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16.01.2021 - 00:00 |

Mars Boğa burcunda Uranüs ile birleşiyor

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Mars Boğa burcunda Uranüs ile birleşiyor
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Bu haftanın en dikkat çeken astrolojik olayı Mars’ın Boğa burcunda Uranüs ile birleşmesi olacak. Bu kombinasyon yüksek enerjiler, tartışmalar, başkaldırılar ve huzursuzluklara gebe gözüküyor. Bu dönemde Jüpiter’in de açısı fikirler, ideolojiler açısından yüksek voltajlı gerilimlere, heyecana ve sınırları aşma isteğine işaret etmekte. Böyle zamanlarda enerjimizi yapıcı yönde kullanmaya çaba gösterelim. 21’i civarında düşüncelerimizi daha pratik hale getirmeye çalışabiliriz. Sürprizlere, ani değişikliklere hazır olmalıyız. Sarsıntılı bir dönemden geçiyor olacağız.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

17 Ocak Pazar

Bugün düşüncelerimiz kolayca dağılabilir ve kendimizi fazlası ile hayalci bulabiliriz.

18 Ocak Pazartesi

Kendimizi daha girişimci ve kararlı hissedebiliriz. Harekete geçeceğiz.

19 Ocak Salı

Yeni fikirler ve planlar ortaya koyabiliriz. Tek başına daha başarılı olabiliriz.

20 Ocak Çarşamba

Beklenmedik durumlar planlarımızı aniden değiştirebilir. Kaza riskine dikkat etmek gerek.

21 Ocak Perşembe

Bugün biraz daha sakin olalım. Parasal alanda, maddi konularda sarsıntılar var. Ani değişiklikler huzursuzluk getiriyor.

22 Ocak Cuma

Maddi konularda daha hırslı ve mücadeleciyiz ancak bu durum bizi zora da sokabilir.

23 Ocak Cumartesi

Bugün kendimizi geliştirmek ve yeteneklerimizi kullanmak için uygun koşullar getiriyor.

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Bugün

Bugün duygusal açıdan kendinize zaman ayırmanız çok iyi olabilir. Sizi psikolojik açıdan etkileyen konulara çok açıksınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hayal gücünüzü daha yapıcı şekilde kullanabilirsiniz. Yaratıcı uğraşlara zaman ayırmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Duygusal açıdan biraz karışık durumda olabilirsiniz. Ancak yaratıcı konulara da zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kendi duygularınızla daha rahat temas edebileceğiniz bir gündesiniz. Yeni fikirler ve bilgiler sizi zenginleştirebilir.Devamını Oku

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Bugün

Duygusal açıdan kendinize daha çok özen göstermeye bakın. Kimi zaman olayları kontrol edemeyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Karşılıklı konular, eşinizi de ilgilendiren durumlar dikkat çekebilir. Olayları çok fazla kontrol edemediğinizi fark edebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün enerjinizi daha yapıcı ve yaratıcı konular vermeye çalışın. Üzerinde çalıştığınız bir konu daha fazla emek isteyebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz imkanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak da mutlu edebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi oldukça hareketli ancak biraz dağınık ve kararsız bulabilirsiniz. Evde sizi meşgul edebilecek olaylar da var.Devamını Oku

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Bugün

Düşüncelerinize esneklik katabilir ve yakın çevrenizden çok şey duyabilirsiniz. Duygularınızı anlatmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün para durumunuz ve kaynaklarınız üzerinde yeniden düşünebilirsiniz. Yeteneklerinizi daha iyi kullanmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken ilham alabileceğiniz çok şey var. Yaratıcı uğraşlara ve kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

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