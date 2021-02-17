Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Makatta Kaşıntı Neden Olur, Nasıl Geçer? Anal Kaşıntı (Anal Pruritus) Tedavisi...
17.02.2021 - 19:04 |

Makatta Kaşıntı Neden Olur, Nasıl Geçer? Anal Kaşıntı (Anal Pruritus) Tedavisi...

Anal pruritus yani makatta kaşıntı; makat bölgesinde genel olarak kronik şekilde görülen bir problemdir. Bu problemler, kimi zaman kıl kurdu gibi parazitler veya bazı deri rahatsızlıklarına bağlı şekilde, kimi zaman da hemoroidal rahatsızlıklar; olan; crohn hastalığı, anal fissür, anal böle kanserleri gibi problemlere ek şekilde gelişmektedir. Peki makatta kaşıntı neden olur, nasıl geçer? Anal kaşıntı (anal pruritus) tedavisi nedir? İşte detaylar.

Makatta Kaşıntı Neden Olur, Nasıl Geçer? Anal Kaşıntı (Anal Pruritus) Tedavisi...
ABONE OL

Makatın etrafında kişiyi rahatsız edip yenileyen kaşıntı olmasına; anal prurtitus adı verilir. Bununla beraber kaşıntı çok fazladır ve çok sık görülür. Bilhassa dışkılama sonrası ve geceleri artar. Kimi zaman da çok rahatsız edici olabilir. Kimi kişilerde makat kaşıntısıyla beraber makatta yanma ya da akıntı gibi şikayetler de olabilir.

Makatta Kaşıntı Neden Olur?

Makatta kaşıntının sebepleri;

- Makatın çok fazla temizlenmeye çalışılması kaşıntının en bilinen sebebidir.

- Alkollü içecekler, kafeinli içecekler, asit içerikli meyve suları gibi içecekler şikayetleri arttırabilmektedir. Bunun dışında bazı besinler, çikolata, domates, bazı meyve türleri, patlamış mısır, fındık, meze, baharat içerikli besinler ve kuruyemişler de kaşıntıya neden olabilir. 

- Terleme ya da yağlı dışkıdan ötürü anüsün etrafının ıslak kalması kaşıntıya neden olur. 

- Nadir şekilde karşılaşılan anüs ve rektum kanseri makatta kaşıntıya neden olur.

- Parazit hastalıkları da makatta kaşıntının sebepleri arasında bulunur.

- Deri hastalıklarının oluşumu anüste kaşıntıya neden olur.

- Makat bölgesinde bulunan anal fissür, hemoroid gibi hastalıklarda anal kaşıntıya nedendir. 

Makatta Kaşıntı Nasıl Geçer? 

Makatta kaşıntının geçmesi için;

- Aşırı sürtünme olmamalıdır.

- Anal bölgede sadece su kullanılmalıdır.

- Anal bölge herhangi bir şeyle temizlenmemelidir.

- Anal bölge temizliği adına yalnızca suyla ıslatılan tuvalet kağıdı, ıslak havlu ya da bebek mendilleri tercih edilebilir.

- Deodorantlı, parfümlü ya da ilaçlı pudralar kullanılmamalıdır.

- Kaşımamak önemlidir.

- Makat gazlı bez ya da sade pudrayla kuru tutulmalıdır. 

- Başkalarının kullanmış olduğu ilaçlar ya da hekim gözetiminde olmadan eczanelerden getirilen ilaçlar vakit kaybı olarak belirtilebilir. 

Anal Kaşıntı (Anal Pruritus) Tedavisi

Anal kaşıntı tedavisinde ilk önce parazit türündeki hastalıkların olabileceği araştırılmaktadır. Altta herhangi bir unsur saptanmadığı zaman başka testlerin neticesine göre çok yönlü olan bir tedavi planı uygulamak gerekir.

Bunların içerisinde; banyo, özel diyet planları, gerektiği durumlarda mantar tedavileri, pomat uygulamaları gibi tedaviler bulunmaktadır. Tedavi için; kortizon içeren kremler kısa zamanlı kullanılmaktadır. Bunun dışında oksitli pomatlardan faydalanılır. 

Anal Kaşıntı Tedavi Edilmediğinde Ne Olur?

Makat kaşıntısı tedavi edilmediği zaman, ileri boyuta oluşan vakaların makat kısmında ciddi enfeksiyonlar meydana gelerek; pelvik sepsis ya da anal sepsis ismi verilen, makat kısmından kana yayılan ve bireyin hayatını tehdit altına alabilecek enfeksiyonlarla karşılaşmak mümkün olacaktır.

Anal Kaşıntı Teşhisi Nasıl Yapılır?

Anal kaşıntının teşhisi yapılırken, muayenenin dışında teşhis amaçlı şekilde türlü tetkikler istenmektedir. Altta yatan olası sebeplere ve deri dokusunda yaratmış olduğu bozulmalara göre rahatsızlığın şiddeti saptanabilmektedir. Kolonoskopi, sigmoidoskopi, anoskopi, dışkı analizi, rektoskopi, deri biyopsisi veya alerji testi gibi türlü teşhis metotlarına gereksinim duyulabilmektedir. Bu şekilde hekim teşhis yaparak, doğru tedaviyi verecektir. 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda desteklendiğinizi hissettiğiniz zamanlar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla toplanıp, keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için çok acele etmemeye çalışın. Yeniden harekete geçmek için kendinize zaman tanıyın. Akşama doğru koşullar daha akıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. İşte alacağınız destekler sizin rahatlamanıza neden olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda başkalarıyla daha fazla katılım içinde olabilirsiniz. Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme geleceği zamanlar olabilir. Akşam için program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Bugün sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir. Parasal konularda başkalarından fikir almak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkilerinizdeki karşıtlıklarla ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge de kalmak zor olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.  İlerleyen saatlerde eşinizle zaman geçirmek iyi fikir olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracağı gibi daha iyi hale getirecektir. Yine de sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz imkânlar söz konusu. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte programlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız insanları dâhil etmek ve paylaşım içinde olmak iyi bir seçim olabilir. Fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var. İlgilendiğiniz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
Betül Yergök
Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviÇin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşNefis bir kahvaltıya ne dersiniz?
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDiş çürümesini önlemenin basit yolları
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralMakyajda son trend: “No makeup makeup” tekniği
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinDüzenli seksin faydaları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıBurun estetiği sonrası şişlikler ne zaman iner?
Hakan Kütahya
Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alerji Hastalıkları Tedavisi Nasıl Yapılır? Alerjik Hastalıklar Tamamen İyileşir Mi?

Alerji Hastalıkları Tedavisi Nasıl Yapılır? Alerjik Hastalıklar Tamamen İyileşir Mi?

İç Dudak Sarkması Nedir? Vajinal İç Dudak Hipertrofisi Nedir, Nasıl Geçer?

İç Dudak Sarkması Nedir? Vajinal İç Dudak Hipertrofisi Nedir, Nasıl Geçer?

Morbid Obezite Nedir? Kimlere Morbid Obez Denir, Normal Obezden Farkı Ne?

Morbid Obezite Nedir? Kimlere Morbid Obez Denir, Normal Obezden Farkı Ne?

El Bileği Kemikleri İsimleri Ve Görevleri Nelerdir? El Bileği Ağrıları Neden Olur?

El Bileği Kemikleri İsimleri Ve Görevleri Nelerdir? El Bileği Ağrıları Neden Olur?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet