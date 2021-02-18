Maya Mantarı Nedir, Nasıl Çoğalır? Maya Mantarının Zararları Nelerdir?

Maya mantarı, genel olarak dört kadında bir görülen bir mantar hastalığıdır.

Maya Mantarı Nedir?

Maya mantarı, sıklıkla kadınlara bulaşan ve en bilinen mantar türlerinden biridir. Kadın sağlığını son derece olumsuz etkileyen bu mantar türü birçok farklı hastalığa da neden olabilir. Genital bölge dışında yer alan bu mantar türü, en tehlikeli mantarlar arasındadır. 2008 yılında yapılan bilimsel araştırmalarda, bu mantar türünün yok edilmemesi kişinin kısır olmasına neden olabileceğine yol açtığı söylenmiştir. Maya mantarı özellikle nemli ortamlarda rahatlıkla türeyen bir mantardır. Çeşitli birçok hastalığa sebep olan maya mantarının yol açtığı rahatsızlıklar ise şu şekildedir;

Ağız problemleri.

Bağırsak ve vajina hastalıkları.

Üst solunum yolu enfeksiyonu.

Deri rahatsızlığı.

Bu mantar türü genel olarak farklı gruplara ayrılabilir ancak birçok mantar, maya mantarının alt soyundan gelmektedir.

Maya Mantarı Nasıl Çoğalır?

Maya mantarının oluşması için birçok sebep bulunabilir. Özellikle maya mantarı adet düzensizliği, egzama veya kilo gibi farklı birçok rahatsızlığa neden olmaktadır. Sıklıkla nemli ortamlarda daha hızlı çoğalmaktadır. Mikrop olan yüzlere sıklıkla temas edilmesi, uzun süre ıslak veya sürekli kullanılan iç çamaşırlar yüzünden de ortaya çıkabilir. Maya mantarı belirtileri ise şu şekildedir;

Genel olarak kişiler hastalığın başlarında kaşıntı, kızarıklık veya hafif ağrı hissederler.

İleriki evrelerde ise beyaz kokulu keskin akıntı.

Aşırı derecede vajinadan çıkan kökü koku.

Şiddetli kaşınma.

Kas ağrısı.

İdrar yanması.

Cinsel ilişki sırasında şiddetli ağrı.

Bu rahatsızlık özellikle erkeklerde hiçbir şekilde belirti vermeden hayatta kalabilir. Adet görmeyen veya menopoz olan kadınlarda daha az bu rahatsızlık görülmektedir.

Maya Mantarının Zararları Nelerdir?

Maya mantarının bulaşması ve uzun süre fark edilmemesi durumunda kişilerin vücudunun bağışıklığı düşmektedir. Bununla beraber maya mantarı birçok rahatsızlığı da tetikleyebilen bir hastalık türüdür. Maya mantarı zararları ise şu şekildedir;

Maya mantarı kadınlarda kısırlık sebebi olabilir.

Maya mantarı düşük riskini artırabilir veya düşük sebebi olabilir.

Hamile olan bir kişide maya mantarı olması durumunda, bu durum bebeğe geçebilir.

Kişiler bu rahatsızlıktan kurtulmak için iyi beslenmeli, ilaç tedavisi almalı ve kişisel temizliklerini mutlaka iyi bir şekilde yapmalıdır. Özellikle pamuklu iç çamaşırı giymek, vajinayı kuru tutmak ve sürekli olarak vajinal temizlik yapmak mantar riskini azaltan faktörlerden biridir. Bireylerin bu süreç içerisinde cinsel ilişkiye girmemesi gerekmektedir.