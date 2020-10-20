Maydanoz Suyunun Faydaları Nelerdir? Maydanoz Suyu Zayıflatır Mı?

Maydanoz birçok farklı vitamin ve mineral kaynağı ile beraber her derde deva bitkiler arasında yer almaktadır. Üstelik bu sağlık deposunu sadece maydanoz tüketerek değil aynı zamanda Maydanoz suyunu kullanarak da değerlendirmek mümkün.



Maydanoz Suyunun Faydaları Nelerdir?



Sofralardan eksilmeyen ve pek çok farklı yemekte kullanılan maydanoz, aynı zamanda suyun üzerinden de tüketim imkanı tanımaktadır. Böylece maydanozda olduğu gibi aynı şekilde tüm vitamin ve mineral kaynaklarından faydalanmak mümkündür.



- Bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkisi vardır ve vücudu pek çok mikroptan korur.

- İçinde yer alan Beta-karoten ile daha sağlıklı ve zinde bir yaşam imkanı verir.

- Demir eksikliği ile beraber kansızlığa karşı iyi gelir.

- Nefes temizleyicidir ve sarımsak ve soğan kokularına karşı etkilidir.

- Böbrek taşı döktürücüdür ve aynı zamanda böbrek sağlığını korur.

- Kilo vermeye yardımcıdır ve hızlı yağ yakma imkanı tanır.

- Antioksidan etkisi ile Vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına fırsat verir.

- Cilt sağlığına iyi gelmekle beraber akne veya sivilce gibi pek çok duruma karşı vücudu korur.



Maydanoz Suyu Zayıflatır mı?



En çok merak edilen konulardan biri maydanoz suyunun zayıflatıp zayıflatmadığıdır. Bu konuda özellikle tek başına zayıflatma imkanı sağlayan en önemli besin kaynaklarından biri olduğunu söylemek mümkün. Özellikle toksin attırıcı özelliği bulunduğu için kilo verme konusunda önemli bir kaynaktır. Tabii antioksidan özelliği olması toksin atma konusunda destek sağlıyor.



En önemli yanlarından biri ter ve idrar söktürücü olmasıdır. Bu da kilo verme noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder. Üstelik başlı başına bir maydanoz suyu diyeti olduğunu da söylemek mümkündür. Alternatif olarak kür şeklinde de kullanabilir. Böylece hem vitamin ve mineral konusunda sağlıklı bir yapı elde edebilir hem de dengeli bir kilo verme şansı yakalanabilir.



Maydanoz Suyu Aç mı, Yoksa Tok mu Kullanılmalıdır?



Amaca bağlı olarak maydanoz suyunun aç mı yoksa tok mu kullanılması değişkenlik gösterir. Bu yüzden özellikle düzenli şekilde ve doğru bir zaman içerisinde tüketilmesi gerekir. Eğer zayıflamak için kullanılmak isteniyorsa, sabahları aç karnına tüketmek doğrudur. Detoks amaçlı tüketilmek isteniyorsa günde 2 defa farklı zaman dilimlerinde kullanılabilir. Bu konuda kahvaltıdan yaklaşık olarak yarım saat sonra ve akşam yemeğinden sonra ise 2 saat sonra tüketilebilir.