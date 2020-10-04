Mantar Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Oldukça faydalı olan mantar kolesterolü düşüren önemli bir besindir. Aynı zamanda antioksidan oranı yüksek olan mantarlar kalp ve damar hastalıklarına karşı da korur. Bunun yanı sıra mantarların sağlık açısına sağladığı pek çok yarar vardır.



Mantar Besin Değeri Nedir? Kaç Kalori İçerir?



Mantarın pek çok farklı çeşidi vardır. Diyet listelerinde de kullanılan bu mantarların kalorisi ise oldukça düşüktür. 100 gram beyaz mantarın kalorisi 22,2 kcal olur. Mantarın içerisinde selenyum minerali bulunur.



Bu mineral sayesinde mantarlar rahat bir şekilde tüketilebilir. Aynı zamanda bu mantarlar hücreleri de yenileyerek yaşlanma karşıtı da olacaktır. Besinsel faydaları yüksek olan besinler sağlık konusunda pek çok yarar sağlar. Bağışıklık sistemini de güçlendiren mantarlar pek çok hastalığın da önüne geçecektir. Aynı zamanda mantar tüketimi Tip 2 diyabetin de önüne geçiliyor.



Mantarın Faydaları Nelerdir?



- Mantar kan şekerinin düzenlenmesinde önemli rol oynar. Aynı zamanda mantarlar Tip2 diyabet riskini de ciddi oranda azaltıyor.

- Yaşlanma karşıtı olan mantar aynı zamanda hücreleri de yeniliyor.

- Mantarın içerisinde yer alan lif sayesinde bağışıklık sistemi de güçleniyor.

- Mantar B vitamini açısından oldukça zengindir. Aynı zamanda kırmızı kan hücresi yapımı da desteklenir.

- Sindirim sisteminin düzenlenmesinde mantar da önemli rol oynar.

- Mantar kemik yapısını güçlendirerek kalsiyum miktarını da yükseltir.

- Ayrıca mantar kalp damak hastalıklarının da önüne geçmektedir.

- Mantar potasyum ve protein açısından oldukça zengindir.



İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?



Mantarın içerisinde oldukça faydalı vitamin ve mineraller bulunur. Mantarın içerisinde magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko yüksek miktarda bulunur. Aynı zamanda mantarın içeriğinde A, B12, C ve B6 vitaminleri de yer alır. Demir açısından zengin olan mantar neredeyse sıfır yağ miktarına sahiptir. Bunun yanı sıra mantarda E vitamini, D vitamini ve K vitamini bulunur. Mantar düzenli tüketildiği takdirde oldukça faydalıdır. Mantar diyet listelerinde de mutlaka bulundurulmalı.