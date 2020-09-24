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24.09.2020 - 17:28 |

Maske kullanırken en sık yapılan hatalar

Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında kullanılması zorunlu hale gelen maske, doğru takılmaması durumunda virüsün bulaşmasını kolaylaştırıyor. Peki, sokakta görünce eleştirmekten kendimizi alıkoyamadığımız ya da bilmeden yaptığımız hatalar nelerdir? Maske kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Doğru maske kullanımı nasıl olmalı? Maskeye elle dokunmak tehlikeli mi?

Maske kullanırken en sık yapılan hatalar
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Neşe Çelik, doğru maske kullanımı hakkında tavsiyelerde bulundu.

Kullanılmış maskeler nereye atılmalı?

Maskelerin, kullanılmadığı anlarda her yere temas ettiğini dile getiren Çelik, masaya, arabaya, ceplere, çantalara bırakılan ve daha sonra tekrar kullanılan maskenin faydadan çok zarara neden olacağını bildirdi.

Özellikle kullanılan maskelerin çöpe atılması gerekirken gelişigüzel bir şekilde ev ortamına ya da sokağa bırakıldığına dikkati çeken Çelik, "Kullanılmayan maskeler kapalı çöp kutuları yerine gelişigüzel çevreye atılıyor. Hem hastalığın bulaşının devam etmesine hem de çevre kirliliğine neden oluyor. Kirlenen maskeleri kapalı çöp kutularına atmalıyız.

Aynı maskeyi tekrar kullanmak ne kadar doğru?

Öte yandan günlerce aynı maskeyi kullananlar var. Bu durum hastalığın daha çabuk bulaşmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

Renkli maskeler sağlıklı mı?

Dr. Çelik, maskenin amacı dışında kullanıldığına dikkati çekerek, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

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"Renkli maskeler, kıyafete uyumlu maskeler kullanıyoruz. Yani sağlığı değil görseli düşünüyoruz. Açıkcası aksesuar olarak kullanılmaya başlandı. Bu çok yanlış.

Maskeye elle dokunmak neden yanlış?

Ayrıca maske takılıyken elimiz maske ile sürekli temas ediyor. Elleriniz kirli olabilir ve temas ettiğiniz maskeyi kirletebilirsiniz. Maske teması ile eliniz kirlenir ve diğer temas ettiğiniz yerlere virüs bulaştırabilirsiniz.

Maske kullanırken burnu açıkta bırakırsak ne olur?

Maske kullanırken ağız ve buruna temas etmeyiniz. Maskeliyken burun açıkta bırakılıyor veya maske çene altında tutuluyor. Bu kullanım, maskenin koruyuculuğunu azaltır ve hastalığın, bulaşının kolaylaşmasını sağlar. Maske ağız ve burunu tam kapatacak şekilde kullanılmalıdır.

Maskeyi çöpe attıktan sonra ilk ne yapmalıyız?

Kirlenen maske ile temastan sonra eller yıkanmıyor. Maske sizi korumaya devam ederken üzerinde toz kir ve filtrelediği virüsleri tutar. Kirli bir maskeyi ellediğinizde, virüs size geçer ve ellerinizin ağız ve burnunuza teması ile hastalık bulaşabilir. Bu nedenle maskenizi çıkarıp çöpe attıktan sonra ellerin hijyen kurallarına göre yıkanması gerekir."

 

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