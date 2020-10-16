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16.10.2020 - 10:16 |

MBFWI'nin dördüncü gününden satır başları

İlk dijital Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un dördüncü gününde MBFWI izleyicileri www.mbfwistanbul.com adresinde sırasıyla Mert Erkan, Nihan Peker, Raşit Bağzıbağlı, Simay Bülbül, Özlem Kaya ve Özgür Masur'un koleksiyonlarını keşfetme fırsatı buldular.

MBFWI'nin dördüncü gününden satır başları
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Moda direktörü Ceylan Atınç'ın sunuculuğunu üstlendiği gün boyunca ayrıca "Global Outlook" başlığı altında global moda influencer'ı Veronica Ferraro ile bir moda sohbeti gerçekleştirildi.

"Behind The Scenes" başlığı altında ise dördüncü günün konuğu, dijital Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul belgeselinin yönetmenliğini üstlenen Murathan Özbek'ti.

MBFWInin dördüncü gününden satır başları

Nihan Peker'in renk terapisi

MBFWI kapsamında İlkbahar/Yaz 2021 defilesini gerçekleştiren Nihan Peker, koleksiyonunda dinamik ve renkli bir stil sundu. Tasarımlarında giyilebilir couture anlayışına daha sofistike ve modern şehirli bir yorum katan Peker, pandemi döneminde hazırlanan bu koleksiyonda daha genç ve daha ışıltılı bir siluete hayat verdi. Koleksiyona özel tasarlanan boya efektli desenlerin yanı sıra şeker pembesi, limon sarısı, turuncu, beyaz ve fuşyanın başrolde olduğu renk paleti, enerjik bir yazı müjdeledi. Tasarımlarda özellikle büyük etek formları, fiyonklar ve 3 boyutlu işlemeler dikkat çekti. 

MBFWInin dördüncü gününden satır başları

Simay Bülbül'den "Hatun" koleksiyonu

Uzun bir aranın ardından yeniden MBFWI podyumuna koleksiyonunu taşıyan Simay Bülbül, gelenekseli modernizmle birleştiren, Türk esintili "Hatun" koleksiyonunu sundu. "İhtirasları kadar, mücadeleleri, liderlikleri ve fedakarlıkları ile de tarihe iz bırakmış Türk hatunlardan" ilham alan Bülbül, böylelikle kadın hikayelerinden esinlenmeyi bu koleksiyonunda da sürdürdü. Tasarım kariyeri boyunca deri ve kumaşı birleştiren avangard bir çizgiyi sürdüren Simal Bülbül, bu sezon deriyi couture detaylarla bir araya getirdi. Deriyi el işlemesi şeklinde yorumlayan koleksiyonda parlak ve şık detaylar elegan zevklere sahip Simay Bülbül kadınına farklı bir bakış açısı vadediyordu. 

MBFWInin dördüncü gününden satır başları

Özlem Kaya ve "Gücünün farkında kadınlar"

İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunda her kadının doğuştan bir güce sahip olduğuna vurgu yapan Özlem Kaya, "gücünün farkında olan kadınların" hikayesini anlattı. Hayata karşı tek başına durabilen kadınları, maskülen ruhu yansıtan ama bunu erkeğe özenen bir stille yapmaktan imtina eden ve kadını yücelten siluetlerle koleksiyonuna uyarlayan Kaya, bir hayalden yola çıkıyor: "Ya İstanbul'un eski semtlerinden birinde kahvehanelerin müdavimleri kadınlar olsaydı?" Sert ve dokulu kumaşlar, omuz detayları ve bu ayrıntılarla tezat yakalayan yumuşak, romantik ve uçuşan kumaşlar ile Özlem Kaya, günümüz sokak modasına da göz kırpan, dinamik, cesur ve özgüvenli bir kadını podyuma taşıdı. 

MBFWInin dördüncü gününden satır başları

Özgür Masur'dan prêt-à-couture koleksiyon

Günün son defilesinde Özgür Masur'un İlkbahar/Yaz 2021 prêt-à-couture koleksiyonu güçlü silüetleri markanın DNA'sındaki lüks algısıyla buluşturdu. Lüksü özümsemiş siluetler, markanın kimliğindeki couture kültüründen beslenen hazır giyim ruhunu ortaya koydu. Masur yazın renklerini ve geride bıraktığı taze hissi yansıtan bu koleksiyon, hiç bitmeyen bir yaz düşünü ardına alıyor.  İçerisindeki "demi-couture" parçalar ile öne çıkan koleksiyon, kadınların özgün ve güçlü ruhuna hitap ediyor. Koleksiyonda gümüş dokular, ışıldayan kumaşlar, hacimli silüetler, koleksiyonun temelini oluştururken sezon renkleri de vurgulanıyor.

Etkinliği videodan takip edebilir, detaylı bilgilere ve tüm yayın akışına www.mbfwistanbul.com adresinden erişebilirsiniz.

 

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