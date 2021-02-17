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17.02.2021 - 18:35 |

Mantar Hastalığı Nedir? Mantar Hastalığının Bitkisel Tedavisi Nasıl Yapılır?

Mantar hastalığı; insan vücudunda enfeksiyonlara neden olan mikrobiyolojik canlılar olarak tanımlanabilir. Normal koşullarda, vücudun mikrobiyolojik florasında bakteri ve mantar çeşitleri bulunur. Bu mantarlar ve bakteriler herhangi bir hastalığa sebep olmadan bir dengede yaşamına devam etmektedir. Peki mantar hastalığı nedir? Mantar hastalığının bitkisel tedavisi nasıl yapılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Mantar Hastalığı Nedir? Mantar Hastalığının Bitkisel Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Mantar hastalığına neden olan mantar türleri; insan bedeninde enfeksiyona neden olan mikrobiyolojik canlı türleridir. Normal koşullarda vücutta hem mantar hem de bakteri çeşitleri bulunarak, bunlar herhangi bir rahatsızlığa sebep olmadan denge içinde yaşamaya devam etmektedir. Ancak türlü sebepler ile floradaki dengenin bozulmasıyla mantarlar hızlıca üreyip mantar enfeksiyonuna sebep olabilmektedir. 

Mantar Hastalığı Nedir? 

Mantar hastalığı; bir enfeksiyon hastalığıdır. Tek hücreli mantarların deri üstünde; kaşıntı, kızarıklık, şişlik ve iltihaplanmalara sebep olduğu söylenebilir. Değişik mantar çeşitleri, vücudun türlü yerlerinde bu belirtiler görülebilir. Ayak, el, kafa, vücut, yüz derisi gibi yerlerde cilt üstünde artan mantar çeşitlerinden ötürü enfeksiyon oluşmaktadır.

İlk başta sınırları belirli gibi görünen ciltteki enfeksiyonlar; zaman içerisinde mantarın vücudun değişik yerlerini de etkisi altına alması sayesinde yayılabilmektedir. Mantarlar; etraf bölgelerde veya tamamen değişik bir bölgede iltihaplanmaya sebep olabilir. Böyle durumlarda enfeksiyonlar oldukça şiddetli belirtilere sebep olabilir. Mantar rahatsızlıkları en fazla; tırnak, ayak, vajina, kasık, saç gibi yerlerde derinin üstünde ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber ender de olsa lenfe ve dil bezlerini etkisi altına alabilmektedir. 

Mantar Hastalığının Bitkisel Tedavisi Nasıl Yapılır?

Mantar hastalığının bitkisel tedavisine öneri olarak aşağıdaki gibi verilebilir;

- Sarımsak: İçeriğinde toplam olarak 33 değişik organosülfür ile candida mantarına karşı oldukça kuvvetli bir koruyucudur. Mantar hastalığına karşı şekilde kullanılan sarımsağın çiğ şekilde tüketilmesi ile daha çabuk sonuçlar almak mümkündür. Her gün 3 diş sarımsak yemeğe ya da salatalara katılabilir. Çiğ sarımsağın tadı kötü geliyorsa, sarımsak yoğurda eklenerek tüketilebilir. 

- Elma Sirkesi: Elma sirkesinin içeriğinde yer alan antifungal özelliği, içerisinde yer alan asit ve başka enzimlerden kaynaklıdır. Bunun dışında; kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir mineralleri bakımından da zengin olmasından ötürü, vücudun bağışıklığını güçlendirip, mantar hastalığına karşı önlem almak mümkün olacaktır. 

- Sebze Tüketimi: Mantar hastalığı bulunuyorsa; pancar, turp, havuç ve tatlı patates gibi içeriğinin nişasta oranı yüksek olan sebzelerden uzak durmak gerekir. Bu sebzelerin yerine içeriğinde nişasta oranı düşük karnabahar, brokoli, kuşkonmaz gibi haşlanmış taze ve organik sebzeler tercih edilmelidir. 

Mantar Hastalığına İyi Gelecek Şeyler Nelerdir?

Mantar hastalığına iyi gelecek şeyler vardır. Bunlar; siyah çay, yoğurt, sarımsak şeklinde sıralanabilir. Bunlar organik olmalıdır. Bununla beraber yoğurt gibi besinlerin evde yapılması önemlidir. Mantar hastalığına iyi gelecek yiyeceklerin tüketilmesi, hastalığın seyri ve iyileşme hızı açısından önemlidir. Bununla beraber mantar hastalığının türüne göre sağlıklı olan yiyeceklerin tüketilmesi doğru olacaktır. 

Mantarın Tedavisi Nasıl Yapılır?

Mantarın tedavisi; mantarın çeşidine göre farklılık göstermektedir. Cilt mantarı için ana metotlar; antifungal ilaçlar ve nem önleyici ilaçlar olarak tanımlanabilir. Kimi durumlarda ağızdan alınan ilaçlara kremler eşlik eder. Genel şekilde belirtileri; kabartı, kaşıntı, şişme ve ağrı olduğu için buradaki en önemli husus; solüsyonlar ve tedavinin ilerlemesidir. 

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