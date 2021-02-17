Makatta Kaşıntı Neden Olur, Nasıl Geçer? Anal Kaşıntı (Anal Pruritus) Tedavisi...

Makatın etrafında kişiyi rahatsız edip yenileyen kaşıntı olmasına; anal prurtitus adı verilir. Bununla beraber kaşıntı çok fazladır ve çok sık görülür. Bilhassa dışkılama sonrası ve geceleri artar. Kimi zaman da çok rahatsız edici olabilir. Kimi kişilerde makat kaşıntısıyla beraber makatta yanma ya da akıntı gibi şikayetler de olabilir.

Makatta Kaşıntı Neden Olur?

Makatta kaşıntının sebepleri;

- Makatın çok fazla temizlenmeye çalışılması kaşıntının en bilinen sebebidir.

- Alkollü içecekler, kafeinli içecekler, asit içerikli meyve suları gibi içecekler şikayetleri arttırabilmektedir. Bunun dışında bazı besinler, çikolata, domates, bazı meyve türleri, patlamış mısır, fındık, meze, baharat içerikli besinler ve kuruyemişler de kaşıntıya neden olabilir.

- Terleme ya da yağlı dışkıdan ötürü anüsün etrafının ıslak kalması kaşıntıya neden olur.

- Nadir şekilde karşılaşılan anüs ve rektum kanseri makatta kaşıntıya neden olur.

- Parazit hastalıkları da makatta kaşıntının sebepleri arasında bulunur.

- Deri hastalıklarının oluşumu anüste kaşıntıya neden olur.

- Makat bölgesinde bulunan anal fissür, hemoroid gibi hastalıklarda anal kaşıntıya nedendir.

Makatta Kaşıntı Nasıl Geçer?

Makatta kaşıntının geçmesi için;

- Aşırı sürtünme olmamalıdır.

- Anal bölgede sadece su kullanılmalıdır.

- Anal bölge herhangi bir şeyle temizlenmemelidir.

- Anal bölge temizliği adına yalnızca suyla ıslatılan tuvalet kağıdı, ıslak havlu ya da bebek mendilleri tercih edilebilir.

- Deodorantlı, parfümlü ya da ilaçlı pudralar kullanılmamalıdır.

- Kaşımamak önemlidir.

- Makat gazlı bez ya da sade pudrayla kuru tutulmalıdır.

- Başkalarının kullanmış olduğu ilaçlar ya da hekim gözetiminde olmadan eczanelerden getirilen ilaçlar vakit kaybı olarak belirtilebilir.

Anal Kaşıntı (Anal Pruritus) Tedavisi

Anal kaşıntı tedavisinde ilk önce parazit türündeki hastalıkların olabileceği araştırılmaktadır. Altta herhangi bir unsur saptanmadığı zaman başka testlerin neticesine göre çok yönlü olan bir tedavi planı uygulamak gerekir.

Bunların içerisinde; banyo, özel diyet planları, gerektiği durumlarda mantar tedavileri, pomat uygulamaları gibi tedaviler bulunmaktadır. Tedavi için; kortizon içeren kremler kısa zamanlı kullanılmaktadır. Bunun dışında oksitli pomatlardan faydalanılır.

Anal Kaşıntı Tedavi Edilmediğinde Ne Olur?

Makat kaşıntısı tedavi edilmediği zaman, ileri boyuta oluşan vakaların makat kısmında ciddi enfeksiyonlar meydana gelerek; pelvik sepsis ya da anal sepsis ismi verilen, makat kısmından kana yayılan ve bireyin hayatını tehdit altına alabilecek enfeksiyonlarla karşılaşmak mümkün olacaktır.

Anal Kaşıntı Teşhisi Nasıl Yapılır?

Anal kaşıntının teşhisi yapılırken, muayenenin dışında teşhis amaçlı şekilde türlü tetkikler istenmektedir. Altta yatan olası sebeplere ve deri dokusunda yaratmış olduğu bozulmalara göre rahatsızlığın şiddeti saptanabilmektedir. Kolonoskopi, sigmoidoskopi, anoskopi, dışkı analizi, rektoskopi, deri biyopsisi veya alerji testi gibi türlü teşhis metotlarına gereksinim duyulabilmektedir. Bu şekilde hekim teşhis yaparak, doğru tedaviyi verecektir.