Mavi Rus Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Russian Blue Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Mavi Rus kedisi oldukça sakin ve naziktir. Özellikle dişi Mavi Rus kedileri daha sessizdir. Nazik ve cana yakın olması toplum tarafından popüler bir kedi olmasını sağlamıştır.

Mavi Rus Kedisi Özellikleri Nelerdir?

Mavi Rus kedileri şefkatli olmaları ile bilinirler. Hoşgörüsü ile insanlara kendini sevdiren Mavi Rus kedileri çocuklar ile çok iyi geçinirler. Özellikle bebeklere karşı sevecek hareketlerde bulunurlar.

Tüm kediler gibi sakin ve rutin bir hayattan hoşlanan Mavi Rus kedileri dışarıyı da çok severler. Dışarıda vakit geçirmekten çok hoşlanırlar. Eğer alıştırırsanız evin çevresinde kendi başlarına iyi vakit geçirebilirler. Uyku saatleri vardır. Bu saatler dışında sürekli bir şeyler ile meşgul olurlar.

Mavi Rus kedilerinin özelliklerinden birisi de tanımadıkları olan insanlara tepkisidir. Tanımadığı insanlardan uyak dururlar. İlk kez karşılaştıkları kişileri inceler ve bu kişiye karşı tehlike hissetmezler ise sevecen olabilirler.

Mavi Rus kedileri çevresindekiler ile vakit geçirmeyi severler. Sürekli oyun oynamak isterler ve fırlatılan bir oyuncağı yakalama özelliğine sahiplerdir. Ayrıca çocuklar ile oynamayı da çok severler. Hiçbir zararlı davranışı yoktur. İdeal bir ev kedisi olabilir.

Mavi Rus kedileri diğer evcil hayvanlar ile yaşayabilirler. Diğer hayvanlar ile oldukça iyi anlaşır. Fakat bazı evcil hayvanlardan kendini korumak için zarar verici davranışlar sergileyebilir. Bu nedenle başka hayvanlar ile aynı ortamda bulunduğunda dikkatli olunması gerekir.

Yavru Russian Blue Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Yavru Mavi Rus kedilerinin bakımı oldukça önemli bir konudur. Mutlaka titizlikle bakılması gerekir. Sürekli kaliteli mamalar verilmelidir. Ayrıca uygun çevre koşullarının da sağlanması gerekir. Ölü tüylerden kurtulması için düzenli tüylerinin taranması çok önemlidir. Bunun için haftada birkaç kez taranması yeterli olacaktır. Bunlar dışında ılık banyo yaptırılması da kedinin rahatlaması için önemlidir.

Mavi Rus kedilerinin bakımında düzenli diş fırçalama işlemleri de bulunur. Özellikle ağız enfeksiyonlarına karşı korumak için diş fırçalanması gerekir. Günde bir kez Mavi Rus kedilerinin dişini fırçalamak yeterlidir. Haftada bir kez ise nemli bir bezle kulak temizliği yapılmalıdır. Ayrıca çevreye zarar vermemesi için tırnaklar düzenli kesilmelidir. Tırnakların kesilmesi için kedi tırmığı ürününden yararlanılabilir.

Mavi Rus Karakter Özellikleri

Mavi Rus kedilerinin en belirgin karakter özelliği nazik ve sakin bir kedi olmasıdır. Fakat oyun oynamaktan da çok hoşlanırlar. Hoşgörülü olan Mavi Rus kedileri çocuklar ile güzel vakit geçirebilirler.

Mavi Rus kedileri hoşgörülü olmaları ile bilinir. Bu nedenle dünyada ve ülkemizde pek çok kişi tarafından sevilir. Sahibi ile vakit geçirmekten çok hoşlanırlar. Bu yapısı ile bilgisayar klavyelerinin başında duran kediler olarak da bilinmektedir.

Mavi Rus Fiziksel Özellikleri

Mavi Rus kedileri fiziksel özellikleri bakımından birçok insanı büyüleyen kedilerdir. Ayrıca görünümü ile diğer kedilerden de farklıdır. Mavi Rus kedilerinin fiziksel özelliklerini şu şekilde açıklayabiliriz:

- Zarif ve ince bir görünümü bulunur.

- Orta boylu bir kedi türüdür.

- Mavi gözlü olarak doğarlar.

- İnce bir kemik yapısı ve uzun bedeni vardır.

- Tüyleri daha çok mavi, beyaz ve siyah renk tonlarındadır.

- Dünya üzerindeki kedi cinsleri arasında en sağlıklı kedi olarak bilinir.

- Yaşam süresi 20 yılı aşabilir.