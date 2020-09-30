Madonna, Dr. Şenay Devi'yi seçti!

Türkiye'nin ilk ve tek ABD Kepler College Üniversitesi ve Dirah Academy International mezunu, astronomi ( gök bilimi) alanında doktora unvanlı, Timur İmparatorluğu ve Osmanlı Döneminde, astronom, matematikçi ve dilbilimci, Fatih Sultan Mehmet'in, günümüzdeki adıyla astrologu (gökbilimcisi - müneccimbaşı ) olan Ali Kuşçu'nun ( Ali Bin Muhammed ) soyundan gelen astrolog Dr. Şenay Devi, "Türk Medeniyetlerinde Astroloji, Astronomi ve Müneccimbaşılık" adlı son kitabını, UNESCO'nun dünya belleği kapsamındaki projesi olan 1.400 küsür Farsça yazma eserleri tek tek inceleyerek yazdı.

Devi'den online eğitim alacak olan Madonna'ya NEIVAS Entitüsünden lisans ve diploma verilecek. Ali Kuşcu'nun hayatını araştırırken Dr. Astrolog Şenay Devi'ye ulaşan Madonna, "Devi'nin bir astroloji okulu olduğunu bilmiyordum. Kendisine ulaşınca öğrendim. Biruni soyundan gelen birinden ders almak çok heyecan verici ve kıymetli olacak." dedi.





