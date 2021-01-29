Makat kaşıntısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Evde uygulayabileceğiniz bitkisel yöntemler nelerdir?

Makat kaşınması durumu çoğu insanın yaşamlarının belli dönemlerinde yaşamış olduğu problemlerden bir tanesidir. Bu sorunun pek çok sebebi olabilir. Genelde bu durumun önemli bir sebebi yoktur. Ancak insanları rahatsız eden bir durumdur. Makat kaşıntılarına iyi gelen bitkisel çözümler de bulunmaktadır.



Makat Kaşıntısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir?



Makat kaşıntısının altında her zaman ciddi bir hastalık bulunmaz. Genelde basur sebebi ile anüs çevresinde şiddetli bir kaşınma isteği olabilir. Bunun yanında hijyene önem verilmemesi de bu tarz kaşınmaların ortaya çıkmasında etkili olan bir durumdur.



Makat kaşınmalarında bazen kaşınan bölgenin kızardığı, hassasiyet gösterdiği, şişlik olması gibi durumlar olabilmektedir. Evlerde yapılan bazı bitkisel kürler ve çaylar makat kaşınmalarına iyi gelmektedir. Ancak bu durumda da makattaki kaşıntı hala geçmiyorsa mutlaka bir doktora görünmek gerekir.



Anüste şiddetli kaşınma durumunun sona ermesi için öncelikle bu kaşınmanın sebebinin bulunması ve ona göre bir tedavi uygulanması oldukça önemlidir. Anüs kaşınmalarının sebebi ciddi bir rahatsızlık değilse o zaman evde uygulanacak tedavi yöntemleri ile bu sorundan kolay bir şekilde kurtulmak mümkündür.



Bazı durumlarda doktorlar makat kaşıntısı için kaşıntı ilaçları önerebilir. Bu durumda da kaşıntıdan kurtulmak mümkündür. Eğer bu bölgedeki kaşıntı çok etkili ise ve bir türlü geçmiyorsa o zaman lokal anestezi etkisi bulunan kremler kaşıntının hafiflemesine yardımcı olacaktır.



Evde Uygulayabileceğiniz Bitkisel Yöntemler Nelerdir?



Eğer makattaki kaşıntının ciddi bir sebebi yoksa evde uygulanan bir takım yöntemler ile bu kaşıntının geçmesi sağlanabilmektedir. Makat kaşıntısı durumunda evde uygulanabilecek basit yöntemler şu şekilde sıralanabilir;

Makat bölgesine bir miktar Hindistan cevizi yağı sürülmesi buradaki kaşıntının geçmesine yardımcı olacaktır.

Makat bölgesi ile vajinaya yoğurt sürmek buradaki mantar oluşmasını engelleyecek bir durumdur. Etkisini görebilmek için en az 1 ay boyunda düzenli bir şekilde yoğurt sürebilirsiniz.

Sarımsak tüketmek bağırsaklardaki parazitlerin dökülmesini sağlar. Eğer anal kaşınmanın sebebi bu parazitler yüzünden ise sarımsak iyi gelecektir.

Dışkılama isteğinizi bastırmamanız oldukça önemlidir. Çünkü bu şekilde davranmak kabızlık problemlerine neden olmaktadır.

Kaşınan bölgeye vazelin sürmek buranın nemlenmesine ve dış etkilerden korunmasına yardımcı olarak kaşıntının azalmasını sağlayabilir.

Şekerli gıdaların aşırı derecede tüketilmesi ishal olmanıza neden olur. Bu durum da makat bölgesini tahriş eder ve kaşınmalara yol açar. Bu sebeple şekerli gıdaların çok fazla tüketilmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Beslenmenizde lifli gıdaların tüketimi kabız olmanızı önleyecektir. Böylelikle kaşınma problemlerinde azalma görülür.

Makatta Kaşıntı Sebepleri Nelerdir?



Buradaki kaşınmanın pek çok sebebi olabilir. Kaşınmanın geçmesi için öncelikle sebebinin bulunması gerekmektedir.

Makatta fisür oluşması

Diyabet hastalığı

Bu bölgede bazı tümörler bulunması

Egzama ya da atopik dermatit gibi cilt hastalıklar

Sedef hastalığı

Kronik ishal durumları

Kronik kabız durumları

Bu ve buna benzer durumlar makatta kaşınmaya neden olabilir. Evde uygulanan yöntemler ile kaşıntı geçmiyorsa mutlaka bir doktora görünmek gerekir.