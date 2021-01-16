Mars Boğa burcunda Uranüs ile birleşiyor
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu haftanın en dikkat çeken astrolojik olayı Mars’ın Boğa burcunda Uranüs ile birleşmesi olacak. Bu kombinasyon yüksek enerjiler, tartışmalar, başkaldırılar ve huzursuzluklara gebe gözüküyor. Bu dönemde Jüpiter’in de açısı fikirler, ideolojiler açısından yüksek voltajlı gerilimlere, heyecana ve sınırları aşma isteğine işaret etmekte. Böyle zamanlarda enerjimizi yapıcı yönde kullanmaya çaba gösterelim. 21’i civarında düşüncelerimizi daha pratik hale getirmeye çalışabiliriz. Sürprizlere, ani değişikliklere hazır olmalıyız. Sarsıntılı bir dönemden geçiyor olacağız.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
17 Ocak Pazar
Bugün düşüncelerimiz kolayca dağılabilir ve kendimizi fazlası ile hayalci bulabiliriz.
18 Ocak Pazartesi
Kendimizi daha girişimci ve kararlı hissedebiliriz. Harekete geçeceğiz.
19 Ocak Salı
Yeni fikirler ve planlar ortaya koyabiliriz. Tek başına daha başarılı olabiliriz.
20 Ocak Çarşamba
Beklenmedik durumlar planlarımızı aniden değiştirebilir. Kaza riskine dikkat etmek gerek.
21 Ocak Perşembe
Bugün biraz daha sakin olalım. Parasal alanda, maddi konularda sarsıntılar var. Ani değişiklikler huzursuzluk getiriyor.
22 Ocak Cuma
Maddi konularda daha hırslı ve mücadeleciyiz ancak bu durum bizi zora da sokabilir.
23 Ocak Cumartesi
Bugün kendimizi geliştirmek ve yeteneklerimizi kullanmak için uygun koşullar getiriyor.