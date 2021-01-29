Mantar hastalığı nasıl geçer? Mantar enfeksiyonuna karşı evde tedavi yöntemleri

Mantar hastalığının oluşumunda kişilerde kaşıntı, ağrı, kızarıklık gibi durumlar gözlemlenmektedir. Bazı bakterilerin bir araya gelmesiyle oluşan mantar hastalığı en kısa sürede tedavi edilmelidir. Tedavi edilmemesi halinde tehlikeli durumlar açığa çıkabilmektedir.



Mantar Hastalığı Nedir?



Mantar hastalığına neden olan mantarlar, insanlarda enfeksiyona sebep olabilen mikrobiyolojik canlılardır. Normal koşullarda vücudumuzun mikrobiyolojik florasında bakteri ve mantar çeşitleri bulunmaktadır. Bu bakteri ve mantarlar hastalıklara sebep olmadan denge içerisinde yaşamlarına devam etmektedir. Ancak farklı sebeplerle floradaki dengenin bozulması ile mantarlarda meydana gelen aşırı üreme sebebi ile enfeksiyon oluşabilmektedir.



Mantar enfeksiyonu, gerçekleşmiş olduğu bölgelere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Mantar enfeksiyonları, görüntü değişkenlikleri, renk, koku, doku, akıntı ve kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösterebilmektedir. Vücudun deriyle kalpı olduğu çoğu alanda mantar enfeksiyonu oluşabilmektedir. Mantar enfeksiyonları genellikle tırnaklar, vajina, saç derisi, eller, makat, kasık ve ayaklarda oluşabilmektedir. Mantar enfeksiyonlarının genellikle kendilerine özgün belirtisi olmasından dolayı fark edilmesi kolaydır.



Mantar Hastalığı Nasıl Geçer?



Mantar enfeksiyonu belirtisi ile karşılaşan kişilerin kendilerinin uyguladıkları çözümler fayda etmemişse, mutlaka bir doktora görünmelerinde fayda vardır. Basit tedavilerle mantar enfeksiyonunun önüne geçilmesi mümkündür. Bağışıklık sisteminizi güçlendirerek mantar enfeksiyonlarının oluşmasını da engelleyebilirsiniz.



Mantar Enfeksiyonuna Karşı Evde Tedavi Yöntemleri



Sarımsak: Sarımsak bitkisi güçlü bir antibiyotik etkisine sahiptir. Sarımsağın çiğ olarak tüketilmesi mantar enfeksiyonu üzerinde daha hızlı bir etki sağlayacaktır. Çiğ sarımsak sevmeyen kişiler sarımsağı doğrayıp yoğurt ile tüketebilirsiniz.



Sebzeler: Mantar enfeksiyonu ile karşılaştıysanız eğer, patates, turp, havuç, pancar gibi nişasta oranı yüksek olan gıdaların tüketilmemesi gerekmektedir. Bu yiyecekleri tüketmek yerine, daha az nişasta oranına sahip olan sebzelerin tüketilmesi mantar enfeksiyonunun iyileşme sürecini hızlandıracaktır. Nişasta oranı düşük olan sebzeler ise; karnabahar, brokoli, kuşkonmaz gibi bitkilerdir.



Elma Sirkesi: Elma sirkesi içeriğinde bulunan antifungal özellikler, elma sirkesinin asidi ve enzimlerinden faydalanmaktadır. Aynı zamanda kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir gibi mineraller bakımından zengin olmasından dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir ve mantar hastalığının iyileşmesini hızlandırmaktadır. Mantar hastalığı tedavisinde elma sirkesi kullanmak için yaklaşık olarak 2 çorba kaşığı kadar elma sirkesini 1 bardak su ile karıştırın ve için. Bu karışımı günde 2 defa uygulayabilirsiniz.



Süt Ürünleri: Laktik asit ile mayalanma işlemi sağlanan süt ürünlerinin çok iyi bir probiyotik kaynağı olduğu bilinmektedir. Yoğurt, peynir, ayran, süt ve kefir gibi ürünler, faydalı olan mikropların sayısını arttırarak mantar enfeksiyonlarına karşı vücudun bağışıklığını desteklemektedir.