.



Madımak Nerelerde Kullanılır?



Genellikle İç Anadolu Bölgesinde yetişen Madımak otu genellikle yemeklerde kullanılır. Her yörenin kendine özgü yemekleri bulunuyor. Buna bağlı olarak Madımak otu da pek çok farklı şekilde değerlendirilebilir. Aynı zamanda Madımak otunun çay olarak demlenmesi de mümkün. Madımak otunun belli aralıklar ile tüketilmesi gerekir. Madımak otu günde bir ya da iki kere tüketilmelidir. Günümüzde en fazla Madımak Otu Yemeği yapılır. Yıkanmış Madımak Otları pilavlık bulgur ve baharatlar ile birlikte pişirilir. Damak tadına göre eklemeler de yapılabilir.



Madımak Çayı Nasıl Yapılır?



İçeriğindeki Antiseptik özelliği nedeni ile mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelen Madımak Otunun çayı da demlenebilir. Pek çok bitkinin yemeği ayrı bir lezzet verirken çayı demlendiğinde içerisindeki besin değerleri daha çok ortaya çıkar. Madımak otu kaynamış suyun içerisine uygun miktarda eklenmelidir. Bir süre bekletilen Madımak otları Yaklaşık 5 dakikanın ardından demlenerek içilir. Madımak otu çay olarak demlendikten sonra sindirim sistemi rahatsızlıklarını gideriyor. Bunun yanı sıra madımak otunun gaz söktürücü özelliği de bulunuyor. Çay olarak demlendiğinde Madımak otu oldukça faydalı bir içeriğe sahiptir.



Madımak Otunun Faydaları Nelerdir?



Madımak Otunun pek çok faydası vardır. Güçlü bir antioksidan özelliği olan Madımak otu grip ve nezleye karşı vücudu korur. Bunun yanı sıra ishal olan kişiler de Madımak yemeğini ve ya çayını tüketebilir. Bu sayede bağırsak sistemi de düzene giriyor. Aynı zamanda Madımak otu su kaybını da önlemede yardımcı oluyor. Bununla birlikte Madımak otu midedeki asitleri dengeliyor. Aynı zamanda çay olarak demlenen Madımak otu vücuttaki sindirim sistemini de oldukça kolay bir şekilde rahatlatıyor. Bunun yanı sıra Madımak otu ile demlenen çayın da gaz söktürücü bir özelliği vardır. Aynı zamanda Madımak otu çayını bebeklere ve çocuklara içirirken mutlaka bir doktora sorması da gerekir.



Madımak Otunun Tüketimindeki Yararlar Nelerdir?



Türkiye genelinde neredeyse pek çok kişi Madımak otunu tüketiyor. Madımak otunun gerek yemeği gerek ise çayı demleniyor. Bununla birlikte otun sağladığı pek çok faydalar da var. İdrar söktürücü özelliği olan Madımak otu aynı zamanda böbrek rahatsızlıklarının önüne geçiyor. Kan şekerini düzenlemede de önemli bir rol oynayan Madımak otu kanamaların da şiddetini azaltıyor. Özellikle doğum sonrası kanamalar kısa sürede ortadan kaldırılıyor. Bunun yanı sıra kadınların adet kanamalarında da fayda sağlıyor. Madımak otunun börekten ziyade zeytinyağı ile tüketilmesi daha yararlı.